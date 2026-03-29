Sport'un haberine göre, Barcelona, Lewandowski'ye 2025-26 sezonunun ötesine uzanan bir sözleşme teklifi sundu. Ancak anlaşmanın şartları, kulübün devam eden mali sıkıntılarını yansıtıyor ve 37 yaşındaki oyuncunun mevcut maaşının yaklaşık yarısı kadar bir kesintiyi kabul etmesini gerektiriyor. Anlaşma, sahada yüksek performansını sürdürmesi halinde kazancının artmasını sağlayabilecek çeşitli performansa bağlı değişkenlerle destekleniyor.

Kulüp başkanı Joan Laporta, bu hamleyi yüksek sesle destekliyor ve efsanevi forveti kulüpte tutmak istediğini kamuoyuna açıkça ifade ediyor. Süper menajer Pini Zahavi'nin liderliğindeki oyuncu tarafı ile Blaugrana yönetimi arasındaki atmosferin, Laporta'nın son seçim başarısının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu söyleniyor. Lewandowski, ailesinin Barselona'da rahat etmesinin kendisi için en büyük öncelik olduğunu ifade ederek, aksi takdirde olabileceğinden daha fazla maaş indirimi kabul etmeye açık olduğunu gösterdi.