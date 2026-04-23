Barcelona, kabus gibi bir sakatlığın ardından İspanyol yıldızın Dünya Kupası şansına ilişkin açıklama yaparken, Lamine Yamal'ın sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini doğruladı

Yamal’ın durumuna ilişkin bir güncelleme paylaşan Barcelona, resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınladığı açıklamada şunları söyledi: “Yapılan tetkikler, A takım oyuncusu Lamine Yamal’ın sol bacağında (femur biseps kasında) bir hamstring sakatlığı olduğunu doğruladı. Oyuncu, konservatif bir tedavi planı uygulayacak. Lamine Yamal sezonun geri kalanında forma giyemeyecek, ancak Dünya Kupası’nda forma giymesi bekleniyor.”

Yurtiçi şampiyonluğunu başarıyla savunmayı hedefleyen Hansi Flick'in takımı, 2025-26 sezonu sona ermeden önce altı La Liga maçı daha oynayacak. Yamal, 10 Mayıs'ta Camp Nou'da Real Madrid ile oynanacak iç saha maçı da dahil olmak üzere tüm bu maçlarda forma giyemeyecek.