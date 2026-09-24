AFP
Çeviri:
Barcelona kanat oyuncusu Anthony Gordon, İngiltere'nin Arjantin'e karşı Dünya Kupası yarı finalinde elendiği maçta Thomas Tuchel'in tartışmalı kararını sert şekilde eleştirdi
Erken bir taktiksel geri çekilme
İngiltere’nin Arjantin karşısında yaşadığı acı Dünya Kupası elenişi, kadronun yazdan bu yana ilk kez yeniden bir araya gelmesiyle birlikte gündemin merkezindeki yerini koruyor. İngiltere, Gordon’ın bitirici vuruşuyla gelen gol sayesinde tarihi bir finale yükselmeye sadece 20 dakika uzaktaydı ve skor üstünlüğünü elinde tutuyordu. Ancak Tuchel’in avantajı korumayı tercih ederek golün sahibi oyuncunun yerine savunmacı Ezri Konsa’yı oyuna almasıyla birlikte maçın gidişatı dramatik biçimde değişti.
Bu savunma hamlesi, Güney Amerikalıların durmaksızın baskı kurmasına davetiye çıkardı ve onlar da sonunda geri düşmelerine rağmen skoru çevirerek İngiltere’nin hayallerini yıktı. Tuchel ilk etapta takımının topa sahip kalamamasını suçlasa da, daha sonra yaptığı muhafazakâr dokunuşların çok erken geldiğini kabul etti. Teknik direktörün 5-4-1 dizilişine dönme kararı, kontrolü fiilen Arjantin’e bıraktı ve hücumdaki ani istek kaybı karşısında oyuncularla taraftarları şaşkınlığa sürükledi.
- Getty Images Sport
Acı veren bir çekilişi düşünürken
Gordon, turnuvasının sona erdiği an hakkında şimdi konuştu ve oyundan erken alınmasının fiziksel ve zihinsel olarak zirvede olduğu bir dönemi bozduğunu kabul etti. 25 yaşındaki oyuncu, sahayı terk etmesi söylenmeden önce performansını tamamen kontrol ettiğini hissediyordu; bu da onun başarıya ulaşmaya aday gördüğü bir performansı sona erdirdi.
"Evet, [şaşırdım], tamamen dürüst olmam gerekirse" diyen eski Newcastle yıldızı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece az önce gol atmıştım. Ben, daha önce de söylediğim gibi, adrenalinle oynadığımda gerçekten çok iyi olan bir oyuncu tipiyim. Gol attığımda normalde çok fazla kötü maç çıkarmam çünkü dokunulmaz bir özgüven moduna giriyorum. Bu bana kendimi dünyanın zirvesindeymişim gibi hissettiriyor. Özellikle o anda, o sahnede, kendimi gerçekten çok iyi hissediyordum."
Tuchel de bakış açısını paylaştı ve kader anındaki taktik değişikliğine yol açan yoğun baskıyı anlattı. Teknik adam, kadrodaki büyük yorgunluğun muhakemesini bulandırdığını ve bunun da paniğe kapılmış bir savunma hamlesine yol açtığını kabul etti.
"Su molasından hemen önce bir pozisyon verdik. Dayanamayacağımızı düşündüm. Bu ölüm," diye itirafta bulundu Tuchel. "Şöyle düşündüm: 'Tamam, beşli savunmaya, 5-4-1'e dönelim.' Bu düşünce yapısı için çok erkendi. Kongo, Miami ve Norveç'ti, ardından Meksika ve irtifa geldi. Çok yorgunduk."
Dünya Kupası yarasını sarmak
Yenilginin yarattığı duygusal yük hâlâ ağır, ancak kamp bu deneyimi yapıcı şekilde kullanmaya çalışıyor. İngiltere, St George's Park'a varışının ardından kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı ve böylece kadro, geride kalan hayal kırıklığıyla doğrudan yüzleşme fırsatı buldu.
Gordon sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk gün bir toplantı yaptık, bu önemliydi çünkü muhtemelen birbirimizi kandırmamamız en doğrusu. Bu çok büyük bir hayal kırıklığıydı çünkü kazanacağımızı düşünüyorduk ya da kendimizi gerçekten çok iyi bir konumda hissediyorduk. Bu yüzden bunu geride bırakıp yolumuza devam etmek önemliydi."
Şunları ekledi: "Oldukça pozitif bir toplantıydı. Teknik direktör, birçok şey için sadece 'teşekkür ederim' diyordu çünkü yaz açısından bakıldığında bu hayatımın en iyi dönemiydi. O yaz, hayatımda yaşadığım en iyi deneyimlerden bazılarını yaşadım. Bu yüzden daha fazla mutlu ve gururlu olamazdım."
Gordon, Atlanta'da yaşadığı duygular arasındaki büyük zıtlığa da dikkat çekti. "Arjantin maçında o golü attığım andaki kadar iyi hiç hissetmemiştim ve 20 dakika sonra da hiç bu kadar kötü hissetmemiştim" dedi. "Tam anlamıyla dürüst olmak gerekirse, bence hayatta değerli olan herhangi bir şeyi kaybettiğinizde, ister bir insan olsun ister bir maç gibi bir şey ya da gerçekten sahip olmak veya kazanmak istediğiniz herhangi bir şey ya da çok büyük değeri olan herhangi bir şey, artık asla aynı insan olmazsınız."
Sözlerine şöyle devam etti: "Bir iz bırakıyor ama bu iz her zaman olumsuz olmak zorunda değil. Bu sayede daha iyi bir insan olabilirsiniz. Dünya ve kendiniz hakkında farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Ben de buna böyle bakıyorum ve umarım ben ve takım bunun sayesinde daha kötü değil, daha iyi oluruz."
- Getty Images Sport
Uluslar Ligi'nde yeniden ayağa kalkma yolu
İngiltere artık dinmeyen hayal kırıklığını zorlu sonbahar takvimine yönlendirmek zorunda. İngiltere, eylül ayında UEFA Uluslar Ligi'nde sonunda dünya şampiyonu olan İspanya'ya karşı oynayacağı kritik maçla sahalara dönecek ve bu karşılaşma takımın kararlılığı ile taktiksel gelişimi açısından anında bir sınav olacak. Bunu, Çek Cumhuriyeti ile oynanacak hayati önem taşıyan karşılaşma takip edecek.
Tuchel, yaz aylarındaki hatalarından ders çıkardığını kanıtlamak için yoğun bir inceleme altında olacak. Uzun uluslararası ara, ekim ayında Hırvatistan'a karşı oynanacak maçlar ve Çeklerle rövanş niteliğindeki karşılaşmayla sürecek; bu da teknik adama yaklaşımını geliştirmesi ve yetenekli kadrosunun kabuğuna çekilmeden dünyanın elit ekiplerine karşı istikrarlı şekilde mücadele edebilmesini sağlaması için kritik bir fırsat sunacak.
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