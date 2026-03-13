Barcelona, La Liga lideri Inter'in yıldız oyuncusuna göz dikti; kulüp, Alejandro Balde'yi bir sonraki transfer döneminde satmaya sıcak bakıyor
Deco, Bastoni'yi savunmadaki birincil hedefi olarak belirledi
Radio MARCA'da konuşan gazeteci Matteo Moretto şöyle açıkladı: "Bu, seçimlere bağlı bir transfer meselesi. Deco, Bastoni'yi istiyor; o, Deco'nun ana hedefi olacak." İtalyan oyuncunun peşinde olunması, Avrupa'nın en üst düzeyinde deneyim kazanma arzusunu işaret ediyor, ancak kulübün mali kısıtlamaları önemli bir engel olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, oyuncunun kendisi de Camp Nou'ya transfer olma olasılığından etkilenmiş görünüyor. Moretto şunları ekledi: "Bastoni, Barça'nın ilgisinden haberdar ve kapıyı kapatmadı. Barça'ya evet demedi çünkü bu çok kesin bir ifade olur, ancak bu yol onu cezbediyor."
Bastoni, Camp Nou projesine ilgi duyuyor
Para konusu önemli bir engel olsa da, Blaugrana açısından oyuncunun durumu umut verici görünüyor. Bastoni, uzun süredir Avrupa’nın en iyi pasör stoperlerinden biri olarak görülüyor ve La Liga’ya transfer olmak 24 yaşındaki oyuncu için belli bir cazibe taşıyor.
İtalyan yıldız, bu sezon tüm turnuvalarda 35 maça çıkarak her maçta forma giydi. Etkisi savunma görevlerinin çok ötesine uzanıyor ve iki gol ve altı asistle hücuma önemli katkı sağlıyor. Bu etkileyici istatistikler, Deco'nun onu Barcelona'nın savunmasını yeni bir döneme taşıyacak ideal aday olarak görmesinin nedenini ortaya koyuyor.
Balde artık dokunulmaz olarak görülmüyor
Bu tür yüksek profilli transferleri gerçekleştirebilmek için Barcelona’nın zorlu fedakarlıklar yapması gerekebilir ve kulübün altyapısından yetişen Balde artık satılık listesinin dışında değil. Hızlı yükselişine rağmen, kulübün bu sol bek için ciddi teklifleri dinlemeye hazır olduğu bildiriliyor. “Deco'nun kendi fikirleri var ve bu fikirler arasında Alejandro Balde'nin devamlılığı konusunda şüpheler var. Barça teklifleri dinleyecektir, Balde transfer edilemez bir futbolcu değil,” diye açıkladı Moretto yayın sırasında.
Moretto, Balde'nin transfer edilebilir olmasının sadece kalitesinin bir yansıması değil, hesaplanmış stratejik bir hamle olduğunu belirtti. "Bu, Madrid'deki Camavinga vakasına benziyor: Alejandro Balde, iyi bir teklif gelirse ayrılabilir," dedi ve dinleyicilere "birkaç yıl önce PSG'nin onu sorduğunu" da hatırlattı.
Barselona'nın bundan sonraki adımları ne olacak?
Transfer piyasasındaki söylentilerin ötesinde, Barcelona'nın öncelikli odağı Spotify Camp Nou'da oynanacak iki kritik iç saha maçıyla yeniden sahaya dönüyor. Bu Pazar, Blaugrana, La Liga'da Sevilla'yı ağırlayarak ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Lig maçlarının ardından tüm gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrilecek. Hansi Flick'in öğrencileri, son 16 turunun belirleyici ikinci ayağı için Newcastle United'ı ağırlayacak. St. James' Park'ta Lamine Yamal'ın son dakikalarda attığı dramatik penaltı golüyle değerli bir 1-1 beraberliği koparan Barcelona, kendi seyircisi önünde çeyrek finale yükselmeyi hedeflerken şu anda hafif bir psikolojik avantaja sahip.
