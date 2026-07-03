Gazeteci Victoria Leite tarafından ilk kez bildirilen ve daha sonra ge tarafından doğrulanan habere göre, City’nin mevcut Avrupa şampiyonu Barça’nın ilk iki teklifini reddetmesinin ardından, Barça yakında Kerolin için üçüncü bir teklifle geri dönecek. Bu tekliflerden ikincisi, Brezilyalı forvetin Barça kadın takımının tarihindeki en pahalı transferi olmasını sağlayacaktı; bu rakam, 2022 yazında İngiltere milli takım oyuncusu Keira Walsh için ödenen 400.000 sterlin (470.000 dolar) tutarını aşacaktı.

O dönemde bu transfer, Chelsea'nin 2020'de Pernille Harder'ı kadrosuna katmak için ödediği 250.000 sterlin (334.000 dolar) tutarını geçerek kadın futbolunda bir dünya rekoru oluşturmuştu. Ancak son yıllarda bu spor dalındaki finansal harcamalar o kadar patlama yaşadı ki, Walsh’un Barcelona’ya transferi artık tarihin en pahalı 25 transferi arasında yer almıyor; hatta orta saha oyuncusu geçen yıl Chelsea’ye katıldığında daha yüksek bir ücret karşılığında yeniden transfer oldu.

Barça'nın Kerolin'i Katalonya'ya getirmek için ne kadar ödemesi gerekeceği ve bu transfer bedelinin kadın futbolundaki en yüksek transferler arasında hangi sırada yer alacağı henüz belli değil, ancak ge, hem Blaugrana hem de City'nin "ortak bir noktada buluşmak ve transferi sonuçlandırmak için çalıştığını" bildiriyor. Kerolin'in İngiltere'deki mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.