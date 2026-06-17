Barcelona, La Liga ve İspanya Futbol Federasyonu’ndan Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’e karşı önlem almasını talep etti

Barcelona, kulübün kendi yakın zamanda yaptığı uzlaşma talebine atıfta bulunarak, turnuva organizatörlerini kendi kurumlarının itibarını korumaya çağırdı. Resmi yayında, yetkililerden Madrid başkanı aleyhine acil ve koordineli yasal önlemler alması yönündeki talepleri vurgulandı. Bu dramatik gerginlik, Perez’in Negreira davasını ele aldığı sert televizyon röportajının ardından yaşandı.

Madrid başkanı, iki kulüp arasındaki ilişkinin tamamen kopmuş olduğunu cesurca ilan ederek, bu durumu sistematik yolsuzluğun bir sonucu olarak nitelendirdi. Perez, Barcelona’nın bir CTA yetkilisine ödeme yaptığı ve bunun uzun süren bir davaya yol açtığı Negreira davasına defalarca atıfta bulundu. Bu kışkırtıcı açıklamalara yanıt olarak Yuste, daha önce sert bir sözlü karşı saldırı başlatmış ve bu suçlamaların, başkent kulübünün önemli bir ulusal kupa kazanamadığı felaket dolu iki yılı gözlerden uzak tutmak için bir sis perdesi olduğunu ısrarla belirtmişti.