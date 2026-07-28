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Barcelona kuşatma altında: Avrupa devlerinin çekişmesi Flick'in transfer hayallerini yıkıyor

Transfers
J. Alvarez
Vinicius Junior
Y. Diomande
F. Torres
F. Asllani
Real Madrid
Barcelona
M. United
Atletico Madrid
Paris Saint-Germain
La Liga
Premier Lig
Şampiyonlar Ligi
Arjantin
Brezilya
Côte d’Ivoire
İspanya
Kosova
İngiltere
Fransa

Transfer depremi

Avrupa'nın devleri, çok sayıda transferde çıkarlarının çatışması nedeniyle karmaşık bir yaz transfer dönemi yaşıyor. Bu durum, istenen oyuncunun imzasını almak için yapılan mali rekabetle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda diğer kulüpleri, kendi hedefleri dışında kalan transferlerin sonuçlanmasından ya da başarısızlığa uğramasından ciddi biçimde etkileyen bir "domino etkisine" kadar uzanıyor.

Bu mücadelenin içinde temel olarak şu kulüpler yer alıyor: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Leipzig, Manchester United, Arsenal ve Paris Saint-Germain. Oyuncular düzeyinde ise rekabet Vinicius Junior, Julian Alvarez, Rodri, Yan Diomande, Vesnik Aslani, Aurelien Tchouameni, Bradley Barcola, Junior Kroupi ve Ferran Torres etrafında kızışıyor.

  • Barcelona'nın golleri

    Önceki isimleri analiz etmeye karar verirsek, Barcelona'nın yalnızca 4 oyuncuyla doğrudan bağlantılı olduğunu görürüz. Bunlardan ilki, Robert Lewandowski'nin ayrılığını telafi etmek için teknik direktör Hansi Flick'in bu transfer döneminde bir numaralı hedefi olan Julian Alvarez. Ancak Barça, transferin gerçekleşmesi konusunda Atletico Madrid'in katı tutumuyla karşı karşıya.

    Barça'nın hedef listesinde ayrıca, Alvarez transferinin başarısız olması halinde Barcelona'nın başvurabileceği ikinci seçenek olan Vesnik Aslani de yer alıyor. Ancak oyuncu, Alman Ligi'nde Leipzig tarafından da isteniyor. Bu da Barcelona'nın mali açıdan üstünlük sağlama görevini hiç de kolay kılmıyor.

    Junior Krobi ise, kadrosuna katılması konusunda yönetimde bir bölünme bulunması nedeniyle Barcelona'nın en az ihtimal verilen seçeneği. Yine de şimdiye kadar Flick'in onayını almış durumda.

    Son isim ise, "Spotify Camp Nou"da son sezonuna girmesine rağmen Barcelona ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Ferran Torres. Geleceği, Barça'nın özellikle Alvarez ile anlaşmayı ne ölçüde başarıyla sonuçlandıracağına bağlı olabilir.

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  • Domino etkisinden en çok zarar gören neden Barcelona?

    Çoğu büyük kulüp bu yaz belirli mevkilerde gücünü artırmak ve konfor sağlamak amacıyla yeni transferler yapmaya çalışıyor. Örneğin Paris Saint-Germain, Diomande transferinin başarısız olmasının ardından ve transfer döneminin son günlerinde Ferran Torres ile anlaşamasa dahi hiçbir sıkıntı yaşamayacak; çünkü Luis Enrique'nin elindeki hem ilk on birdeki hem de yedek isimler, Fransa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupaları için mücadele etmesine imkân tanıyor.

    Aynı durum, Rodri'nin Real Madrid'e transfer olma ihtimaline baktığımızda da geçerli. Manchester City yıldızının katacağı büyük değere rağmen, İspanyol ekibinin elinde aynı rolü oynayabilecek Tchouameni var; ayrıca Eduardo Camavinga'yı da benzer rollerde değerlendirme imkânı bulunuyor.

    Barcelona ile Alvarez transferi için rekabet eden Arsenal'in ise Viktor Gyökeres, Kai Havertz ve Gabriel Jesus gibi isimleri var. Bunlar, Arsenal'i Premier Lig şampiyonluğuna ve UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan isimler.

    Barcelona'ya gelince, La Liga'da rekabetini sürdürmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hasretini sona erdirmek için yeni sezona onsuz giremeyeceği temel bir parça arıyor. Ayrıca Barcelona, bir Premier Lig kulübüne karşı bir transferde artırıma girmesini mümkün kılacak mali konfora sahip değil.

    Raporlar, Alvarez'in Barcelona'nın transfer döneminde "Spotify Camp Nou"da ilk on birde yer edinecek tek isim olduğunu belirtiyor. Aslani ve Kroupi'nin ise Barcelona forması giydikten sonra güven kazanması gerekecek; özellikle de her ikisinin de büyük bir kulüp ya da milli takımla parlamamış olması nedeniyle.

  • Real Madrid tuzağı

    Real Madrid, Alvarez'i transfer etmek isteyen Barcelona'nın önünde, Atletico Madrid'den hiç de daha kolay olmayan bir engel oluşturuyor. Zira Real, ezeli rakibini zor durumda bırakarak Arjantinli forvet için 150 milyon euro değerinde bir teklif gönderdi.

    Real Madrid Başkanı Florentino Perez, teklifin reddedileceğinin farkındaydı; ancak bu hamleyle Atletico'nun, Barcelona'dan gelecek ve 150 milyon eurodan düşük olacak herhangi bir teklifi kabul etmesinin de önünü kapatmış oldu.

    Ayrıca transfer piyasasındaki "domino etkisi", Alvarez'in transferi ile Vinicius Junior'ın Real Madrid'den ayrılışını birbirine bağlıyor. Çünkü Brezilyalı kanadın Arsenal'e transferi, Arsenal'in Barcelona ile rekabetten vazgeçmesini sağlayacak.

    Ancak Real Madrid'in bu yaz Vinicius Junior'ın ayrılmasına izin vermesini hayal etmek zor. Bu durum da Arsenal'in, Alvarez transferindeki mali rekabette Barcelona üzerindeki baskıyı artırmasına yol açacak.

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  • Korkunç anılar

    Barcelona, Paris Saint-Germain'in kadrosundan yaptığı transferlerle ilgili korkunç anılar taşıyor; Neymar da Silva kabusu hâlâ akıllardayken, buna Ousmane Dembélé'nin de eklenmesi gerekiyor. Zira onun "Prensler Parkı"na transferi, kariyerinde büyük bir dönüm noktası olmuştu.

    Barcelona, önümüzdeki ocak ayında Ferran Torres'i bedelsiz kaybetme riskini göze almayacağı için, oyuncunun Paris Saint-Germain'e transferine razı olduğunu görebiliriz. Özellikle de forvetin Luis Enrique ile arasındaki iyi ilişki göz önüne alındığında; ayrıca oyuncu, yeni sezonda kenara itilmiş bir tercih hâline gelmekten endişe ediyor.

    Yukarıdakiler, Barcelona'nın şu ana kadar yeni sezona ne Álvarez gibi üst düzey bir forvetle girmeyi garantilediği, ne de Ferran Torres gibi daha düşük kaliteli bir tercihi riske atmayı göze aldığı anlamına geliyor.