Barcelona, La Liga şampiyonluk yarışı öncesinde Raphinha'dan büyük bir destek aldı

Raphinha’nın takım için öneminden bahseden Flick, kanat oyuncusunun adanmışlığını ve liderlik özelliklerini vurgularken, sakat olan Lamine Yamal da dahil olmak üzere diğer oyuncuların durumuna da değindi.

"Rapha her zaman %100'ünü verir," diye açıkladı Flick. "Bu onun zihniyeti, tavrı. Bize çok yardımcı oluyor, ancak bu sezon zorlanıyor. Onun geri dönmesi önemli. Seyahate çıkacak ve ne olacağını göreceğiz. O kaptan. Belki bize ihtiyacımız olanı verecektir.

"Andreas [Christensen'in bu sezon oynayabilecek mi] konusunda bir bilgim yok, adım adım ilerlemeliyiz. 'Berni' yarın bizimle olacak." Yamal hakkında ise şunları ekledi: "İletişim halindeyiz. Durumu iyi, iyileşmesi iyi gidiyor. Sanırım onu Dünya Kupası'nda göreceğiz. İyileşip geri dönmek için zamanı var. O da bunu istiyor."