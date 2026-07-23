Barcelona, Karim Adeyemi’yi uzun vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını doğrularken, Borussia Dortmund ise yıldız forvetini satmayı kabul etme nedenlerini açıkladı

Dortmund’un sportif direktörü Lars Ricken, sözleşmesinin son yılına giren yıldız forvetlerinin satışının ardındaki gerekçeleri açıkladı. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Ricken, oyuncunun Camp Nou’ya transfer olma isteğini dile getirmesinin ardından bu anlaşmanın tüm taraflar için uygun olduğunu vurguladı.

Ricken şunları söyledi: "Karim, son dört yıldır Borussia Dortmund'un önemli bir parçasıydı. 2024 yılında onunla birlikte Şampiyonlar Ligi finaline ulaştık. Bununla birlikte, bu yaz hem Karim'in hem de bizim gelecekte farklı yollar izlemek istediğimiz konusunda mutabık kaldık. Karim, FC Barcelona'ya transfer olmak istediğini bize ilettiğinde, Borussia Dortmund'un tüm çıkarlarını göz önünde bulundurarak bu transferi kabul ettik. Karim ve ailesine gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz."