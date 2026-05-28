Barcelona, maaşında kesintiye razı olan Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva ile transfer görüşmelerini sürdürüyor

Silva, birkaç yıldır Barcelona’nın transfer listesinde sıkça adı geçen bir isim. Başkan Joan Laporta ve kulübün spor yönetimi, orta saha oyuncusunun teknik özelliklerine uzun süredir hayranlık duyuyor ve daha önce Xavi’nin teknik direktörlük yaptığı dönemde de bir transfer görüşmesi yürütmüştü. Ancak 31 yaşındaki oyuncu, o dönemde Etihad Stadyumu’ndaki sözleşmesini uzatmıştı.

Sport'a göre, üç yıl sonra durum dramatik bir şekilde değişti. Artık Avrupa'da son bir büyük mücadele arayışında olan Silva, cazip bir serbest oyuncu. Ailesinin bir kısmının zaten yaşadığı Katalonya'da yaşamak isteyen Portekizli oyuncu, menajeri Jorge Mendes'e Blaugrana ile anlaşmayı sonuçlandırma görevini verdi.