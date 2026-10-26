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Barcelona kadınlar ödüllerinde hakimiyetini sürdürüyor: Putellas, 2026 Ballon d'Or'u kazandı

Barcelona için yeni bir tarihi sezon

Barcelona, bu akşam Pazartesi günü Londra Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenen Ballon d'Or töreninde, 2026 yılı Altın Top ödüllerinin kadınlar kategorisine tam anlamıyla damgasını vurdu.

Barcelona'nın eski kaptanı Alexia Putellas, 2026 yılı Kadınlar Altın Top ödülünü kazandı ve İspanyol orta saha yıldızı, rakamlar ve kupalarla dolu bir sezonun ardından kadın futbolunun zirvesine geri döndü.

Putellas'ın bu ödülü kazanması, Barcelona'yı kupalara taşıdığı ve takımın Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına katkıda bulunduğu üstün bir sezonun ardından geldi. Ardından, 14 başarılı sezonun sonunda Katalan kulübünden ayrıldığını açıklayarak London City Lionesses'e katıldı.


  • Vicky Lopez: Barcelona'nın cevheri kadın futbolu ödüllerinin kapısını açıyor

    Genç yetenekler kategorisinde ise İspanyol Vicky López, en iyi genç oyuncu ödülünün sahibi oldu. Ödülü İngiliz yıldız Lucy Bronze takdim etti. Ödül için beş oyuncu yarıştı: Wieke Kaptein, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi ve Lily Yohannes. Ancak sonunda açıklanan isim, Katalan kulübünün akademisinin durmaksızın yetenek ürettiğini bir kez daha kanıtlayan Barcelonalı López oldu.

  • Yılın en iyi antrenörü için Altın Top Ödülü 2026

    Barcelona'nın ödülleri Lopez ile sınırlı kalmadı. Teknik direktör Pere Romeu, Barcelona'yı başta kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok başarıya taşıdığı olağanüstü bir sezonun ardından dünyanın en iyi teknik direktörü ödülünü kazandı.

    Ödülü, meşhur İstanbul mucizesinin sahibi İspanyol teknik direktör Rafa Benitez takdim etti. Benitez, 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde üç gol geriye düşen Liverpool'u tarihi bir 3-3'lük dönüşle penaltılarda galibiyete taşımıştı.

    Romeu, Barcelona kadın takımının son muhteşem sezonunun arkasındaki gerçek mimar olarak kabul ediliyor. Böylece Katalan ekibi, bugün Lopez ve en iyi genç oyuncu ödülünü kazanan Lamine Yamal'ın ardından üçüncü kez kürsüye çıkmış oldu.

    Ayrıca İspanyol Cata Coll, Barcelona'nın kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanma yolculuğunda kilit bir rol oynamasının ardından 2026'nın en iyi kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.


  • Barcelona kadın futbolunun en iyi kulübü

    Katalan kulübü, 2026 Ballon d'Or töreninde en iyi kadın futbol kulübü ödülünü de kazanarak Barcelona'nın bu kategorideki hakimiyetini pekiştirdi.

    Barcelona kadın takımı bu ödülü daha önce iki kez, 2023 (ilk edisyon) ve 2024 yıllarında kazanmış, 2025 yılında ise ikinci olmuştu.

    2025-26 sezonunda Pere Romeu'nun takımı dört kupa kazanarak tarihi bir başarıya imza attı; İspanya Ligi, Kraliçe Kupası, İspanya Süper Kupası ve tabii ki UEFA Şampiyonlar Ligi (dördüncü kez) şampiyonluklarını elde etti.

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  • Charlyne Corral: Ballon d'Or yarışında ödül kazanan ilk Meksikalı

    Pachuca'nın oyuncusu Meksikalı forvet Charlyn Corral, 2026 yılının en iyi kadın forveti ödülüne layık görülerek bu ödülü kazanan ilk Meksikalı oyuncu oldu.

    Kadınlar Gerd Müller Ödülü olarak bilinen bu ödül, geçen sezon boyunca sergilediği üstün gol performansını mükâfatlandırdı. Söz konusu ödül, dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Kadın Ballon d'Or'dan ayrı bir onurlandırma olarak kabul ediliyor.