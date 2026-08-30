Getty Images Sport
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Barcelona, Napoli öfkeyle geride kalırken Arsenal'ın Gabriel Jesus'u için sürpriz 8,6 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı
Barcelona, Jesus için düşük maliyetli anlaşmayı tamamladı
Yaz transfer döneminin en şaşırtıcı gelişmelerinden birinde Barcelona, Jesus'u transfer etmek için Arsenal ile prensip anlaşmasına vardı. Sky Sports'a göre 29 yaşındaki forvet için yapılan anlaşmanın değeri yaklaşık 8,6 milyon sterlin (€10 milyon); bu rakam, oyuncunun Kuzey Londra'daki mevcut sözleşme durumunu yansıtıyor. Golcünün Emirates'teki sözleşmesinde son yılına girmesiyle, Mikel Arteta'nın ekibi, gelecek yaz onu bonservissiz kaybetme riski yerine oyuncudan gelir elde etmeyi tercih etti. İki kulüp şimdi transferin son tarihten önce tamamlanmasını sağlamak için son evrak işlemleri üzerinde çalışıyor. Anlaşma, çok yönlü hücum takviyesi arayan Hansi Flick'in ekibi adına önemli bir hamle niteliği taşıyor.
- Getty Images Sport
Napoli, Barcelona'nın darbesiyle hayal kırıklığına uğradı
Bu haber, Napoli ve teknik direktörü Massimiliano Allegri için büyük bir darbe olacak. İtalyan devi, hücum seçeneklerini güçlendirmek isterken yaz boyunca Jesus için bir hamleyle güçlü şekilde anılıyordu. Oyuncunun aynı zamanda Allegri'yi de temsil eden menajerinin, Partenopei'nin sezon öncesi kampında görüldüğünün bildirilmesinin ardından Stadio Diego Armando Maradona'ya transfer iddiaları iyice güç kazandı. Menajer ilk etapta orada yalnızca Allegri ile görüşmek için bulunduğunu söylese de, Napoli'nin eski Manchester City oyuncusu için yarışın tam içinde olduğu anlaşılıyor.
Barcelona'nın anlaşmayı başarıyla aradan çıkarıp bitirmesiyle Napoli artık Rasmus Hojlund'a destek sağlayacak bir isim için başka seçeneklere yönelmek zorunda. İtalyan ekibinin, geç bir alternatif bulma telaşıyla rotasını Premier League'de forma giyen diğer hedeflere çevirdiği bildiriliyor. Haberlere göre Chelsea forveti Marc Guiu ile Newcastle United'dan Nick Woltemade, Napoli yönetiminin değerlendirdiği isimler arasında yer alıyor.
Arsenal'daki ayrılık operasyonu Fabio Vieira'nın gidişiyle sürüyor
Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Emirates Stadyumu'nda yürütülen tek iş Jesus'un ayrılığı değil. Arsenal, Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Vieira'yı da Bundesliga ekibi Hamburg'a satmak için anlaşmaya vardı. Eski Porto oyuncusu, Arteta yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de yer bulmakta zorlandı ve şimdi Almanya'da yeni bir başlangıca hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu için yapılan anlaşmanın değeri yaklaşık 7,7 milyon sterlin ve bu, kulübün mali dengeyi sağlamak ve seçeneklerini netleştirmek istemesi doğrultusunda Arsenal'in A takım kadrosundan bir başka önemli ayrılığı temsil ediyor. Vieira, Hamburg'a transferini tamamlamak için şimdiden Almanya'ya doğru yola çıktı; Arsenal ise 2022'de onun için ödediği bonservisin bir kısmını geri kazanacak olmaktan memnun.
- Getty Images
Barcelona'nın hücum planları iddialı kalmaya devam ediyor
Jesus'un ileri üçlünün her bölgesinde oynayabilmesi, taktik esnekliğe önem veren Flick için kritik bir özellik olarak görülüyor. Jesus'un transferi Barcelona için büyük bir takviye olsa da, oyuncunun gelişi kulübün yaz harcamalarının sona erdiği anlamına gelmiyor. Mali kısıtlamaları iyi bilinse de Katalan kulübü, kadrosunu tamamlamak için hâlâ yüksek profilli başka hedeflerin peşinde. Özellikle, Sky Sports kaynakları, Jesus için yapılan anlaşmanın Julian Alvarez için süren girişimlerinden tamamen ayrı olduğunu netleştirdi.
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