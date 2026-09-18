Barcelona kaptanı Raphinha, yeni bir sözleşme imzalama ve Camp Nou'da futbolu bırakma arzusunu doğruladı

Raphinha ile Barcelona arasındaki mevcut anlaşma 2028 yazına kadar devam ediyor, ancak sportif direktör Deco, kulübün oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına alma planları olduğunu şimdiden belirtmişti. Raphinha, görüşme davetini memnuniyetle karşıladı ve daha önce geleceğini İspanyol devine bağladığında ilk düşüncelerinin ne olduğunu açıkladı.

"2028'e kadar yeniledim çünkü o zamana kadar 30 ya da 31 yaşında olacaktım ve bunu nasıl yöneteceğimi bilmiyordum," diyen Raphinha, RAC1'e konuştu. Oyuncu, olağanüstü fiziksel durumu ve müthiş formunun, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kaç yıl daha kalabileceğine dair bakış açısını tamamen değiştirdiğini kabul etti.