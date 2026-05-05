Barcelona, Newcastle'ın kanat oyuncusunu kaçıracak gibi görünürken, Anthony Gordon Bayern Münih'ten 'somut' bir transfer teklifi aldı
Bayern, Gordon transfer yarışında öne geçti
Die Roten, Newcastle'ın kanat oyuncusuna Allianz Arena'ya transferi için ayrıntılı sözleşme şartlarını sunarak Gordon'u kadrosuna katma yarışında en önde yer aldı. Bundesliga'nın dev kulübü, bir süredir bu İngiliz milli oyuncuyu takip ediyordu; ancak son hamlesi, birçok Avrupalı rakibin önüne geçerek oyuncuyu kadrosuna katmak için kararlı bir girişimde bulunduğunu gösteriyor.
Plettenberg, Bayern'in 'somut' teklifini açıkladı
Sky Sports Almanya muhabiri Florian Plettenberg’e göre, Bayern’in proaktif yaklaşımı, yaz transfer dönemi yaklaşırken kulübü sıranın en başına yerleştirdi; Gordon için masada beş yıllık bir sözleşme var.
"Diğer üst düzey kulüplerin ilgisine rağmen, FC Bayern şimdi Anthony Gordon ve ekibine somut rakamlar sundu. Gordon, Bayern ile beş yıllık bir sözleşme imzalayabilir," diye yazdı Plettenberg. "Asıl mesele, oyuncu ile değil, Newcastle ile anlaşmaya varılması. Bayern'in net sınırları var. Bu nedenle Eberl ve Freund, birkaç adayla görüşüyor."
Newcastle’ın değer biçimi büyük bir engel teşkil ediyor
Bayern, Gordon’un menajerleriyle görüşmelerde ilerleme kaydetmiş olsa da, Newcastle pazarlık masasında güçlü konumunu koruyor. Kanat oyuncusunun St James’ Park’taki sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor; bu durum, Premier Lig ekibini onu satma konusunda pek bir baskı altında bırakmıyor. Sky Sport, Magpies'in yaz transferini değerlendirmeden önce yaklaşık 90 milyon avro (77 milyon sterlin/96 milyon dolar) tutarında bir ücret talep edeceğini öne sürüyor. Gordon, Eddie Howe'un sisteminde kilit bir figür haline geldi ve kulübün en değerli hücum oyuncularından biri oldu.
Barcelona da 25 yaşındaki oyuncuyu potansiyel bir transfer hedefi olarak belirlemiş durumda, ancak kulübün devam eden mali sıkıntıları nedeniyle şu anda tartışılan rakamlara ulaşması zor görünüyor. Bununla birlikte, spor direktörü Deco'nun Gordon'un temsilcileriyle görüşmeler yaptığı bildiriliyor.
Transfer görüşmelerinin yoğunlaşması bekleniyor
Bir sonraki aşama, değerleme farkını kapatmaya çalışan Alman ekibi Bayern ile Newcastle arasındaki görüşmelere odaklanacak. Anlaşma çok maliyetli hale gelmesi ihtimaline karşı, Bayern’in spor yönetimi birçok kanat oyuncusu adayını değerlendirmeye devam ediyor. Gordon için Almanya’da büyük kupalar için mücadele etme ve Şampiyonlar Ligi’nde düzenli olarak forma giyme olasılığı cazip bir fırsat olabilir, ancak herhangi bir transferin gerçekleşmesi nihayetinde Bayern’in Newcastle’ın taleplerini karşılayıp karşılayamayacağına bağlı olacak.