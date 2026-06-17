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Barcelona, La Liga ve İspanya Futbol Federasyonu’ndan Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’e karşı önlem almasını talep etti
Resmi şikayet sunuldu
Çarşamba günü resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Barcelona, kulüp başkan yardımcısı Rafael Yuste’nin İspanyol futbolunun önde gelen isimlerine resmi bir mektup gönderdiğini duyurdu. Mektup, La Liga Başkanı Javier Tebas’a, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rafael Louzan’a ve Hakem Teknik Komitesi (CTA) Başkanı Francisco Soto’ya iletildi.
Katalan devi, Perez’in 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde yaptığı kamuoyu açıklamalarında yer alan sözlere ilişkin kurumsal bir yanıt talep ediyor. Kulüp, bu yorumların tamamen asılsız olduğunu ve İspanya’daki üst düzey futbolun, hakem camiasının ve profesyonel futbolun itibarına yönelik ciddi bir saldırı teşkil ettiğini kesin bir dille belirtti.
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Koordineli yasal önlemlerin alınması gerekiyor
Barcelona, kulübün kendi yakın zamanda yaptığı uzlaşma talebine atıfta bulunarak, turnuva organizatörlerini kendi kurumlarının itibarını korumaya çağırdı. Resmi yayında, yetkililerden Madrid başkanı aleyhine acil ve koordineli yasal önlemler alması yönündeki talepleri vurgulandı. Bu dramatik gerginlik, Perez’in Negreira davasını ele aldığı sert televizyon röportajının ardından yaşandı.
Madrid başkanı, iki kulüp arasındaki ilişkinin tamamen kopmuş olduğunu cesurca ilan ederek, bu durumu sistematik yolsuzluğun bir sonucu olarak nitelendirdi. Perez, Barcelona’nın bir CTA yetkilisine ödeme yaptığı ve bunun uzun süren bir davaya yol açtığı Negreira davasına defalarca atıfta bulundu. Bu kışkırtıcı açıklamalara yanıt olarak Yuste, daha önce sert bir sözlü karşı saldırı başlatmış ve bu suçlamaların, başkent kulübünün önemli bir ulusal kupa kazanamadığı felaket dolu iki yılı gözlerden uzak tutmak için bir sis perdesi olduğunu ısrarla belirtmişti.
Sözlü çatışma şiddetleniyor
Şiddetli Clásico rakipleri arasındaki gerilim son günlerde giderek tırmanmış ve bu benzeri görülmemiş resmi şikâyetle doruğa ulaşmıştır. Resmi mektuptan önce Yuste, hakemlerin taraflılığına ilişkin iddialara sert bir kamuoyu açıklamasıyla yanıt vermişti.
Yuste, bu suçlamaları sahadaki kötü performansların ardından başvurulan çaresiz bir dikkat dağıtma taktiği olarak nitelendirdi. Konuda kararlılığını koruyan Yuste, şöyle konuştu: “Florentino’nun sözleri bana acınası ve yalanlarla dolu geldi. Kulüp dün hukuki işlem başlatılacağını belirten bir açıklama yayınladı, ancak şunu söylemek isterim ki, Florentino Pérez’in iki yıldır süren bu spor felaketini örtbas etmek için yaptığı bu manevra onu hiçbir yere götürmeyecek.”
- AFP
Kurumsal yanıt bekleniyor
Şimdi tüm gözler, bu patlayıcı niteliğindeki talebi nasıl ele alacaklarını görmek için La Liga, RFEF ve CTA’ya çevrilmiş durumda. Eğer yönetim organları Perez’e yaptırım uygulamazlarsa, Barcelona önümüzdeki haftalarda itibarını mahkemede şiddetle savunmak için bağımsız yasal işlem başlatmaya hazır olduğunu açıkça belirtmiştir.