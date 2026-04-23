Getty Images Sport
Çeviri:
Barcelona, kabus gibi bir sakatlığın ardından İspanyol yıldızın Dünya Kupası şansına ilişkin açıklama yaparken, Lamine Yamal'ın sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini doğruladı
- Getty Images
Yamal, Celta Vigo'ya karşı kazanılan maçta ne oldu?
Blaugrana, Celta karşısında aldığı üç puanla sevinç yaşarken, sezonun 27. galibiyetiyle La Liga tablosunun zirvesinde El Clásico rakibi Real Madrid'in dokuz puan önünde yer aldı; ancak bu başarı, Yamal'ın yaşadığı talihsiz sakatlığın gölgesinde kaldı.
Genç yetenek, ilk yarının bitimine beş dakika kala penaltıdan golü attı, ancak devre arasına girilmeden önce oyundan çıkmak zorunda kaldı. Barça yedek kulübesinde, ne olduğu ve bu kadar önemli bir oyuncunun neden sahadan çıkmak zorunda kaldığı konusunda başlangıçta bir kafa karışıklığı yaşandı. Kısa süre sonra, oyuncunun ciddi bir kas sakatlığı geçirdiği anlaşıldı.
Barça'dan Yamal'ın sakatlık durumu hakkında son gelişmeler
Yamal’ın durumuna ilişkin bir güncelleme paylaşan Barcelona, resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınladığı açıklamada şunları söyledi: “Yapılan tetkikler, A takım oyuncusu Lamine Yamal’ın sol bacağında (femur biseps kasında) bir hamstring sakatlığı olduğunu doğruladı. Oyuncu, konservatif bir tedavi planı uygulayacak. Lamine Yamal sezonun geri kalanında forma giyemeyecek, ancak Dünya Kupası’nda forma giymesi bekleniyor.”
Yurtiçi şampiyonluğunu başarıyla savunmayı hedefleyen Hansi Flick'in takımı, 2025-26 sezonu sona ermeden önce altı La Liga maçı daha oynayacak. Yamal, 10 Mayıs'ta Camp Nou'da Real Madrid ile oynanacak iç saha maçı da dahil olmak üzere tüm bu maçlarda forma giyemeyecek.
- Getty
Gavi, Yamal'ın talihsiz sakatlığı nedeniyle 'yıkılmış' durumda
Flick, Barça’nın Celta’yı mağlup etmesinin hemen ardından Yamal’ın yaşadığı sakatlığın çok ciddi olmamasını umduğunu söylemişti. Ancak takım arkadaşları, yetenekli takım arkadaşlarının uzun bir süre sahalardan uzak kalabileceğinin acı bir şekilde farkındaydı.
Tedavi masasında geçirdiği zamanları çok iyi bilen İspanya milli takımından arkadaşı Gavi, Yamal'ın sağlık durumuyla ilgili endişelerini dile getirenler arasındaydı. Movistar Plus'a oyuncuların durumuyla ilgili son gelişmeleri sorulduğunda şunları söyledi: "Benim için o en iyisi ve sakatlığı bizim için gerçek bir kabus. Soyunma odasında tamamen yıkılmıştım."
Yamal, 2026 Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Dikkatli olunması tavsiye ediliyor
Barcelona, Euro 2024 şampiyonu Yamal'ın 2026 Dünya Kupası'nda İspanya forması giyebileceğinden emin olsa da, tıp uzmanları temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.
Spor hekimliği uzmanı Dr. Pedro Luis Ripoll, Cadena Ser'e şunları söyledi: “Lamine Yamal'ın sakatlığının nüksetme oranı %30, bu nedenle iyileşme süresi konusunda son derece dikkatli olunması gerekiyor.
“Sakatlık kas gövdesindeyse, prognoz daha olumludur. Ancak kasın tendonla birleştiği yerde veya tendonun kendisindeyse, durum daha ciddi olabilir ve en az dört ila altı hafta süreyle sahalardan uzak kalması gerekebilir.
Yeniden nüksetme riski göz önüne alındığında, Dünya Kupası kadrosuna girmesi zor görünüyor. Azami dikkat gösterilmesi gerekiyor.”
- Getty
Yamal, 2025-26 sezonunda kaç gol attı?
15 yaşında profesyonel futbola adım atan ve o günden bu yana sayısız rekor kıran Yamal, profesyonel kariyerinin en verimli sezonunu erken bir şekilde tamamlamak zorunda kaldı. Tüm turnuvalarda toplam 24 gol atarak kariyerinin en iyi performansını sergiledi.
Bu sayının 16'sı La Liga'da kaydedildi. 2010-11 sezonunda 18 gol atan Dünya Kupası şampiyonu David Villa, yüzyılın başından bu yana tek bir sezonda Barça formasıyla daha fazla lig golü kaydeden tek İspanyol oyuncu.