Barcelona ile City, İspanya milli oyuncusu Rodri'nin sansasyonel transferi için prensipte anlaşmaya başarıyla vardı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaz döneminde gerçekleşecek dev bir anlaşmayla Katalan devine katılmaya hazırlanıyor. Toplam paketin, sabit bonservis bedeli olarak başlangıçta 65 milyon euro (55 milyon sterlin) ve performansa dayalı ek ödemeler olarak 10 milyon euro (8,5 milyon sterlin) daha olmak üzere toplamda bu değere ulaştığı bildirildi.

Ancak bu yakın transferden mali olarak fayda sağlayacak tek kulüp Manchester City değil. FIFA'nın dayanışma mekanizması kuralları nedeniyle Atletico ve Villarreal'in de önemli bir ödeme alması bekleniyor. Bu bilgiye göre Mundo Deportivo.