Barcelona, kalecinin maaşının büyük bir kısmını ödemeyi kabul edince Marc-Andre ter Stegen, Ajax’a kiralanmaya bir adım daha yaklaştı

Ter Stegen’in Barcelona ile ilişkisi de gerginleşti. Ağustos 2025’te, kulüp, Ter Stegen’in sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemde yedek bir oyuncunun tesciliyle ilgili evrak işleri konusunda yaşanan bir anlaşmazlığın ardından onu geçici olarak kaptanlık görevinden aldı. Sorun 24 saat içinde çözüldü ve kaptanlığı geri verildi, ancak bu olay haftalarca yorumcular ve taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

Barça, maaş sınırına sürekli yaklaşmış durumda olduğundan, yüksek maaşlı bir tecrübeli oyuncuyu takımdan göndermek istemesi birkaç transfer dönemi boyunca açıkça ortadaydı. Ajax ile şu anda varılan sözlü anlaşma, ilgili tüm taraflar için en uygun çözüm gibi görünüyor.