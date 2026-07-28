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Barcelona, Julian Alvarez’in alternatifi olarak belirlenen Bournemouth’un yıldız oyuncusu Eli Junior Kroupi’yi transfer etmek için harekete geçti
Yeni bir 9 numara aranıyor
ESPN’in haberine göre, Barcelona, Bournemouth’tan Kroupi’yi transfer etme olasılığını araştırıyor. İspanya şampiyonu, Robert Lewandowski’nin kısa süre önce Chicago Fire’a transfer olmasının ardından aktif olarak yeni bir santrfor arayışında.
Atleti'nin yıldızı Alvarez hâlâ kulübün birincil hedefi olsa da, transferin sonuçlandırılması zorlu bir süreç haline geldi. Bu nedenle Katalan kulübü, kaliteli bir alternatif olarak Kroupi'nin transfer imkânlarını araştırdı. 20 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de geçirdiği etkileyici sezonun ardından birçok Avrupa devinin ilgisini çekmişti.
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Laporta, Alvarez için yapılan teklifin hâlâ geçerli olduğunu doğruladı
Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün Alvarez için resmi bir teklif sunduğunu kısa süre önce doğruladı. Arjantinli forvet daha önce Wanda Metropolitano’dan ayrılma isteğini dile getirmişti, ancak Madrid ekibi Barcelona’nın ilk teklifini reddetti. Bu aksiliklere rağmen Laporta, Atlético’nun tutumunu değiştirmesi halinde teklifin masada kalacağını açıkladı.
Ancak Laporta, teklifin süresiz olmadığını belirterek, Barcelona’nın diğer seçeneklerini de açık tutmak zorunda olduğunu vurguladı. Bu kararlı tutum, La Liga’nın son şampiyonunu dikkatini Kroupi’ye çevirmeye itti. Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusunu kadroya katmak kolay olmayacak, zira Bournemouth’un bu değerli oyuncusu için 100 milyon avronun üzerinde bir transfer ücreti talep ettiği bildiriliyor.
Katalan hücum hattının yeniden yapılandırılması
Kroupi, geçen yaz Lorient’ten 15 milyon avroluk bir transferle Bournemouth’a katılmıştı. İngiliz futboluna hızla uyum sağlayan oyuncu, “Cherries” ile geçirdiği ilk sezonunda 35 maçta 13 gol attı. Kroupi’nin olası transferi, Camp Nou’da devam eden büyük çaplı hücum hattı revizyonunu sürdürecektir. Barcelona, kanat oyuncuları Anthony Gordon ve Karim Adeyemi’yi sırasıyla Newcastle United ve Borussia Dortmund’dan kadrosuna katarak transferlerini çoktan tamamlamıştı.
Teknik direktör Hansi Flick, görevdeki üçüncü sezonu öncesinde forvet hattında büyük bir değişiklik yapmaya kararlı. Arka arkaya iki La Liga şampiyonluğu kazanan Flick, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir kadro kurmak istiyor.
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Ferran Torres’in durumu belirsizliğini koruyor
Lewandowski'nin ayrılışının yanı sıra, Marcus Rashford'un kiralık döneminin ardından Manchester United'a geri dönmesi de Barcelona'nın hücum kadrosundaki derinliği daha da azalttı. Bu durum, Alvarez veya Kroupi gibi yeni bir forvetin transferini zorunlu hale getiriyor.
Ferran Torres’in geleceği belirsizliğini koruduğu için daha fazla değişiklik yaşanabilir. Dünya Kupası finalinde Arjantin’e karşı galibiyet golünü atan İspanyol forvetin sözleşmesi 2027’de sona eriyor. Torres’in mevcut sözleşmesinin uzatılmasına yönelik görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Paris Saint-Germain’in durumunu yakından takip ettiği bildiriliyor; bu da, Torres’in ayrılması durumunda Barcelona’nın transfer piyasasına yeniden girmesi gerekebileceği anlamına geliyor.
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