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Barcelona, Karim Adeyemi’yi uzun vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını doğrularken, Borussia Dortmund ise yıldız forvetini satmayı kabul etme nedenlerini açıkladı
Katalanlar, Alman forveti kadrolarına kattı
Barcelona, Dortmund’dan Adeyemi’yi Haziran 2031’e kadar geçerli beş yıllık bir sözleşmeyle transfer ettiğini doğruladı. 24 yaşındaki forvet, Anthony Gordon’ın ardından Blaugrana’nın bu yaz yaptığı ikinci transfer oldu ve Lewandowski’nin ayrılışı ile Rashford’un kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle zayıflayan hücum hattını güçlendirdi. Patlayıcı hızıyla tanınan Adeyemi, Dortmund'da geçirdiği dört yıl boyunca 146 maçta 36 gol attı.
- Sven Simon
Dortmund, yaz transfer dönemindeki oyuncu satışlarını açıkladı
Dortmund’un sportif direktörü Lars Ricken, sözleşmesinin son yılına giren yıldız forvetlerinin satışının ardındaki gerekçeleri açıkladı. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Ricken, oyuncunun Camp Nou’ya transfer olma isteğini dile getirmesinin ardından bu anlaşmanın tüm taraflar için uygun olduğunu vurguladı.
Ricken şunları söyledi: "Karim, son dört yıldır Borussia Dortmund'un önemli bir parçasıydı. 2024 yılında onunla birlikte Şampiyonlar Ligi finaline ulaştık. Bununla birlikte, bu yaz hem Karim'in hem de bizim gelecekte farklı yollar izlemek istediğimiz konusunda mutabık kaldık. Karim, FC Barcelona'ya transfer olmak istediğini bize ilettiğinde, Borussia Dortmund'un tüm çıkarlarını göz önünde bulundurarak bu transferi kabul ettik. Karim ve ailesine gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz."
Adeyemi, Westfalenstadion’a veda etti
Bu transfer, Adeyemi’nin 2022 yılında Red Bull Salzburg’dan katıldığından bu yana Westfalenstadion’da geçirdiği dönemi sona erdiriyor; bu süre zarfında, Dortmund’un 2024 Şampiyonlar Ligi finaline uzanan yolculuğunda oynadığı kilit rol öne çıkıyor.
Oyuncu, BVB yönetimi ve taraftarlarına samimi bir veda mesajı iletti: “Borussia Dortmund’a bu dört harika yıl için teşekkür etmek istiyorum. Kulübe, takım arkadaşlarıma ve destekleriyle her maçı özel kılan taraftarlara teşekkür ederim. BVB’ye gelecekte başarılar diliyorum.”
- Getty Images Sport
Flick, çok yönlü bir forveti kadroya kattı
2021 yılında Almanya A Milli Takımı’nda ilk kez forma giymesini sağlayan teknik direktör Hansi Flick ile yeniden bir araya gelmesi, Adeyemi’nin Barcelona’nın taktik sistemine hızla uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Yönetim kurulu, Atlético Madrid’den Julian Álvarez’i transfer etmek için çabalarını sürdürse de, Adeyemi’nin takıma katılması, hem kanat oyuncusu hem de merkez forvet olarak hücum hattında önemli bir esneklik sağlayacaktır.
Blaugrana, şimdi dikkatini 2026-27 sezonunda La Liga şampiyonluğunu savunmaya başlamadan önce sezon öncesi hazırlıklarını tamamlamaya yöneltiyor.
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