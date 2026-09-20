24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-TRAININGAFP
Çeviri:

Barcelona lanetten korkuyor: Ancelotti, Raphinha'nın en iyi versiyonunu tehdit ediyor

FEATURES
La Liga
Barcelona
Raphinha
C. Ancelotti
Brezilya
İspanya
Brezilya

Brezilyalı Raphinha, benzeri görülmemiş gol patlamasının ardından, bu sezon Barcelona kulübünün en dikkat çekici silahlarından biri konumunda.

Barça'nın teknik direktörü Hansi Flick, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığını telafi etmek için Raphinha'yı santrfor mevkiinde değerlendirmeyi başardı.

Flick'in planı sayesinde Raphinha, bu sezon tüm kulvarlarda ilk 8 maçında toplam 626 dakika sahada kalarak 14 gol kaydeden, durmak bilmeyen bir gol makinesine dönüştü.

Raphinha, bu sezon 12 golle La Liga gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alıyor; ayrıca Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol attı.

Sport gazetesi, bir haberinde, Raphinha'nın önümüzdeki pazartesiden itibaren Brezilya ile Avustralya'da iki hazırlık maçı ve Hindistan'da bir maç oynamak için 34 bin kilometre yol kat etmek zorunda kalacağını belirtti; Brezilya Milli Takımı'na son iki davetinde ise sakatlanmış olarak dönmüştü.

Raphinha şu anda gol açısından olağanüstü bir dönem yaşıyor; Brezilyalı kanat oyuncusu daha önce hiç bu kadar güçlü bir performans sergilememişti. Flick'in fikirleri sayesinde eksiksiz bir hücumcuya dönüşen Raphinha'da teknik direktör, ruhu, kaliteyi, bitiricilik yeteneğini ve gerçek bir forvet mevkiinde oynamak için gereken tutkuyu gördü. 

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

  • imago-sport-1062919031.jpgSports Press Photo

    Uluslararası ara korkusu

    Raphinha açısından her şey en üst düzeyde bir mutlulukla ilerliyor, ancak ufukta bulutlar beliriyor; sezonun ilk milli ara dönemi, Brezilyalı kanat oyuncusu için ve dolayısıyla olağanüstü bir sezon yaşayan Barcelona için gerçek bir tehdide dönüştü.

    Carlo Ancelotti, Raphinha'nın muzaffer serüveni için büyük bir tehlike teşkil ediyor. Oyuncu, sportif değeri son derece sınırlı 3 hazırlık maçında Brezilya ile forma giymek için kariyerinin en yorucu yolculuklarından birini yapmak zorunda kalacak.

    Brezilya Milli Takımı, 25 ve 29 Eylül tarihlerinde Avustralya ile iki hazırlık maçı oynayacak, ardından 3 Ekim'de Hindistan ile hazırlık maçında karşılaşacak.

    Sport gazetesi şu ifadelere yer verdi: "Bu, muazzam, gereksiz ve göz ardı edilebilir bir fiziksel yorgunluğa yol açan yorucu bir yolculuk. Barcelonalı oyuncu, hava yoluyla 34 bin kilometre kat etmek zorunda kalacak; bu da yaklaşık olarak dünyanın çevresini bir kez dolaşmaya denk geliyor."

    Sportif açıdan, mütevazı düzeydeki milli takımlara karşı oynamak Raphinha'ya hiçbir şey katmayacak; zira Avustralya Milli Takımı 2026 Dünya Kupası'ndan son 32 turunda Mısır'a karşı elendi, Hindistan ise Uluslararası Federasyon sıralamasında 138'inci sırada yer alıyor.

    • Reklam
  • imago-sport-1062919652.jpgSports Press Photo

    Raphinha'nın tehlikeli sabıkaları

    Raphinha'nın Brezilya Millî Takımı'na son iki çağrılışında da sonuç sakatlıkla bitti.

    İlki mart ayındaki milli araya denk geldi; Ancelotti onu, Fransa ve Hırvatistan'a karşı iki hazırlık maçını içeren kısa bir Amerika Birleşik Devletleri turnesi için çağırmıştı. Barcelonalı oyuncu, Boston'da oynanan Fransa karşılaşmasının ilk yarısında sakatlandı.

    Sağ bacağın arka uyluk kasında meydana gelen bir yırtık şeklindeki sakatlık, kendisini beş hafta boyunca sahalardan uzak bıraktı.

    Bu sakatlığın bedelini ödeyen taraf Barcelona oldu; fiziksel açıdan son derece zorlu aylar geçirmiş olan Brezilyalı oyuncu, İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Atletico Madrid karşılaşmasında forma giyemedi, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanan maçta da yer alamadı; Barcelona her iki turnuvadan da elendi.

    Brezilyalı kanat oyuncusunun sezonun kritik döneminde yaşanan bu yokluğu, Hansi Flick'in takımı üzerinde son derece olumsuz etkiler bıraktı; buna rağmen ekip LaLiga şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

    Ardından Carlo Ancelotti, Brezilya ile ikinci Dünya Kupası'nı oynaması için Raphinha'yı yeniden çağırdı. Grup aşamasındaki ikinci maçta, Haiti karşılaşmasında oyuncu ağrı hissetti ve 38. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı; yapılan tetkikler, sağ uyluğun arka bölgesinde kas sakatlığı geçirdiğini ortaya koydu.

    Oyuncu yoğun bir tedaviye başladı, ancak Brezilya turnuvaya Norveç karşısında veda ettikten sonra sahalara dönemedi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Hazırlık Maçları
Avustralya crest
Avustralya
AUS
Brezilya crest
Brezilya
BRA
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET