Önceki isimleri analiz etmeye karar verirsek, Barcelona'nın yalnızca 4 oyuncuyla doğrudan bağlantılı olduğunu görürüz. Bunlardan ilki, Robert Lewandowski'nin ayrılığını telafi etmek için teknik direktör Hansi Flick'in bu transfer döneminde bir numaralı hedefi olan Julian Alvarez. Ancak Barça, transferin gerçekleşmesi konusunda Atletico Madrid'in katı tutumuyla karşı karşıya.

Barça'nın hedef listesinde ayrıca, Alvarez transferinin başarısız olması halinde Barcelona'nın başvurabileceği ikinci seçenek olan Vesnik Aslani de yer alıyor. Ancak oyuncu, Alman Ligi'nde Leipzig tarafından da isteniyor. Bu da Barcelona'nın mali açıdan üstünlük sağlama görevini hiç de kolay kılmıyor.

Junior Krobi ise, kadrosuna katılması konusunda yönetimde bir bölünme bulunması nedeniyle Barcelona'nın en az ihtimal verilen seçeneği. Yine de şimdiye kadar Flick'in onayını almış durumda.

Son isim ise, "Spotify Camp Nou"da son sezonuna girmesine rağmen Barcelona ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Ferran Torres. Geleceği, Barça'nın özellikle Alvarez ile anlaşmayı ne ölçüde başarıyla sonuçlandıracağına bağlı olabilir.