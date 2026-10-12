Getty Images Sport
Çeviri:
Barcelona kaptanı Raphinha, Hansi Flick'in oyuncunun uzun vadeli fiziksel durumuna öncelik vermesi nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Katalan devi, kanat oyuncusunun iş yükünü yönetiyor
Flick, kaptanın uzun vadeli fiziksel dayanıklılığını ön planda tutmak için Raphinha'yı İstanbul'a götürmemeye karar verdi. Bu temkinli yaklaşımın ardında, kanat oyuncusunun iyileşme sürecinin aceleye getirilmesi sonucu iki ayrı kas sakatlığı yaşadığı geçmişteki hataları tekrarlamama isteği var. Özellikle sezon kızışırken İspanyol devini yoğun bir maç takvimi beklediği için bu tür önlemler hayati görülüyor.
- ZUMA Press Wire
Temkinli yaklaşım seçim politikasını belirliyor
Kanat oyuncusunun kadro dışında bırakılması kararı, karşılıklı bir anlaşmaya dayanıyor. Flick'in cuma günü Getafe maçı öncesindeki basın toplantısında açıkladığı bu anlaşma kapsamında teknik direktör ve oyuncu, özellikle bu karşılaşmanın 25 Ekim Pazar günü oynanacak El Clasico kadar belirleyici olmaması nedeniyle gereksiz risk almamayı kararlaştırdı. Sezonun kaderini belirleyecek sınavlar yaklaşırken kulüp, yıldız hücum oyuncusunu Avrupa kupası maçında sahaya sürmek yerine oyuncunun tam anlamıyla hazır olmasına öncelik verdi.
Kadro rotasyonu zorlu takvime karşı koyuyor
Barcelona'nın oyuncularını dinç tutmak için geceyi İstanbul'da geçirip çarşamba günü antrenman yaparak İspanya'ya dönüşünü erteleyeceğini MARCAbildirdi. Raphinha da Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji gibi forma giyemeyecek olsa da Flick'in elinde Lamine Yamal, Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus gibi güçlü hücum seçenekleri var.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kadro seçiminde zorlanıyor; sakat savunmacı Wilfried Singo ve cezalı Lesley Ugochukwu'dan yararlanamayacak.
- Getty Images Sport
Kıta çapında yolculuğa çıkanları zorlu sınavlar bekliyor
Katalan devi, lig aşamasına Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek başlamasının ardından Şampiyonlar Ligi puan tablosunda zirveye yakın konumunu sağlamlaştırma fırsatına sahip. Flick'in ekibi, Türkiye'nin son şampiyonuna yaptığı son üç ziyaretten de galibiyetle ayrılmanın verdiği psikolojik üstünlükle deplasmana gidiyor. Barcelona, salı günü Rams Park'ta oynayacağı maçın ardından hızla toparlanıp cumartesi günü La Liga'da Real Betis deplasmanında oynayacağı zorlu maça hazırlanmak zorunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun