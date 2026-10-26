Barcelona, bu akşam Pazartesi günü Londra Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenen Ballon d'Or töreninde, 2026 yılı Altın Top ödüllerinin kadınlar kategorisine tam anlamıyla damgasını vurdu.
Barcelona'nın eski kaptanı Alexia Putellas, 2026 yılı Kadınlar Altın Top ödülünü kazandı ve İspanyol orta saha yıldızı, rakamlar ve kupalarla dolu bir sezonun ardından kadın futbolunun zirvesine geri döndü.
Putellas'ın bu ödülü kazanması, Barcelona'yı kupalara taşıdığı ve takımın Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına katkıda bulunduğu üstün bir sezonun ardından geldi. Ardından, 14 başarılı sezonun sonunda Katalan kulübünden ayrıldığını açıklayarak London City Lionesses'e katıldı.