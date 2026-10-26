Barcelona'nın ödülleri Lopez ile sınırlı kalmadı. Teknik direktör Pere Romeu, Barcelona'yı başta kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok başarıya taşıdığı olağanüstü bir sezonun ardından dünyanın en iyi teknik direktörü ödülünü kazandı.

Ödülü, meşhur İstanbul mucizesinin sahibi İspanyol teknik direktör Rafa Benitez takdim etti. Benitez, 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde üç gol geriye düşen Liverpool'u tarihi bir 3-3'lük dönüşle penaltılarda galibiyete taşımıştı.

Romeu, Barcelona kadın takımının son muhteşem sezonunun arkasındaki gerçek mimar olarak kabul ediliyor. Böylece Katalan ekibi, bugün Lopez ve en iyi genç oyuncu ödülünü kazanan Lamine Yamal'ın ardından üçüncü kez kürsüye çıkmış oldu.

Ayrıca İspanyol Cata Coll, Barcelona'nın kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanma yolculuğunda kilit bir rol oynamasının ardından 2026'nın en iyi kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.



