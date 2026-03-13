Getty Images Sport
Barcelona, La Liga ekibi Jorge Mendes ile olan bağından yararlanmak için Chelsea'nin yıldızı Pedro Neto'yu gözüne kestirdi
Katalan devleri hücum gücünü artırmak istiyor
Bu sezon tüm turnuvalarda toplam 34 gol atan Avrupa'nın en formda iki kanat oyuncusu Lamine Yamal ve Raphinha'ya sahip olmasına rağmen, Barcelona kanatlarının kalitesini artırmak istiyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre, 2024 yılında 60 milyon euroya Chelsea'ye transfer olan Neto, her iki kanatta da oynayabilme ve sahte dokuz numara olarak görev yapabilme yeteneği nedeniyle ideal bir aday olarak öne çıkıyor. 26 yaşındaki oyuncunun Londra'daki zamanı, Estevao, Alejandro Garnacho ve Jamie Gittens gibi oyuncuların şiddetli rekabeti nedeniyle karmaşık hale geldi. Barça'nın sportif direktörü Deco'nun, yüksek seviyede rekabet sağlayabilecek bir oyun değiştirici arayışında olduğu ve Neto'nun Premier Lig'deki kanıtlanmış başarısı onu Blaugrana hiyerarşisi için öne çıkan bir seçenek haline getirdiği bildiriliyor.
Mendes faktörü ve disiplinli hareket
Bu olası transfer, hem Deco hem de Barcelona yönetim kurulu ile güçlü bir ilişki içinde olan Mendes'in etkili varlığıyla destekleniyor. Saha içindeki teknik raporlar parlak olsa da, Neto son zamanlarda İngiltere'de yanlış nedenlerle gündeme geldi. Hakemler, forvet oyuncusunu oyundan atılmasının ardından küfürlü sözler kullandığı için suçladı ve Paris Saint-Germain ile oynanan maçta top toplayıcıyla hararetli bir tartışmaya girdi, ancak daha sonra formasını hediye ederek özür diledi. Bu öfke patlamalarına rağmen, Barcelona yetkilileri, Neto'nun teknik profilinin Flick'in taktiksel esnekliğini önemli ölçüde artıracağına inanıyor.
Mali engeller ve birbiriyle rekabet eden öncelikler
Neto'nun transferi, Barcelona'nın istikrarsız mali durumu ve La Liga'nın sıkı maaş sınırı düzenlemelerine bağlı olacaktır. Kulüp şu anda, 30 milyon avroya transfer edilebilecek kiralık yıldız Marcus Rashford'un kalıcı transferi ve Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'e uzun süredir gösterdiği ilgi dahil olmak üzere, birkaç yüksek profilli hedefi aynı anda takip ediyor. Neto'nun sözleşmesinde, yeni bir meydan okuma isteğini dile getirmesi halinde ayrılmasını kolaylaştıracak özel bir madde bulunduğu bildiriliyor. Ancak Chelsea'nin ilk yatırımından önemli bir getiri talep etmesi muhtemel olduğundan, Barça Portekizli yıldızın diğer hücum seçeneklerinden daha değerli olup olmadığını değerlendirmelidir.
Kulüp ve oyuncu için önemli bir dönüm noktası
Sezonun son ayları, hem Neto hem de şu anda Barça kadrosunda yer alan oyuncular için kesin bir seçme niteliğinde olacak. Kanat oyuncusu için, kalabalık Chelsea forvetinde düzenli olarak süre alabilmek, piyasa değerini ve Portekiz milli takımındaki statüsünü korumak için çok önemli. Bu arada, Camp Nou'da Rashford, kalıcı bir sözleşme kazanmak için çok önemli bir maç serisiyle karşı karşıya ve bu, kulübün Neto'yu transfer etme çabalarını doğrudan etkileyecek. Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Barcelona, dönüştürücü bir transfer dönemi olacağına dair umutlar içinde, Neto'nun disiplin sicili ve fiziksel durumunu izlemeye devam edecek.
