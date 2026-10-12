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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

Barcelona kaptanı Raphinha, Hansi Flick'in oyuncunun uzun vadeli fiziksel durumuna öncelik vermesi nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Raphinha
H. Flick
Galatasaray - Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
La Liga

Barcelona'nın forveti Raphinha, Hansi Flick'in takımın kilit oyuncusu olan kaptanını dinlendirme kararı almasının ardından salı günü Galatasaray deplasmanında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giymeyecek. Hafta sonu Getafe karşısında alınan galibiyette oynamayan Brezilyalı hücum oyuncusu, yoğun maç takvimi öncesinde fiziksel durumunu korumak amacıyla yapılan karşılıklı anlaşma doğrultusunda Katalonya'da kalacak.

  • Katalan devi, kanat oyuncusunun iş yükünü yönetiyor

    Flick, kaptanın uzun vadeli fiziksel dayanıklılığını ön planda tutmak için Raphinha'yı İstanbul'a götürmemeye karar verdi. Bu temkinli yaklaşımın ardında, kanat oyuncusunun iyileşme sürecinin aceleye getirilmesi sonucu iki ayrı kas sakatlığı yaşadığı geçmişteki hataları tekrarlamama isteği var. Özellikle sezon kızışırken İspanyol devini yoğun bir maç takvimi beklediği için bu tür önlemler hayati görülüyor.

  • imago-sport-1082856742.jpgZUMA Press Wire

    Temkinli yaklaşım seçim politikasını belirliyor

    Kanat oyuncusunun kadro dışında bırakılması kararı, karşılıklı bir anlaşmaya dayanıyor. Flick'in cuma günü Getafe maçı öncesindeki basın toplantısında açıkladığı bu anlaşma kapsamında teknik direktör ve oyuncu, özellikle bu karşılaşmanın 25 Ekim Pazar günü oynanacak El Clasico kadar belirleyici olmaması nedeniyle gereksiz risk almamayı kararlaştırdı. Sezonun kaderini belirleyecek sınavlar yaklaşırken kulüp, yıldız hücum oyuncusunu Avrupa kupası maçında sahaya sürmek yerine oyuncunun tam anlamıyla hazır olmasına öncelik verdi.

  • Kadro rotasyonu zorlu takvime karşı koyuyor

    Barcelona'nın oyuncularını dinç tutmak için geceyi İstanbul'da geçirip çarşamba günü antrenman yaparak İspanya'ya dönüşünü erteleyeceğini MARCAbildirdi. Raphinha da Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji gibi forma giyemeyecek olsa da Flick'in elinde Lamine Yamal, Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus gibi güçlü hücum seçenekleri var.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kadro seçiminde zorlanıyor; sakat savunmacı Wilfried Singo ve cezalı Lesley Ugochukwu'dan yararlanamayacak.


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  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Kıta çapında yolculuğa çıkanları zorlu sınavlar bekliyor

    Katalan devi, lig aşamasına Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek başlamasının ardından Şampiyonlar Ligi puan tablosunda zirveye yakın konumunu sağlamlaştırma fırsatına sahip. Flick'in ekibi, Türkiye'nin son şampiyonuna yaptığı son üç ziyaretten de galibiyetle ayrılmanın verdiği psikolojik üstünlükle deplasmana gidiyor. Barcelona, salı günü Rams Park'ta oynayacağı maçın ardından hızla toparlanıp cumartesi günü La Liga'da Real Betis deplasmanında oynayacağı zorlu maça hazırlanmak zorunda.

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