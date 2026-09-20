Barcelona lanetten korkuyor: Ancelotti, Raphinha'nın en iyi versiyonunu tehdit ediyor

Raphinha açısından her şey en üst düzeyde bir mutlulukla ilerliyor, ancak ufukta bulutlar beliriyor; sezonun ilk milli ara dönemi, Brezilyalı kanat oyuncusu için ve dolayısıyla olağanüstü bir sezon yaşayan Barcelona için gerçek bir tehdide dönüştü.

Carlo Ancelotti, Raphinha'nın muzaffer serüveni için büyük bir tehlike teşkil ediyor. Oyuncu, sportif değeri son derece sınırlı 3 hazırlık maçında Brezilya ile forma giymek için kariyerinin en yorucu yolculuklarından birini yapmak zorunda kalacak.

Brezilya Milli Takımı, 25 ve 29 Eylül tarihlerinde Avustralya ile iki hazırlık maçı oynayacak, ardından 3 Ekim'de Hindistan ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Sport gazetesi şu ifadelere yer verdi: "Bu, muazzam, gereksiz ve göz ardı edilebilir bir fiziksel yorgunluğa yol açan yorucu bir yolculuk. Barcelonalı oyuncu, hava yoluyla 34 bin kilometre kat etmek zorunda kalacak; bu da yaklaşık olarak dünyanın çevresini bir kez dolaşmaya denk geliyor."

Sportif açıdan, mütevazı düzeydeki milli takımlara karşı oynamak Raphinha'ya hiçbir şey katmayacak; zira Avustralya Milli Takımı 2026 Dünya Kupası'ndan son 32 turunda Mısır'a karşı elendi, Hindistan ise Uluslararası Federasyon sıralamasında 138'inci sırada yer alıyor.