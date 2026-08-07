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Rodri Real Madrid Barcelona GFXGOAL

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Barcelona nakavt darbesini vurdu: Yüzyılın transferi Real Madrid'in en kötü kâbusuna dönüşüyor

Rodri
J. Mourinho
H. Flick
Real Madrid
Barcelona
FEATURES
Elche - Barcelona
Elche
La Liga
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
İspanya
Portekiz
Almanya

Rodri transferde bomba patlattı: Bernabeu'ya çok yakındı ama sonu Camp Nou'da noktalandı!

İspanyol futbolunun iki devi arasındaki rekabetin çizgilerini yeniden şekillendirebilecek bir gelişmede Rodri, "Santiago Bernabeu"ya transfer olma fikrini reddederek Real Madrid'e ağır bir darbe indirdi ve son yılların en dikkat çekici transferlerinden biri olabilecek bir anlaşmada Barcelona'ya katılmayı tercih etti.

Kraliyet Kulübü, İspanyol orta saha oyuncusunu başkente geri getirmek için en güçlü aday olarak görülüyordu; ancak Barcelona son günlerde denklemi tersine çevirmeyi başardı ve "Camp Nou", Ballon d'Or sahibinin en yakın adresi haline geldi. Oyuncunun Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle, transferin piyasa değerinin altında bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor.

Sürpriz bir hamleyle Rodri, Kraliyet Kulübü'nün kendisini kadrosuna katma yarışında bariz bir üstünlüğe sahip olduğuna dair yaygın kanaate rağmen Real Madrid yerine Barcelona'yı tercih ederek durumunu netleştirdi. Bu bilgi "Goal" sitesine dayandırılıyor.

Real Madrid, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda sergilediği üstün performansların ardından Manchester City oyuncusuna yönelik eski ilgisini yeniden canlandırmıştı; ancak Barcelona sessizce hareket ederek transferi kapmayı başardı ve oyuncu, "Merengue" formasından çok Katalan formasını giymeye yaklaştı.

Tahminler, oyuncunun Manchester City ile sözleşmesinde yalnızca bir sezonun kalması nedeniyle transfer bedelinin nispeten düşük olacağına işaret ediyor; bu da anlaşmayı elden kaçırılmaması gereken nadir bir fırsat haline getiriyor.

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    Kaçırılmayacak bir fırsat

    Dünyanın en iyi ön libero oyuncusuyla anlaşma fırsatı çok sık yakalanmaz, özellikle de sportif değerinin çok altında bir fiyatla müsait olduğunda.

    Manchester City oyuncuyu sözleşmesini yenilemeye ikna etme çabalarını sürdürse de, son raporlar İngiliz kulübünün sezon sonunda oyuncuyu bedelsiz kaybetmekten kaçınmak amacıyla 60 milyon sterlini (81 milyon dolar) biraz aşan bir teklifi kabul etmeye hazır olduğunu doğruluyor.

    Rodri, geçtiğimiz aylarda İspanya'ya dönme isteğini dile getirmişti; özellikle Etihad Stadyumu'nda Pep Guardiola döneminin sona ermesinin ardından, tıpkı son dönemde John Stones ve Bernardo Silva gibi takımın bazı yıldızlarında olduğu gibi, yeni bir mücadeleye atılmanın zamanının geldiği hissi güçlendi.

    30 yaşındaki oyuncu, en iyi seviyesini sergilemek için önünde birkaç yılının kaldığının farkında; bu da onu kariyerini sürdürmek için en uygun sportif projeyi seçme konusunda özenli davranmaya itiyor.

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    Barcelona ideal fırsatı değerlendiriyor

    Başlangıçta Real Madrid'in transferi bitirmede büyük bir avantaja sahip olduğu görünüyordu, ancak Barcelona son günlerdeki gelişmeleri değerlendirdi ve hızla hareket ederek müzakere sürecine güçlü bir şekilde dahil oldu.

    Real Madrid, Manchester City ile ya da oyuncuyla kişisel şartlar konusunda nihai bir anlaşmaya varmayı başaramazken, Barcelona her iki tarafla da doğrudan iletişim kanalları açarak transferi bitirmeye yaklaştı.

    Katalan kulübünün ilgisi, Hollandalı Frenkie de Jong'un Dünya Kupası sırasında yaşadığı ciddi sakatlıktan da kaynaklanıyordu. Oyuncu, dizinin iç yan bağında yırtık yaşamıştı ve bu sakatlığın onu yaklaşık dört ay sahalardan uzak tutması, ayrıca ameliyat geçirme ihtimali bekleniyor.

  • Hansi Flick Joan Laporta GOAL ONLYGoal AR

    Flick projesi kararı belirledi

    Rodri'nin Barcelona'ya transfer olmaya meyilli olduğu kısa sürede netleşti; zira teknik direktör Hansi Flick'in yönettiği sportif projenin oyun stiline mükemmel şekilde uygun olduğunu düşünüyor.

    "The Athletic" gazetesinin aktardığına göre, oyuncu takımın topa sahip olma ve topu dolaştırma üzerine kurulu felsefesine ilgi duyuyor; ayrıca soyunma odasında İspanya Milli Takımı'ndan çok sayıda takım arkadaşının bulunması da bu ilginin bir parçası.

    Birçok kişi ayrıca Rodri'nin, Sergio Busquets'i Barcelona tarihinin en büyük ön libero oyuncularından biri yapan özelliklere yakın teknik niteliklere sahip olduğunu düşünüyor; bu da kulübün onun bu mevki için ideal halef olduğuna dair inancını güçlendiriyor.

    Rodri'nin menajeri Pablo Barquero, oyuncunun nihai kararını Real Madrid'e tam bir saygıyla bildirdiğini vurguladı.

    "Cadena SER" radyosuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Real Madrid'e duyduğu saygı ve bize davranış biçimlerine olan takdirinden dolayı, Rodri onlara kararının Barcelona'ya transfer olmak olduğunu söyledi."

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    karışık anlatılar

    Büyük transferlerde her zaman olduğu gibi, Rodri'nin Barcelona'ya yaklaştığı haberleri ortaya çıkar çıkmaz İspanyol basını birbiriyle çelişen anlatılarla doldu.

    Bazı haberler, Real Madrid'in Manchester City ile aslında bir anlaşmaya vardığını, ancak son anlarda transferin bedelini düşürmeye çalıştığını ve bunun da müzakerelerin çökmesine yol açtığını belirtti.

    Buna karşılık, başka anlatılar ise oyuncunun Real Madrid'in hamlelerindeki yavaşlıktan dolayı hayal kırıklığına uğradığından, özellikle de kulübün 34 milyon sterlinden (46 milyon dolar) fazlasını ödemeye hazır olmadığından ve bunun onu rotasını Barcelona'ya çevirmeye ittiğinden söz etti.

    Diğer haberler ise Rodri'nin en başından beri Real Madrid'e gitmeye niyetli olmadığını, kraliyet kulübünün ilgisini Barcelona'ya baskı yapmak ve hamlelerini hızlandırmak için kullandığını öne sürerken, daha çarpıcı anlatılar Real Madrid'i mali teklifini yükseltmeye itmek amacıyla Manchester City ile Barcelona arasında bir iş birliği olduğundan bahsetti.

    Haberlere göre transferin gerçekleşmemesi Real Madrid'in kulisinde bir öfke hali yarattı; teknik direktör Jose Mourinho, transfer piyasasındaki en önemli hedeflerinden birini kaybetmenin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

    Kaynaklar, Mourinho'nun kulübün transferi tamamlayamamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek gözlemci departmanı başkanı Juni Calafat'ı öfkeyle aradığını, müzakerelerin kesin olarak tıkanmasının ardından takımın sezona orta sahadaki mevcut seçeneklerle devam edeceği yanıtını almadan önce bu görüşmeyi yaptığını ekledi.

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