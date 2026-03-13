Barcelona, La Liga ekibi Jorge Mendes ile olan bağından yararlanmak için Chelsea'nin yıldızı Pedro Neto'yu gözüne kestirdi

Bu sezon tüm turnuvalarda toplam 34 gol atan Avrupa'nın en formda iki kanat oyuncusu Lamine Yamal ve Raphinha'ya sahip olmasına rağmen, Barcelona kanatlarının kalitesini artırmak istiyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre, 2024 yılında 60 milyon euroya Chelsea'ye transfer olan Neto, her iki kanatta da oynayabilme ve sahte dokuz numara olarak görev yapabilme yeteneği nedeniyle ideal bir aday olarak öne çıkıyor. 26 yaşındaki oyuncunun Londra'daki zamanı, Estevao, Alejandro Garnacho ve Jamie Gittens gibi oyuncuların şiddetli rekabeti nedeniyle karmaşık hale geldi. Barça'nın sportif direktörü Deco'nun, yüksek seviyede rekabet sağlayabilecek bir oyun değiştirici arayışında olduğu ve Neto'nun Premier Lig'deki kanıtlanmış başarısı onu Blaugrana hiyerarşisi için öne çıkan bir seçenek haline getirdiği bildiriliyor.