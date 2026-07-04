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Barcelona, kalecinin maaşının büyük bir kısmını ödemeyi kabul edince Marc-Andre ter Stegen, Ajax’a kiralanmaya bir adım daha yaklaştı
Barcelona, Ter Stegen’in ayrılmasına bir adım daha yaklaştı
AD’nin haberine göre, Barça artık Ter Stegen’i Ajax’a kiralamaya bir adım kaldı; Katalan kulübü, Alman kalecinin maaşının büyük bir kısmını üstlenecek. Bu transfer, 34 yaşındaki oyuncunun Hansi Flick yönetiminde geçirdiği zorlu bir dönemin ardından gerçekleşiyor. Bir zamanlar Barcelona'nın kaptanı ve ilk tercih edilen kalecisi olan Ter Stegen, hiyerarşide Joan Garcia'nın gerisine düştü; Wojciech Szczesny'nin takıma katılması ise düzenli olarak sahaya çıkma şansını daha da azalttı. Mali faktörler de bu kararda etkili oldu. Ter Stegen'in sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor ve önceki sezonlardan ertelenen maaşlar, Barcelona'nın maaş yükümlülüklerine katkıda bulunuyor.
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Sakatlık sorunları ve milli takımda göz ardı edilme
Bu transfer, Alman milli futbolcunun zorlu bir dönemden sonra gerçekleşti. 2025 yılında patella tendonunun yırtılması nedeniyle yedi ay sahalardan uzak kalan oyuncu, sahalara döndükten sonra sırtındaki sakatlık nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Geçen Ocak ayında Girona'ya kiralanmasına rağmen, Blanquivermells formasıyla oynadığı ikinci maçta yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle geçen sezonun geri kalanını kaçırmak zorunda kalmıştı. Bu aksilik, Manuel Neuer'in milli takımdan geri dönmesinin ardından Julian Nagelsmann'ın 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasına da neden oldu.
Camp Nou’da yaşanan heyecan
Ter Stegen’in Barcelona ile ilişkisi de gerginleşti. Ağustos 2025’te, kulüp, Ter Stegen’in sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemde yedek bir oyuncunun tesciliyle ilgili evrak işleri konusunda yaşanan bir anlaşmazlığın ardından onu geçici olarak kaptanlık görevinden aldı. Sorun 24 saat içinde çözüldü ve kaptanlığı geri verildi, ancak bu olay haftalarca yorumcular ve taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.
Barça, maaş sınırına sürekli yaklaşmış durumda olduğundan, yüksek maaşlı bir tecrübeli oyuncuyu takımdan göndermek istemesi birkaç transfer dönemi boyunca açıkça ortadaydı. Ajax ile şu anda varılan sözlü anlaşma, ilgili tüm taraflar için en uygun çözüm gibi görünüyor.
- Getty Images Sport
Amsterdam’da yeniden yapılanma fırsatı
Kiralık transferin sonuçlandırılması beklenirken, aynı habere göre kaleci önümüzdeki birkaç gün içinde Amsterdam’a uçacak. Ajax’ta geçireceği süre, Ter Stegen’e sakatlıklarla dolu bir dönemin ardından formunu geri kazanma, özgüvenini yeniden inşa etme ve ilk takımda düzenli olarak forma giyme fırsatı sunacak. Barcelona açısından ise bu anlaşma, 2026-27 sezonu öncesinde kadroyu güçlendirirken maaş yükünü azaltma yolunda atılmış bir adım daha anlamına geliyor.
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