Getty
Çeviri:
Barcelona, MLS'nin ilgisini püskürtmek amacıyla Robert Lewandowski'ye maaş indirimli yeni bir sözleşme teklif etti
Spotify Camp Nou'da kalmak için büyük maaş kesintisi
Sport'un haberine göre, Barcelona, Lewandowski'ye 2025-26 sezonunun ötesine uzanan bir sözleşme teklifi sundu. Ancak anlaşmanın şartları, kulübün devam eden mali sıkıntılarını yansıtıyor ve 37 yaşındaki oyuncunun mevcut maaşının yaklaşık yarısı kadar bir kesintiyi kabul etmesini gerektiriyor. Anlaşma, sahada yüksek performansını sürdürmesi halinde kazancının artmasını sağlayabilecek çeşitli performansa bağlı değişkenlerle destekleniyor.
Kulüp başkanı Joan Laporta, bu hamleyi yüksek sesle destekliyor ve efsanevi forveti kulüpte tutmak istediğini kamuoyuna açıkça ifade ediyor. Süper menajer Pini Zahavi'nin liderliğindeki oyuncu tarafı ile Blaugrana yönetimi arasındaki atmosferin, Laporta'nın son seçim başarısının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu söyleniyor. Lewandowski, ailesinin Barselona'da rahat etmesinin kendisi için en büyük öncelik olduğunu ifade ederek, aksi takdirde olabileceğinden daha fazla maaş indirimi kabul etmeye açık olduğunu gösterdi.
- Getty Images Sport
MLS ve Suudi Arabistan'ın ilgisi hâlâ yüksek
Sözleşme teklifi, birçok uluslararası kulübün forvetin durumunu yakından takip ettiği bir dönemde geldi. MLS ekibi Chicago Fire, ABD’den gelen başlıca talipler arasında gösteriliyor; teknik direktör Gregg Berhalter’in Polonyalı oyuncuyu “Rüzgarlı Şehir”e transfer etmek istediği bildiriliyor. Ayrıca Suudi Pro Ligi, İtalyan devleri Juventus ve AC Milan’ın ilgisiyle birlikte cazip bir alternatif olmaya devam ediyor.
Ancak Lewandowski, valizlerini toplamak için acele etmiyor gibi görünüyor. Son zamanlarda ruh hali hakkında konuşan Lewandowski, The Athletic'e şunları söyledi: "Bilmiyorum. Çünkü bunu hissetmem gerekiyor. Şu an için size hiçbir şey söyleyemem çünkü hangi yöne gitmek istediğimden yüzde 50 bile emin değilim. Şu an için değil."
Torres'in işi bitti
Lewandowski'yi kadroda tutma kararı, takımın geri kalanı üzerinde önemli bir domino etkisi yaratıyor. Barcelona'nın, mali dengesini sağlamak amacıyla bu yaz Ferran Torres için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu bildiriliyor. Kulüp, kadroda üç üst düzey santrfor bulundurmanın imkansız olduğuna inanıyor ve İspanya milli takım oyuncusunun satışı, Julian Alvarez gibi diğer hedeflerin peşinden gitmek için hayati önem taşıyan bir kaynak sağlayacaktır.
Torres son zamanlarda istikrarlı bir form yakalayamadı ve sözleşmesi 2027'ye kadar devam ettiği için, bu yaz Barça'nın yüksek bir transfer ücreti alabilmesi için son fırsat. Hansi Flick, eski Manchester City oyuncusunun bağlılığını övse de, kulüp yönetimi onun ayrılmasını, tecrübeli yıldızını kadroda tutarken forvet hattını canlandırmak için gerekli bir fedakarlık olarak görüyor.
- AFP
Flick yönetimindeki uzun vadeli vizyon
Barcelona, Lewandowski’yi kadrosuna katarak hem kısa vadede kupa peşinde koşarken hem de gelecek nesle bir köprü kurmayı hedefliyor. Flick'in takımı şu anda La Liga şampiyonluğu yarışında lider konumda ve teknik direktör, Lewandowski'yi soyunma odası için hayati bir varlık olarak görüyor. Kulüp, gelecekte bayrağı devralacak daha genç alternatifler ararken, öncelikli hedef 37 yaşındaki oyuncunun Spotify Camp Nou'da kalmasını sağlamak ve Lamine Yamal ve Gavi gibi oyuncuların dünya çapında yıldızlığa yükselişlerinde onlara rehberlik etmesini sağlamaktır.