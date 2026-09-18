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Barcelona kaptanı Raphinha, yeni bir sözleşme imzalama ve Camp Nou'da futbolu bırakma arzusunu doğruladı
Sezona sansasyonel başlangıç, Raphinha'nın bağlılığını güçlendiriyor
Geleceğiyle ilgili yoğun spekülasyonların yaşandığı bir yazın ardından Raphinha, yakın gelecekte Barcelona'da kalma niyetini doğrulayarak ayrılık söylentilerine kesin bir dille son verdi. Hücum oyuncusu, yeni bir sözleşmeyi görüşmek için kulüp yönetimiyle masaya oturmak istediğini açıkladı.
Raphinha, bu sezon teknik direktör Hansi Flick tarafından birinci kaptan olarak görevlendirildi ve bu ek sorumluluk, sahadaki performansını da yukarı taşımış görünüyor. Oyuncu şu anda İspanya'da gol krallığı yarışının zirvesinde 9 golle yer alıyor ve yurt içi sezona muhteşem bir başlangıç yapan takım için ne kadar büyük bir değer olduğunu kanıtlıyor.
- AFP
Sözleşme uzatma görüşmeleri ufukta görünüyor
Raphinha ile Barcelona arasındaki mevcut anlaşma 2028 yazına kadar devam ediyor, ancak sportif direktör Deco, kulübün oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına alma planları olduğunu şimdiden belirtmişti. Raphinha, görüşme davetini memnuniyetle karşıladı ve daha önce geleceğini İspanyol devine bağladığında ilk düşüncelerinin ne olduğunu açıkladı.
"2028'e kadar yeniledim çünkü o zamana kadar 30 ya da 31 yaşında olacaktım ve bunu nasıl yöneteceğimi bilmiyordum," diyen Raphinha, RAC1'e konuştu. Oyuncu, olağanüstü fiziksel durumu ve müthiş formunun, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kaç yıl daha kalabileceğine dair bakış açısını tamamen değiştirdiğini kabul etti.
Camp Nou'da futbolu bırakmak en büyük hayal
Raphinha, Hansi Flick'in yönetiminde kendisini tamamen yerleşmiş hissediyor ve olağanüstü performansını birkaç sezon daha sürdürebileceğine inanıyor. Gol yollarında son derece üretken olan oyuncu, kendisine gösterilen güveni futbol kariyerinin geri kalanını Barcelona'ya adayarak karşılık vermek istiyor.
Gelecekte herhangi bir transferden kaçınma isteğinin altını çizen Raphinha, kendinden emin bir şekilde şöyle dedi: "Ama sezona başlama şeklime bakınca, birkaç yıl daha yetecek kadar gücüm olduğunu anlıyorum. Bu yüzden evet, sözleşmemi biraz daha uzatıp başka bir yere gitmek zorunda kalmadan kariyerimi burada bitirmek beni mutlu eder." Racing Santander'e karşı yakın zamanda yaptığı hat-trick, Barcelona'nın onu neden elinde tutmak için çaresiz olduğunu tam olarak ortaya koyuyor.
- Getty Images
Barcelona ve Raphinha için sırada ne var?
Raphinha, cumartesi günü Barcelona'nın Ramon Sanchez-Pizjuan'da Sevilla ile karşılaşacağı maçla birlikte yerel kulvarlara dönecek. Kaptan, ligdeki etkileyici dokuz gollük sayısını artırmak ve ivmesini korumak isteyecek. Bu karşılaşmanın ardından odak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlara çevrilecek. Raphinha kısa süre önce Feyenoord karşısında alınan 5-1'lik müthiş galibiyette iki gol kaydetmişti.
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