Barcelona'nın oyuncularını dinç tutmak için geceyi İstanbul'da geçirip çarşamba günü antrenman yaparak İspanya'ya dönüşünü erteleyeceğini MARCAbildirdi. Raphinha da Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji gibi forma giyemeyecek olsa da Flick'in elinde Lamine Yamal, Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus gibi güçlü hücum seçenekleri var.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kadro seçiminde zorlanıyor; sakat savunmacı Wilfried Singo ve cezalı Lesley Ugochukwu'dan yararlanamayacak.



