Barcelona lanetten korkuyor: Ancelotti, Raphinha'nın en iyi versiyonunu tehdit ediyor

Brezilyalı Raphinha, benzeri görülmemiş gol patlamasının ardından, bu sezon Barcelona kulübünün en dikkat çekici silahlarından biri konumunda.
Barça'nın teknik direktörü Hansi Flick, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığını telafi etmek için Raphinha'yı santrfor mevkiinde değerlendirmeyi başardı.
Flick'in planı sayesinde Raphinha, bu sezon tüm kulvarlarda ilk 8 maçında toplam 626 dakika sahada kalarak 14 gol kaydeden, durmak bilmeyen bir gol makinesine dönüştü.
Raphinha, bu sezon 12 golle La Liga gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alıyor; ayrıca Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol attı.
Sport gazetesi, bir haberinde, Raphinha'nın önümüzdeki pazartesiden itibaren Brezilya ile Avustralya'da iki hazırlık maçı ve Hindistan'da bir maç oynamak için 34 bin kilometre yol kat etmek zorunda kalacağını belirtti; Brezilya Milli Takımı'na son iki davetinde ise sakatlanmış olarak dönmüştü.
Raphinha şu anda gol açısından olağanüstü bir dönem yaşıyor; Brezilyalı kanat oyuncusu daha önce hiç bu kadar güçlü bir performans sergilememişti. Flick'in fikirleri sayesinde eksiksiz bir hücumcuya dönüşen Raphinha'da teknik direktör, ruhu, kaliteyi, bitiricilik yeteneğini ve gerçek bir forvet mevkiinde oynamak için gereken tutkuyu gördü.
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