Barcelona, Manchester City'den Rodri'yi transfer etmek için 65 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı. BBC Sport'a göre bu transfer kapsamında Rodri, İspanya şampiyonuyla dört yıllık sözleşme imzalayacak ve transferin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Rodri, 2019'da Atletico Madrid'den 62,8 milyon sterline transfer olduktan sonra Manchester City'den yedi olağanüstü sezonun ardından ayrılıyor. Manchester City'deki döneminde Rodri, dördü Premier League şampiyonluğu, ikisi FA Cup, üçü EFL Cup ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 12 büyük kupa kazandı. Geçen sezonun büyük bir bölümünü ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle kaçırmasına rağmen Rodri, bu yaz müthiş bir dönüş yaparak İspanya'yı Dünya Kupası zaferine taşıdı.