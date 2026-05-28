Barcelona, Julian Alvarez için resmi bir teklif hazırlarken, Atlético Madrid'in yıldızı rüya gibi bir Camp Nou transferi için Arsenal ve PSG'yi geri çevirdi
Flick, Camp Nou'da daha fazla hücum gücü istiyor
Flick, Barcelona’yı Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürme hedefinde hiç vakit kaybetmiyor. Newcastle’dan İngiliz yetenek Anthony Gordon’u 70 milyon avro artı değişken ödemeler içeren bir anlaşma ile kadrosuna katan Alman teknik direktör, ek takviyelere ihtiyaç duyulduğunu açıkça ortaya koydu. Flick gol istiyor ve kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde gerçekten şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorsa, hücum hattını güçlendirmenin hayati önem taşıdığını düşünüyor.
Flick, kulüpten ayrılan tecrübeli golcü Robert Lewandowski gibi üretken bir oyuncunun yerini doldurmanın kapsamlı bir yaklaşım gerektireceğini biliyor. Sonuç olarak, Blaugrana ikinci bir yıldız transferi üzerinde çalışıyor ve Marca'nın haberine göre, her alanda rekabet edebilecek rüya gibi bir hücum hattını tamamlamak için Alvarez öncelikli hedef olarak öne çıkıyor.
Julian Alvarez, Atlético'dan ayrılmak için baskı yapıyor
Atletico yönetiminin direnişine rağmen, oyuncunun Blaugrana forması giyme arzusu Katalan kulübün lehine büyük bir avantaj oluşturuyor. Alvarez, 49 maçta 20 gol kaydettiği verimli bir sezonu geride bıraktı, ancak şimdi Flick’in liderliğinde yeni bir mücadeleye atılmaya can atıyor.
Arsenal ve Paris Saint-Germain gibi kulüpler de Dünya Kupası şampiyonu ile anılıyor olsa da, oyuncunun dikkatini yalnızca Barcelona'ya odakladığı bildiriliyor. Bu iç baskı, Atletico'nun sportif direktörü Mateu Alemany'yi, kulübün finansal hedeflerini karşılayacak bir meblağ talep ederek, milyonlarca avroluk bir transferi tek geçerli çözüm olarak değerlendirmeye zorluyor.
Atlético, yıldız oyuncusu için rekor bir transfer ücreti talep ediyor
Los Rojiblancos, kulübün en değerli oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil. Haberlere göre Metropolitano’daki yönetim kurulu, 150 milyon avronun altındaki hiçbir teklifi dikkate almayacak. Bu dudak uçuklatan değer biçimi, mevcut transfer piyasasında Alvarez gibi kaliteli bir forvetin yerini dolduracak bir oyuncu bulmanın ne kadar zor olduğunu yansıtıyor.
Ancak, Barcelona takasa üst düzey oyuncular dahil etmeye hazırsa, daha düşük bir nakit bedel için bir fırsat doğabilir. Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Barça direktörü Deco ile Alemany arasındaki poker oyunu kızışacak gibi görünüyor. Alvarez ise Katalonya'ya transfer olma hayalinin gerçekleşmesini beklerken kozları elinde tutuyor.
Mali akrobasi ve 1:1 kuralı
Bu arada, Barcelona’nın ekonomik durumu yoğun bir şekilde mercek altına alınmaya devam ediyor, ancak kulüp yönetimi rakamların düzelmeye başladığını vurguluyor. Kulüp yönetimi, 30 Haziran son tarihinden önce La Liga’nın 1:1 harcama kuralına geri döneceğinden emin. Spotify Camp Nou’daki VIP loca gelirleri ve stadyum kapasitesinin artmasıyla birlikte maç günü gelirlerindeki artış da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelir elde ediliyor.
Yüksek maaşlı oyuncuların ayrılması ve stratejik ticari faaliyetlerin, Gordon ve Alvarez transferlerini sonuçlandırmak için gerekli marjı sağlaması bekleniyor. Deco, Arjantinli forvet için hazırlanan toplam paketin La Liga tarafından belirlenen katı mali sınırlar içinde kalmasını sağlamak amacıyla menajerlerle birkaç toplantı yaparak bu süreci bizzat yönetiyor.