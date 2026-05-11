Barcelona, Marcus Rashford'u bırakırsa 'delilik' olur! Ronald Koeman, Manchester United'dan kiralık olarak gelen oyuncunun Real Madrid'i 'tamamen mahvetmesini' gördükten sonra La Liga şampiyonuna 30 milyon sterlinlik transfer ücreti ödemesi için çağrıda bulundu

Forvetin son karşılaşmalarda Madrid'i "tamamen mahvettiğini" gören Koeman, İspanyol oyun tarzına mükemmel bir şekilde uyum sağlamış, kendini kanıtlamış bir şampiyon için 30 milyon sterlinlik fiyat etiketinin mevcut piyasa koşullarında bir fırsat olduğunu düşünüyor.

"Barcelona, bu kiralama süresinin ardından onun Manchester United'a dönmesine izin verirse, bence bunu çok pişman olacaklar. Çünkü mevcut piyasada bu özelliklere, bu istatistiklere ve bu deneyime sahip bir oyuncu için 30 milyon sterlin... bu bir soygun değil mi?" AS'nin aktardığına göre Koeman böyle konuştu.

"Rashford rakiplere zarar veriyor. Madrid, her döndüğünde ve koştuğunda dehşete kapılmış görünüyordu. Real Madrid karşısında, kontra ataklarla onları tamamen mahvetti. Hızı, agresifliği, doğrudanlığı, özgüveni... Madrid ona karşı koyamadı. Barcelona her atağa çıktığında tehlike kaynağı oydu. El Clasico'da bir serbest vuruş golü attı, tüm savunma hattını genişletti, sayısal üstünlük sağladı, pres yaptı, savunmanın arkasına sızdı ve yine de kulüp içinde 30 milyon euro ödemeyi tereddüt edenler mi var? Bu bana delilik gibi geliyor."