Bu haber, Napoli ve teknik direktörü Massimiliano Allegri için büyük bir darbe olacak. İtalyan devi, hücum seçeneklerini güçlendirmek isterken yaz boyunca Jesus için bir hamleyle güçlü şekilde anılıyordu. Oyuncunun aynı zamanda Allegri'yi de temsil eden menajerinin, Partenopei'nin sezon öncesi kampında görüldüğünün bildirilmesinin ardından Stadio Diego Armando Maradona'ya transfer iddiaları iyice güç kazandı. Menajer ilk etapta orada yalnızca Allegri ile görüşmek için bulunduğunu söylese de, Napoli'nin eski Manchester City oyuncusu için yarışın tam içinde olduğu anlaşılıyor.

Barcelona'nın anlaşmayı başarıyla aradan çıkarıp bitirmesiyle Napoli artık Rasmus Hojlund'a destek sağlayacak bir isim için başka seçeneklere yönelmek zorunda. İtalyan ekibinin, geç bir alternatif bulma telaşıyla rotasını Premier League'de forma giyen diğer hedeflere çevirdiği bildiriliyor. Haberlere göre Chelsea forveti Marc Guiu ile Newcastle United'dan Nick Woltemade, Napoli yönetiminin değerlendirdiği isimler arasında yer alıyor.