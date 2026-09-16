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Barcelona, 'Nil'in Haaland'ını bağladı! Mısırlı genç yıldız Hamza Abdelkarim, dev serbest kalma maddesi içeren yeni uzun vadeli sözleşmeye imza attı
Hızlı yükselişi ödüllendirmek
Barcelona, gelecek vadeden 18 yaşındaki forvet Abdelkarim'in uzun vadeli geleceğini, 2030 yazına kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza attırarak güvence altına aldı. Bu yeni anlaşma, Katalan devinin oyuncunun Mısır ekibi Al Ahly'den ilk transferini haziran ayında 1,5 milyon avro bonservis bedeliyle kalıcı hale getirmesinden yalnızca birkaç ay sonra geldi. Önceki sözleşmesinin süresi ise başlangıçta 2029'da dolacaktı.
A takımla geçirdiği döneme etkileyici bir başlangıç yapmasının ardından Barcelona yönetimi, bu şartları güncellemek için hızlı davrandı. ESPN'e göre Abdelkarim'in maaşında önemli bir artış yapılırken, serbest kalma maddesi de potansiyel taliplere karşı agresif bir önlem olarak 100 milyon avroyu aşan ciddi bir seviyeye çıkarıldı.
- ZUMA Press Wire
Haaland benzetmelerini kucaklamak
Genç forvet, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ile yapılan övgü dolu kıyaslamalarla dikkat çekti ve bu sayede "Nil'in Haaland'ı" lakabını aldı. Abdelkarim, üzerindeki büyük beklentilerden kaçmak yerine, üretken Norveçli ile kurulan bu bağı memnuniyetle benimsiyor.
Abdelkarim, sözleşmesini yenilemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bana hangi oyuncuları örnek aldığım ve kimlerden bir şeyler öğrendiğim sorulduğunda, Haaland'ın müthiş bir forvet olduğunu düşünüyorum" dedi. "Onun çok fazla güçlü yönü var. Onu her izlediğimde, ondan öğrenebileceğim bir şey ve oyunumu geliştirmek için yapabileceğim bir şey buluyorum."
Şunları ekledi: "Gol atma konusunda ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Her zaman doğru yerde oluyor. Bu, öğrenebileceğiniz bir şey. Bana neden Nil'in Haaland'ı dediğinizi anlayabiliyorum."
Her açıdan patlama yapılan bir yaz
Abdelkarim'in son bir yıldaki yükselişi tam anlamıyla meteoric oldu. Geçen ocakta ilk olarak yedek takım için kadroya alınan oyuncu, sezonun ikinci yarısında 19 yaş altı takımında önemli ölçüde forma giydi. Ancak profili, mayısta A milli düzeydeki ilk maçına çıkmasının ardından yaz aylarında hızla yükseldi. Ardından Mısır'ın beş Dünya Kupası maçının dördünde oynadı, ancak Mısır son 16 turunda Arjantin'e elendi.
Tatile çok az zaman ayırarak Katalonya'ya dönmeyi tercih eden genç oyuncu, yeni teknik direktör Hansi Flick'i etkileme fırsatını değerlendirdi. Sezon öncesi hazırlık maçlarında beş karşılaşmada attığı dört golle sağlam bir dönüş yapan oyuncu, A takım kadrosundaki yerini perçinledi ve sonunda ağustosta Rayo Vallecano'ya karşı La Liga'daki ilk maçına çıktı.
- Getty Images Sport
Rekabetin yoğun olduğu bir hücum hattında süre almak için mücadele ediyor
Bu sezon Barcelona'nın ilk altı maçının tamamında maç kadrosunda yer alan Abdelkarim, hücum hattındaki yoğun rekabet içinde yolunu bulurken artık sabırlı olmak zorunda. Şu anda Raphinha ve Gabriel Jesus'un ardından üçüncü tercih klasik santrfor konumunda bulunuyor.
Flick, son bölgede büyük bir taktiksel esnekliğe de sahip. Dani Olmo, Anthony Gordon, Fermin Lopez ve Karim Adeyemi'nin tamamının merkezde oynayabildiğini belirtiyor. Mısırlı genç yeteneğin, sıralamada yükselip Camp Nou'da düzenli forma giyen bir isim haline gelmek için kulübeden aldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirmesi gerekecek.
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