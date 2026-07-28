Çoğu büyük kulüp bu yaz belirli mevkilerde gücünü artırmak ve konfor sağlamak amacıyla yeni transferler yapmaya çalışıyor. Örneğin Paris Saint-Germain, Diomande transferinin başarısız olmasının ardından ve transfer döneminin son günlerinde Ferran Torres ile anlaşamasa dahi hiçbir sıkıntı yaşamayacak; çünkü Luis Enrique'nin elindeki hem ilk on birdeki hem de yedek isimler, Fransa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupaları için mücadele etmesine imkân tanıyor.
Aynı durum, Rodri'nin Real Madrid'e transfer olma ihtimaline baktığımızda da geçerli. Manchester City yıldızının katacağı büyük değere rağmen, İspanyol ekibinin elinde aynı rolü oynayabilecek Tchouameni var; ayrıca Eduardo Camavinga'yı da benzer rollerde değerlendirme imkânı bulunuyor.
Barcelona ile Alvarez transferi için rekabet eden Arsenal'in ise Viktor Gyökeres, Kai Havertz ve Gabriel Jesus gibi isimleri var. Bunlar, Arsenal'i Premier Lig şampiyonluğuna ve UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan isimler.
Barcelona'ya gelince, La Liga'da rekabetini sürdürmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hasretini sona erdirmek için yeni sezona onsuz giremeyeceği temel bir parça arıyor. Ayrıca Barcelona, bir Premier Lig kulübüne karşı bir transferde artırıma girmesini mümkün kılacak mali konfora sahip değil.
Raporlar, Alvarez'in Barcelona'nın transfer döneminde "Spotify Camp Nou"da ilk on birde yer edinecek tek isim olduğunu belirtiyor. Aslani ve Kroupi'nin ise Barcelona forması giydikten sonra güven kazanması gerekecek; özellikle de her ikisinin de büyük bir kulüp ya da milli takımla parlamamış olması nedeniyle.