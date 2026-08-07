İspanyol futbolunun iki devi arasındaki rekabetin çizgilerini yeniden şekillendirebilecek bir gelişmede Rodri, "Santiago Bernabeu"ya transfer olma fikrini reddederek Real Madrid'e ağır bir darbe indirdi ve son yılların en dikkat çekici transferlerinden biri olabilecek bir anlaşmada Barcelona'ya katılmayı tercih etti.

Kraliyet Kulübü, İspanyol orta saha oyuncusunu başkente geri getirmek için en güçlü aday olarak görülüyordu; ancak Barcelona son günlerde denklemi tersine çevirmeyi başardı ve "Camp Nou", Ballon d'Or sahibinin en yakın adresi haline geldi. Oyuncunun Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle, transferin piyasa değerinin altında bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor.

Sürpriz bir hamleyle Rodri, Kraliyet Kulübü'nün kendisini kadrosuna katma yarışında bariz bir üstünlüğe sahip olduğuna dair yaygın kanaate rağmen Real Madrid yerine Barcelona'yı tercih ederek durumunu netleştirdi. Bu bilgi "Goal" sitesine dayandırılıyor.

Real Madrid, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda sergilediği üstün performansların ardından Manchester City oyuncusuna yönelik eski ilgisini yeniden canlandırmıştı; ancak Barcelona sessizce hareket ederek transferi kapmayı başardı ve oyuncu, "Merengue" formasından çok Katalan formasını giymeye yaklaştı.

Tahminler, oyuncunun Manchester City ile sözleşmesinde yalnızca bir sezonun kalması nedeniyle transfer bedelinin nispeten düşük olacağına işaret ediyor; bu da anlaşmayı elden kaçırılmaması gereken nadir bir fırsat haline getiriyor.