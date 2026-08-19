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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Barcelona, Lautaro Martinez için yeniden devreye girdi: Inter'in tutumu net. Madrid'de menajeriyle görüşme yapıldı; Julian Alvarez için gelen ret sonrası Flick ve Deco'nun bir numaralı hedefi o

Inter
Barcelona
L. Martinez

Aylardır süren söylentiler ve fikirlerin ardından, bu kez Barcelona, Inter’in Arjantinli santrforunu koparmaya çalışmak için ciddi adımlar atmaya başladı.

Barcelona, bu transfer döneminde kadrosunda hareketli bir santrfor bulunduran tüm takımlar için en büyük tehlike olabilir. Katalan kulübü, tüm yaz boyunca Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i blaugrana formasıyla kadrosuna katma hayalinin peşinden koştu, ancak Madrid'in kırmızı-beyazlı cephesinden yalnızca kapılar kapalı kalınca hedef değiştirmeye başladı.

Bu nedenle, Gerard Romero'nun aktardığına göre, Jijantes podcast'inin öne çıkan ismi, Kings League elçisi ve iki takımın birçok önemli ismiyle doğrudan ilişkileri sayesinde sık sık İspanya'nın iki büyüğü için transfer içeriden bilgi veren çok tanınmış yayıncı, Katalan kulübü hücumu için yeni bir dosya açtı ve Inter'in kaptanı Lautaro Martinez'i koparmaya çalışmak için görüşmelere başladı.

  • Lautaro için çalışma zamanı

    Julian Alvarez’den gelen ret cevabının ardından Barcelona, son günlerde çalışmaya başladığı bir numaralı hedefin Lautaro Martinez olmasına karar verdi. Kesinlikle zor bir transfer, ancak Gerard Romero’ya göre Katalan kulübü, transfer döneminin bu son haftalarında oyuncu tarafında Katalonya’ya gelişini görüşebilmek için bir fırsat olduğunu anladı.

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  • MENAJERİYLE GÖRÜŞME

    Gerard Moreno'nun haberine göre, bu günlerde Madrid'de Deco ile Lautaro Martinez'in menajeri Alejandro Camano arasında bir görüşme gerçekleşti. Oyuncunun çevresi, Arjantinli golcünün Barcelona'ya transferine yeşil ışık yaktı.

  • INTER ONU SATMAK İSTEMİYOR

    Son sözleşme yenilemesinde Lautaro Martinez ile Inter’in, 120 milyon euro olan ve süresi sınırlı bulunan serbest kalma maddesinin kaldırılması konusunda anlaşmaya vardığını hatırlatmak gerekir. O madde artık yok ve Arjantinli kaptanı Milano’dan götürmeyi denemek isteyen herkesin kaçınılmaz olarak Inter kulübüyle masaya oturması gerekecek; tıpkı Atletico’nun Julian Alvarez konusunda yaptığı gibi, kulübün de şu anda kaptanını satma niyeti yok. Elbette her şey teklife bağlı olacak; çünkü teklif gerçekten piyasa dışı olursa kaçınılmaz olarak en azından değerlendirmeye alınacaktır (açık nedenlerden ötürü bunu İtalyan yönetimden çok fon yapacaktır).

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