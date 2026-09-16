Barcelona, 'Nil'in Haaland'ını bağladı! Mısırlı genç yıldız Hamza Abdelkarim, dev serbest kalma maddesi içeren yeni uzun vadeli sözleşmeye imza attı

Genç forvet, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ile yapılan övgü dolu kıyaslamalarla dikkat çekti ve bu sayede "Nil'in Haaland'ı" lakabını aldı. Abdelkarim, üzerindeki büyük beklentilerden kaçmak yerine, üretken Norveçli ile kurulan bu bağı memnuniyetle benimsiyor.

Abdelkarim, sözleşmesini yenilemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bana hangi oyuncuları örnek aldığım ve kimlerden bir şeyler öğrendiğim sorulduğunda, Haaland'ın müthiş bir forvet olduğunu düşünüyorum" dedi. "Onun çok fazla güçlü yönü var. Onu her izlediğimde, ondan öğrenebileceğim bir şey ve oyunumu geliştirmek için yapabileceğim bir şey buluyorum."

Şunları ekledi: "Gol atma konusunda ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Her zaman doğru yerde oluyor. Bu, öğrenebileceğiniz bir şey. Bana neden Nil'in Haaland'ı dediğinizi anlayabiliyorum."



