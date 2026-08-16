Getty Images Sport
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Barcelona, Manchester City orta saha oyuncusu Rodri'yi transfer etmek için dudak uçuklatan 65 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı
Rodri, Barcelona’ya transfer oldu
Barcelona, Manchester City'den Rodri'yi transfer etmek için 65 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı. BBC Sport'a göre bu transfer kapsamında Rodri, İspanya şampiyonuyla dört yıllık sözleşme imzalayacak ve transferin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.
Rodri, 2019'da Atletico Madrid'den 62,8 milyon sterline transfer olduktan sonra Manchester City'den yedi olağanüstü sezonun ardından ayrılıyor. Manchester City'deki döneminde Rodri, dördü Premier League şampiyonluğu, ikisi FA Cup, üçü EFL Cup ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 12 büyük kupa kazandı. Geçen sezonun büyük bir bölümünü ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle kaçırmasına rağmen Rodri, bu yaz müthiş bir dönüş yaparak İspanya'yı Dünya Kupası zaferine taşıdı.
- Getty Images Sport
Manchester City'nin hedefi Fernandez
Rodri'nin ayrılmasıyla birlikte Manchester City, yerine Enzo Fernandez'i transfer etmek istiyor. Chelsea, Fernandez için dudak uçuklatan 120 milyon sterlin talep etti ve ilgili taraflara cuma gününe kadar resmi teklif sunmaları gerektiğini bildirdi. Sürenin dolmasına kadar Chelsea'ye herhangi bir teklif ulaşmadı; bu da Xabi Alonso ile teknik ekibinin kaptan yardımcılarını takımda tutmayı umduğu anlamına geliyor.
Ancak Manchester City, Chelsea'nin hâlâ bir transfer için görüşmeye açık olduğunu düşündüğü için bu takibin tamamen sona erdiğine inanmıyor. Manchester City'nin 120 milyon sterlinlik bonservis talebini karşılamaya karar vermesi hâlinde bu, futbol tarihinin en büyük dördüncü transferi olacak. Manchester City yönetimi, orta sahasını yeniden şekillendirmeye çalışırken seçeneklerini dikkatle değerlendiriyor.
Maresca taktik değişikliği planlıyor
Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, daha önce Stamford Bridge'de birlikte çalıştığı Fernandez'e büyük hayranlık duymaya devam ediyor. Chelsea'deki görev süresi boyunca Maresca, Reece James'in sakatlanmasının ardından Fernandez'i kaptan yapmış ve teknik direktör olarak çıktığı 92 maçın 79'unda onu tercih etmişti.
Fernandez esas olarak ön libero olarak görev yapsa da, Maresca geçen sezon sakatlanan Cole Palmer'ın yokluğunu kapatmak için onu birçok kez daha ileri uçta oynattı. Bu taktiksel düzenleme, Fernandez'in kariyerinin en iyi derecesi olan 15 gole ulaşmasını sağladı. Elliot Anderson'ın da bu yaz Nottingham Forest'tan Manchester City'ye katılmasıyla birlikte Maresca'nın elinde inanılmaz bir taktiksel esneklik olacak; zira Anderson ile Fernandez aynı ilk 11'de rahatlıkla birlikte oynayabilir.
- Getty Images Sport
Kulüpleri şimdi ne bekliyor?
Barcelona, yeni sezona hazırlanırken önümüzdeki günlerde Rodri'yi resmen tanıtmaya odaklanacak. Bu arada Manchester City, Fernandez için resmî bir teklif sunup sunmamaya ya da orta saha için alternatif seçenekleri değerlendirmeye hızlıca karar vermek zorunda. Chelsea'nin 120 milyon sterlinlik değerlemesinde ısrarcı olup olmayacağı ya da transferi sonuçlandırmak için sonunda geri adım atıp atmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.
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