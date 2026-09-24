Yenilginin yarattığı duygusal yük hâlâ ağır, ancak kamp bu deneyimi yapıcı şekilde kullanmaya çalışıyor. İngiltere, St George's Park'a varışının ardından kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı ve böylece kadro, geride kalan hayal kırıklığıyla doğrudan yüzleşme fırsatı buldu.

Gordon sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk gün bir toplantı yaptık, bu önemliydi çünkü muhtemelen birbirimizi kandırmamamız en doğrusu. Bu çok büyük bir hayal kırıklığıydı çünkü kazanacağımızı düşünüyorduk ya da kendimizi gerçekten çok iyi bir konumda hissediyorduk. Bu yüzden bunu geride bırakıp yolumuza devam etmek önemliydi."

Şunları ekledi: "Oldukça pozitif bir toplantıydı. Teknik direktör, birçok şey için sadece 'teşekkür ederim' diyordu çünkü yaz açısından bakıldığında bu hayatımın en iyi dönemiydi. O yaz, hayatımda yaşadığım en iyi deneyimlerden bazılarını yaşadım. Bu yüzden daha fazla mutlu ve gururlu olamazdım."

Gordon, Atlanta'da yaşadığı duygular arasındaki büyük zıtlığa da dikkat çekti. "Arjantin maçında o golü attığım andaki kadar iyi hiç hissetmemiştim ve 20 dakika sonra da hiç bu kadar kötü hissetmemiştim" dedi. "Tam anlamıyla dürüst olmak gerekirse, bence hayatta değerli olan herhangi bir şeyi kaybettiğinizde, ister bir insan olsun ister bir maç gibi bir şey ya da gerçekten sahip olmak veya kazanmak istediğiniz herhangi bir şey ya da çok büyük değeri olan herhangi bir şey, artık asla aynı insan olmazsınız."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir iz bırakıyor ama bu iz her zaman olumsuz olmak zorunda değil. Bu sayede daha iyi bir insan olabilirsiniz. Dünya ve kendiniz hakkında farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Ben de buna böyle bakıyorum ve umarım ben ve takım bunun sayesinde daha kötü değil, daha iyi oluruz."