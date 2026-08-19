Barcelona, bu transfer döneminde kadrosunda hareketli bir santrfor bulunduran tüm takımlar için en büyük tehlike olabilir. Katalan kulübü, tüm yaz boyunca Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i blaugrana formasıyla kadrosuna katma hayalinin peşinden koştu, ancak Madrid'in kırmızı-beyazlı cephesinden yalnızca kapılar kapalı kalınca hedef değiştirmeye başladı.

Bu nedenle, Gerard Romero'nun aktardığına göre, Jijantes podcast'inin öne çıkan ismi, Kings League elçisi ve iki takımın birçok önemli ismiyle doğrudan ilişkileri sayesinde sık sık İspanya'nın iki büyüğü için transfer içeriden bilgi veren çok tanınmış yayıncı, Katalan kulübü hücumu için yeni bir dosya açtı ve Inter'in kaptanı Lautaro Martinez'i koparmaya çalışmak için görüşmelere başladı.