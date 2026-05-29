Barcelona neden istikrarsız Anthony Gordon'a 80 milyon avro harcıyor?! GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini değerlendiriyor

Newcastle açısından: Anlamlı bir yaklaşım değişikliği. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak’ı elinde tutmak için sonuna kadar mücadele etmiş, ancak geç de olsa onun Liverpool’a transfer olmasına izin vermişti. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebinde bulunur bulunmaz hemen pes edip onun ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; zira bu İsveçli forvetin yarattığı kargaşa, Eddie Howe ve oyuncularına hiçbir şekilde fayda sağlamadı. Böylece Newcastle, bir başka huzursuz forveti elinden çıkarmak için hızlıca harekete geçti - hem de muhteşem bir ücret karşılığında. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir forvet - ancak ne kulübü ne de ülkesi için 69 milyon sterlin değerinde olduğunu gösterecek hiçbir şey yapmadı. Elbette, Newcastle için şimdi önündeki zorluk bu parayı akıllıca yatırmak, çünkü Isak'tan elde ettiklerini tamamen boşa harcadılar ve bu yaz en iyi yetenekleri çekmek hiç de kolay olmayacak. Magpies, potansiyel yeni transferlere artık Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier Lig'de aldıkları acınası 12. sıra, Gordon'un St. James' Park'tan Isak'ın peşinden gitme isteği ile birleştiğinde, Newcastle'ın giderek ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere'nin elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını kanıtlıyor. Not: B-

Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali düzenlemelerine uymadaki bilinen sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük harcamalar yapma konumunda değildi, bu yüzden nihayet işlerini düzene soktuktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon'a 80 milyon avro harcamak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlüde hemen hemen her pozisyonda oynayabilir ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesidir, bu nedenle Hansi Flick'in Gordon'un transferine yeşil ışık yakmasının nedenini anlamak kolaydır. Ancak, Barça'nın fazla para ödediği gerçeğinden kaçınılmaz. Elbette, Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve bu da transfer bedelini daha olumlu bir ışıkta gösterebilir; ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da belirtiliyor - ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'ye karşı, yarısı da penaltıdan geldi. Son 60 Premier Lig maçında attığı 12 gol, Barça taraftarlarının yeni transferlerinden beklemesi gereken gol ortalamasını çok daha iyi yansıtıyor. Dolayısıyla, Gordon'un Flick'in bir kanat oyuncusundan beklediklerini yerine getirme olasılığı daha yüksek ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacağı kesin olsa da, başka yerlerde daha iyi bir değer bulunabilirdi; bu da Barça'nın yine mantığından çok paraya öncelik verdiğini gösteriyor. Not: C+

Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an. Premier Lig'de, özellikle son iki yılda ciddi bir istikrarsızlık sergilemesine rağmen, Gordon bir süredir açıkça gözünü diktiği büyük bir kulübe transfer oldu. Başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünse de, çocukluğundan beri taraftarı olduğu memleketi Liverpool ile daha önce bağlantıları olduğunu ve bunun kafasını karıştırdığını kendisi de itiraf etti. Ancak Bavyeralılar, anlaşılır bir şekilde istenen bedele karşı çıktı ve işte Gordon'un şu anda karşı karşıya olduğu büyük zorluk da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası transferi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilgiyi bir hayli azaltacaktır, ancak yine de transfer bedelini haklı çıkarmak için büyük bir baskı altında olacaktır - çünkü Barça, yedek bir oyuncu için 80 milyon avro ödememiştir. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de yer almaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Barça'daki ilk sezonunda toplam 28 gol ve asist kaydetmesine rağmen Camp Nou'da artık ihtiyaç fazlası görünen Rashford'a sormanız yeterli. Yine de Gordon, şansına inanamıyor olmalı. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal ile aynı sahada yer almaya geçecek! Not: A

Mark Doyle