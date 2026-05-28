Barcelona, Julian Alvarez için resmi bir teklif hazırlarken, Atlético Madrid'in yıldızı rüya gibi bir Camp Nou transferi için Arsenal ve PSG'yi geri çevirdi

Los Rojiblancos, kulübün en değerli oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil. Haberlere göre Metropolitano’daki yönetim kurulu, 150 milyon avronun altındaki hiçbir teklifi dikkate almayacak. Bu dudak uçuklatan değer biçimi, mevcut transfer piyasasında Alvarez gibi kaliteli bir forvetin yerini dolduracak bir oyuncu bulmanın ne kadar zor olduğunu yansıtıyor.

Ancak, Barcelona takasa üst düzey oyuncular dahil etmeye hazırsa, daha düşük bir nakit bedel için bir fırsat doğabilir. Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Barça direktörü Deco ile Alemany arasındaki poker oyunu kızışacak gibi görünüyor. Alvarez ise Katalonya'ya transfer olma hayalinin gerçekleşmesini beklerken kozları elinde tutuyor.