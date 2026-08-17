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Barcelona, Manchester City'nin yıldızı Rodri'ye yaklaşırken Atletico Madrid ve Villarreal milyonlarca euroluk kazanca hazırlanıyor
Barça, Rodri için dev anlaşmaya vardı
Barcelona ile City, İspanya milli oyuncusu Rodri'nin sansasyonel transferi için prensipte anlaşmaya başarıyla vardı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaz döneminde gerçekleşecek dev bir anlaşmayla Katalan devine katılmaya hazırlanıyor. Toplam paketin, sabit bonservis bedeli olarak başlangıçta 65 milyon euro (55 milyon sterlin) ve performansa dayalı ek ödemeler olarak 10 milyon euro (8,5 milyon sterlin) daha olmak üzere toplamda bu değere ulaştığı bildirildi.
Ancak bu yakın transferden mali olarak fayda sağlayacak tek kulüp Manchester City değil. FIFA'nın dayanışma mekanizması kuralları nedeniyle Atletico ve Villarreal'in de önemli bir ödeme alması bekleniyor. Bu bilgiye göre Mundo Deportivo.
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Atletico dayanışma payını garantiledi
Küresel dayanışma mekanizmasına göre, herhangi bir uluslararası transfer ücretinin yüzde 5’i, bir oyuncunun 12 ile 23 yaşları arasında yetişmesine katkı sağlayan çeşitli kulüpler arasında dağıtılmak zorunda. Rodri’nin 17 yaşında ayrılmadan önce akademilerinde gelişim gösterdiği kritik yedi yılı geçirdiği Atletico, yalnızca başlangıçtaki sabit bonservis bedelinden en az 1,6 milyon euro (1,3 milyon sterlin) almayı garanti etti. Oyuncunun sözleşmedeki tüm değişken şartları başarıyla yerine getirmesi halinde bu rakam rahatlıkla 2 milyon euroya (1,7 milyon sterlin) yükselebilir. Orta sahanın ilk altyapı kulübü olan Rayo Majadahonda ise 11 yaşında onların sisteminden ayrıldığı için bu ödemeden tamamen mahrum kalacak.
Villarreal payını aldı
Villarreal ayrıca FIFA dayanışma ödemelerinden de kayda değer bir pay alacak. Sarı Denizaltı, yetenekli orta sahayı beş kritik sezon boyunca bünyesinde barındırdı; bunların ikisi altyapıda, üçü ise A takımda geçti. Rodri, daha sonra 2018'de Villarreal'den yeniden Atletico'ya transfer olmuş, sadece bir yıl sonra da oldukça yüksek bedelli bir anlaşmayla City'ye gitmişti.
Şimdi ise İspanya milli oyuncusu Katalonya'ya gitmeye hazırlanırken, eski kulübü tamamen beklenmedik bir nakit girişi ihtimali karşısında ellerini ovuşturuyor.
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Resmi transfer açıklaması bekleniyor
Rodri'nin Camp Nou'ya ses getiren transferinin son karmaşık detayları şu anda perde arkasında netleştiriliyor ve kısa süre içinde kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, son derece zorlu geçmesi beklenen yurt içi ve Avrupa fikstürü öncesinde tecrübeli orta sahayı ilk 11 planlarına dahil etmek için büyük bir istek duyacaktır.
Bu arada hem Atletico hem de Villarreal, kendilerine yapılacak ödemeleri heyecanla bekleyecek. Ek kaynak, transfer dönemi kapanmadan önce kendi yaz transfer çalışmalarını tamamlamaya çalışan iki kulübe önemli bir destek sağlayacak.
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