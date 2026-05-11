Barcelona, Marcus Rashford'u bırakırsa 'delilik' olur! Ronald Koeman, Manchester United'dan kiralık olarak gelen oyuncunun Real Madrid'i 'tamamen mahvetmesini' gördükten sonra La Liga şampiyonuna 30 milyon sterlinlik transfer ücreti ödemesi için çağrıda bulundu
30 milyon sterlinlik ikilem
Rashford’un kiralık dönemi hem oyuncu hem de kulüp için dönüştürücü bir deneyim oldu ve Katalan devinin üst üste ikinci lig şampiyonluğuyla sonuçlandı. Transferin bariz başarısına rağmen, Barcelona henüz Man Utd ile yapılan anlaşmada yer alan 30 milyon sterlinlik (35 milyon avro) satın alma opsiyonunu kullanmadı. Haberlere göre Blaugrana yönetimi daha düşük bir ücret için pazarlık yapmaya çalışıyor, ancak Koeman, El Clasico'daki dominant performansının ardından 28 yaşındaki oyuncuyu kalıcı olarak kadroya katmak için hızlı hareket etmeleri gerektiğine inanıyor.
Koeman, Rashford'un kalmasını istiyor
Forvetin son karşılaşmalarda Madrid'i "tamamen mahvettiğini" gören Koeman, İspanyol oyun tarzına mükemmel bir şekilde uyum sağlamış, kendini kanıtlamış bir şampiyon için 30 milyon sterlinlik fiyat etiketinin mevcut piyasa koşullarında bir fırsat olduğunu düşünüyor.
"Barcelona, bu kiralama süresinin ardından onun Manchester United'a dönmesine izin verirse, bence bunu çok pişman olacaklar. Çünkü mevcut piyasada bu özelliklere, bu istatistiklere ve bu deneyime sahip bir oyuncu için 30 milyon sterlin... bu bir soygun değil mi?" AS'nin aktardığına göre Koeman böyle konuştu.
"Rashford rakiplere zarar veriyor. Madrid, her döndüğünde ve koştuğunda dehşete kapılmış görünüyordu. Real Madrid karşısında, kontra ataklarla onları tamamen mahvetti. Hızı, agresifliği, doğrudanlığı, özgüveni... Madrid ona karşı koyamadı. Barcelona her atağa çıktığında tehlike kaynağı oydu. El Clasico'da bir serbest vuruş golü attı, tüm savunma hattını genişletti, sayısal üstünlük sağladı, pres yaptı, savunmanın arkasına sızdı ve yine de kulüp içinde 30 milyon euro ödemeyi tereddüt edenler mi var? Bu bana delilik gibi geliyor."
Clasico golünün ayrıntıları
Bu arada, şampiyonluk kutlamalarının ardından BBC'ye konuşan Rashford, Madrid'i mağlup etmelerine yardımcı olan muhteşem golünü değerlendirirken, bu vuruşun neredeyse bir tesadüf olduğunu açıkladı. Takım arkadaşları müdahale edene kadar, başlangıçta o kadar zor bir pozisyondan kaleciyi zorlamayı planlamadığını itiraf etti.
Rashford, "Şut atma niyetim yoktu" dedi. "Şut atmayacaktım çünkü topu yerleştirdiğimde doğru açıyı göremedim. Gol olacağından emin değildim, bu yüzden orta yapmayı planlıyordum ama herkes bana şut atmam için bağırıyordu. Sonra biraz kendimi kaptırdım ve şut atmam iyi oldu. Güzel bir goldu."
Rashford'un kalma isteği
Rashford, gelecek sezon hangi takımda futbol oynamak istediği konusunda düşüncelerini açıkça dile getirdi. Geleceği hakkında sorulan bir soruya forvet oyuncusu şöyle cevap verdi: “Bilmiyorum. Sihirbaz değilim, ama olsaydım kalırdım. Kalırdım, o yüzden göreceğiz. Buraya kazanmak için geldim. Mümkün olduğunca çok şey kazanmak istiyorum ve bu da bir başka şampiyonluk.”
Forvet, Flick yönetiminde şu anda inşa edilen projeye açıkça bağlı. Şöyle ekledi: “Evet, bu harika bir takım ve gelecekte çok şey kazanacaklar. Bunun bir parçası olmak özel bir şey olurdu, bakalım ne olacak.”