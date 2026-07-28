Barcelona, Julian Alvarez’in alternatifi olarak belirlenen Bournemouth’un yıldız oyuncusu Eli Junior Kroupi’yi transfer etmek için harekete geçti

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün Alvarez için resmi bir teklif sunduğunu kısa süre önce doğruladı. Arjantinli forvet daha önce Wanda Metropolitano’dan ayrılma isteğini dile getirmişti, ancak Madrid ekibi Barcelona’nın ilk teklifini reddetti. Bu aksiliklere rağmen Laporta, Atlético’nun tutumunu değiştirmesi halinde teklifin masada kalacağını açıkladı.

Ancak Laporta, teklifin süresiz olmadığını belirterek, Barcelona’nın diğer seçeneklerini de açık tutmak zorunda olduğunu vurguladı. Bu kararlı tutum, La Liga’nın son şampiyonunu dikkatini Kroupi’ye çevirmeye itti. Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusunu kadroya katmak kolay olmayacak, zira Bournemouth’un bu değerli oyuncusu için 100 milyon avronun üzerinde bir transfer ücreti talep ettiği bildiriliyor.