Getty Images Sport
Çeviri:
Barcelona, maaşında kesintiye razı olan Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva ile transfer görüşmelerini sürdürüyor
Serbest oyuncu statüsü, uzun zamandır beklenen transferi kolaylaştırıyor
Silva, birkaç yıldır Barcelona’nın transfer listesinde sıkça adı geçen bir isim. Başkan Joan Laporta ve kulübün spor yönetimi, orta saha oyuncusunun teknik özelliklerine uzun süredir hayranlık duyuyor ve daha önce Xavi’nin teknik direktörlük yaptığı dönemde de bir transfer görüşmesi yürütmüştü. Ancak 31 yaşındaki oyuncu, o dönemde Etihad Stadyumu’ndaki sözleşmesini uzatmıştı.
Sport'a göre, üç yıl sonra durum dramatik bir şekilde değişti. Artık Avrupa'da son bir büyük mücadele arayışında olan Silva, cazip bir serbest oyuncu. Ailesinin bir kısmının zaten yaşadığı Katalonya'da yaşamak isteyen Portekizli oyuncu, menajeri Jorge Mendes'e Blaugrana ile anlaşmayı sonuçlandırma görevini verdi.
- Getty Images Sport
Flick, Silva’nın taktiksel çok yönlülüğünden etkilendi
Hansi Flick, başlangıçta oyuncunun yaşı ve Barça’nın hücum hattındaki mevcut kalabalıklaşma konusunda endişelerini dile getirmiş olsa da, bu şüpheler ortadan kalkmış görünüyor. Alman teknik direktör, özellikle kulübün son üçte bir sahada tekrar eden sakatlık sorunları göz önüne alındığında, Silva’nın eşsiz deneyimine sahip bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu kabul etti.
Flick artık Silva'yı, soyunma odasında üst düzey liderlik sağlayabilecek, kadro derinliği açısından hayati bir parça olarak görüyor. En önemlisi, üçlü orta sahada ya da sağ kanatta ters kanat oyuncusu olarak çeşitli rollerde oynayabilme yeteneği, kulübün genç yıldız Lamine Yamal'ın iş yükünü yönetmesine olanak tanıyacak.
Anlaşmanın imzalanması için maaş kesintisi kilit rol oynuyor
Mali kısıtlamalar geçmişte Barcelona’nın transfer faaliyetlerini her zaman engellemiştir, ancak Silva bu transferi mümkün kılmaya hazırdır. Manchester City’deki maaşı oldukça yüksek olsa da, transfer ücreti olmaması Laporta için bu transferi gerçekleştirilebilir hale getiriyor. Sport gazetesi, Silva’nın La Liga’da oynamaya o kadar kararlı olduğunu ve kulübün maaş yapısına uyum sağlamak için maaşında kesintiye razı olduğunu iddia ediyor.
Spor direktörü Deco ile Mendes arasındaki görüşmeler bu hafta önemli ölçüde hızlandı. Atletico Madrid de ilgisini gösterdi ve iki kulüp Julian Alvarez konusunda da pazarlık yaparken rekabetin şiddetini artırdı, ancak Silva'nın tercihi açıkça Blaugrana'dan yana. İngiltere'de her şeyi kazanmış bir oyuncu için bu transfer, "ya şimdi ya da asla" fırsatı olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Kadro revizyonu Rashford ve Gordon'u etkiliyor
Silva'nın olası transferinin dalga etkisi, gelecek sezon için kadro planlamasında şimdiden hissedilmeye başlandı. Anthony Gordon'un Barcelona'ya transferi neredeyse kesinleşirken, bir başka üst düzey forvetin takıma katılması, Marcus Rashford'un kulüpteki günlerini fiilen sona erdirecektir. Rashford, bu sezonu Manchester United'dan kiralık olarak geçirdi; ancak kulüp, Gordon ve Silva'yı kadrosuna katarsa bu anlaşmayı kalıcı hale getirmeyi düşünmeyecektir.