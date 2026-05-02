(C)Getty Images
Çeviri:
Barcelona, La Liga şampiyonluk yarışı öncesinde Raphinha'dan büyük bir destek aldı
Barcelona sezonun belirleyici aşamasına yaklaşırken Raphinha geri dönüyor
Barcelona, La Liga sezonunun son haftaları öncesinde önemli bir moral kazandı; Raphinha, sakatlığı nedeniyle Nisan ayının tamamını kaçırdıktan sonra kadroya geri döndü. Brezilyalı kanat oyuncusunun sahalara dönmesi, Flick’in takımının şampiyonluğu garantilemek için mücadele verdiği bu kritik dönemde gerçekleşti.
Raphinha'nın dönüşü, Barcelona'yı hem taktiksel hem de mental olarak güçlendiriyor ve sezonun son haftalarında ekibe yeni hücum seçenekleri sunuyor. Sezonun bitmesine beş maç kala, deneyimli forvet, Katalanların rakibi Real Madrid'e karşı üstünlüğünü korumaya çalışırken kilit bir rol oynayabilir. Blaugrana, orta sahada da olumlu bir haber aldı. Genç yetenek Marc Bernal, Osasuna deplasmanında forma giyebilecek.
- AFP
Flick, Osasuna maçı öncesinde önemli isimleri kadroya geri çağırdı
Raphinha’nın takım için öneminden bahseden Flick, kanat oyuncusunun adanmışlığını ve liderlik özelliklerini vurgularken, sakat olan Lamine Yamal da dahil olmak üzere diğer oyuncuların durumuna da değindi.
"Rapha her zaman %100'ünü verir," diye açıkladı Flick. "Bu onun zihniyeti, tavrı. Bize çok yardımcı oluyor, ancak bu sezon zorlanıyor. Onun geri dönmesi önemli. Seyahate çıkacak ve ne olacağını göreceğiz. O kaptan. Belki bize ihtiyacımız olanı verecektir.
"Andreas [Christensen'in bu sezon oynayabilecek mi] konusunda bir bilgim yok, adım adım ilerlemeliyiz. 'Berni' yarın bizimle olacak." Yamal hakkında ise şunları ekledi: "İletişim halindeyiz. Durumu iyi, iyileşmesi iyi gidiyor. Sanırım onu Dünya Kupası'nda göreceğiz. İyileşip geri dönmek için zamanı var. O da bunu istiyor."
Barcelona, Osasuna'nın tehdidinden çekiniyor
Barcelona, kendisini bekleyen zorlu göremin farkında olarak El Sadar'a gidiyor. Flick'in 2024-25 sezonundaki ilk yılında, Osasuna aynı sahada Flick'e Barcelona teknik direktörü olarak ilk yenilgisini tattırmıştı. Alman teknik direktör, o yenilginin hafızasında hâlâ taze olduğunu kabul etti ve takımının bu rövanş maçına daha istikrarlı bir şekilde çıkacağını vurguladı.
"O günü hatırlıyorum çünkü ilk on birde çok fazla değişiklik yapmıştık," diye itiraf etti Flick. "Yarın bunu yapmayacağız. Şu anda iyi bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Osasuna'nın iyi oynadığını ve hedeflerinden birinin gelecek sezon Avrupa'da oynamak olduğunu da biliyorum. Her zamanki gibi elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek."
- Getty Images Sport
Barcelona, Pamplona'da alacağı galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor
Barcelona, bir galibiyetin kendilerini La Liga şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştıracağını bilerek Pamplona deplasmanına çıkıyor. Real Madrid üzerindeki üstünlüğünü korumak, takımın öncelikli hedefi olmaya devam ediyor. Blaugrana, ligin bitmesine beş maç kala Clásico rakibinden 11 puan önde bulunuyor. Raphinha'nın takıma dönüşünün ise şampiyonluğu garantileme yolunda takımın hücum gücünü artıracağı düşünülüyor.