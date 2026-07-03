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Barcelona, Man City’den Kerolin’in transferini tamamlamak için bastırıyor; bu transfer, Lionesses’in yıldızı Keira Walsh için yapılan kulüp rekoru kıran transferi aşacak
Barcelona, Kerolin için kulüp rekoru kıracak transferi tamamlamak için çaba gösteriyor
Gazeteci Victoria Leite tarafından ilk kez bildirilen ve daha sonra ge tarafından doğrulanan habere göre, City’nin mevcut Avrupa şampiyonu Barça’nın ilk iki teklifini reddetmesinin ardından, Barça yakında Kerolin için üçüncü bir teklifle geri dönecek. Bu tekliflerden ikincisi, Brezilyalı forvetin Barça kadın takımının tarihindeki en pahalı transferi olmasını sağlayacaktı; bu rakam, 2022 yazında İngiltere milli takım oyuncusu Keira Walsh için ödenen 400.000 sterlin (470.000 dolar) tutarını aşacaktı.
O dönemde bu transfer, Chelsea'nin 2020'de Pernille Harder'ı kadrosuna katmak için ödediği 250.000 sterlin (334.000 dolar) tutarını geçerek kadın futbolunda bir dünya rekoru oluşturmuştu. Ancak son yıllarda bu spor dalındaki finansal harcamalar o kadar patlama yaşadı ki, Walsh’un Barcelona’ya transferi artık tarihin en pahalı 25 transferi arasında yer almıyor; hatta orta saha oyuncusu geçen yıl Chelsea’ye katıldığında daha yüksek bir ücret karşılığında yeniden transfer oldu.
Barça'nın Kerolin'i Katalonya'ya getirmek için ne kadar ödemesi gerekeceği ve bu transfer bedelinin kadın futbolundaki en yüksek transferler arasında hangi sırada yer alacağı henüz belli değil, ancak ge, hem Blaugrana hem de City'nin "ortak bir noktada buluşmak ve transferi sonuçlandırmak için çalıştığını" bildiriyor. Kerolin'in İngiltere'deki mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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Dokuz maçta dokuz gol: Kerolin’in olağanüstü 2025-26 sezonu
Kerolin, aslında ancak geçen yıl Manchester City ile sözleşme imzaladı; ABD’de North Carolina Courage takımında geçirdiği üç yılın ardından 2025 Ocak transfer döneminde kulübe katıldı. Kulüpteki ilk birkaç ayında yeteneğinin ipuçlarını gösteren Kerolin, sezon bitmeden dört gol attı; ardından Kadınlar Süper Ligi’ndeki ilk tam sezonunda adeta patlama yaşadı.
2025-26 sezonunda Kerolin, WSL'de dokuz gol attı ve beş asist yaptı; Man City, 10 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Şubat ayında, o dönemki şampiyon Chelsea'yi 5-1 mağlup ettikleri maçta attığı hat-trick, en dikkat çeken performanslarından biriydi. 26 yaşındaki oyuncunun 14 doğrudan gol katkısı, ligde sadece üç oyuncu tarafından geçildi: City'nin yıldızları Khadija Shaw ve Vivianne Miedema ile Arsenal'in forveti Alessia Russo.
Kerolin, bu rakamlara ligde sadece dokuz maçta ilk 11'de yer almasına rağmen ulaştı. Forvet, sezonun başlarında geçirdiği sakatlık nedeniyle neredeyse üç ay sahalardan uzak kalmıştı ve sağlığına kavuştuğunda, özellikle de takımın yıla muhteşem bir başlangıç yapması nedeniyle kadroya girmek için rekabet oldukça zorluydu. Ancak yedek kulübesinden oyuna etki etme yeteneği sayesinde kısa sürede ilk 11'de yerini aldı ve şampiyonluk yarışının son aşamasında oynadığı yedi lig maçında yedi gol ve iki asistle City'yi zafere çok yaklaştırdı.
Barselona’nın neden Kerolin gibi bir oyun değiştiriciye ihtiyacı var?
Barça’nın bu Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak istemesinin nedeni kolayca anlaşılabilir. Dinamik ve heyecan verici bir forvet olan Kerolin, bir maçı bir anda belirleyebilecek bir “X faktörü”ne sahip. Blaugrana’nın da buna ihtiyacı var, zira takım, aralarında birkaç forvetin de bulunduğu bir dizi kilit oyuncuyla vedalaştı.
Salma Paralluelo'nun kulüpten ayrılışı, yeni sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından bu hafta başında duyuruldu. Mayıs ayında Şampiyonlar Ligi finalinde iki gol atan İspanya milli takım oyuncusu, Arsenal, Lyon, Paris Saint-Germain ve London City Lionesses'in ilgisini çekiyor; oyuncu, Chelsea'den gelen teklifi çoktan reddetmişti.
Ancak en dikkat çekici ayrılık, geçen sezonun bitiminden önce kulüpteki 14 yıllık kariyerine son veren, iki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Alexia Putellas'ın ayrılışıdır. Putellas, Barça’nın dördüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunarak Şampiyonlar Ligi’nde Sezonun En İyi Oyuncusu seçilmişti. Barça, Ewa Pajor ve Caroline Graham Hansen gibi yetenekli isimlerden oluşan forvet hattını desteklemek ve Putellas’ın ayrılışıyla oluşan boşluğu doldurmak için maçı kazandıracak oyunculara acilen ihtiyaç duyuyor.
- Getty Images
Manchester City neden Kerolin’in ayrılmasına izin versin ki?
Öyleyse, haberde belirtildiği gibi City neden Kerolin’in ayrılmasına razı olsun ki? Takımın forvet hattı oldukça zengin; Shaw ve Miedema'ya Lauren Hemp, Aoba Fujino ve Mary Fowler destek oluyor. Fowler, geçen yılın Nisan ayında ön çapraz bağ yaralanması geçirdikten sonra neredeyse tüm sezonu kaçırmıştı. Onun geri dönüşü, Beth Mead'in transferine ek olarak, 2026-27 sezonunda City için adeta yeni bir transfer gibi olacak.
Kerolin’den elde edilecek önemli bir transfer ücreti, kulübün kadroya yeniden yatırım yapmasına ve Şampiyonlar Ligi’ne dönüş öncesinde kadro derinliğini artırmak amacıyla onun yerini etkili bir şekilde doldurmasına da olanak sağlayacaktır. Bununla birlikte, Kerolin’in kalitesini telafi etmek kolay olmayacak; eğer Kerolin gerçekten Manchester’a veda ederse, transfer ekibinin yeni transferleri doğru bir şekilde yapması gerekecektir.
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