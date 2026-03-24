Getty Images
Çeviri:
Barcelona, Julian Alvarez için ne kadar para harcamaya hazır? La Liga şampiyonu, yaz transfer döneminin en önemli hedefi için üst sınır belirledi
Barcelona, Alvarez için sıkı bir bütçe sınırı belirledi
Barcelona, Alvarez’i Robert Lewandowski’nin ideal halefi olarak görüyor ve onun çok yönlülüğüne ve doğuştan gelen golcü içgüdüsüne hayranlık duyuyor. Ancak, yoğun ilgilerine rağmen Blaugrana, transfer için kesin bir üst sınır belirledi.
La Posesión podcast'indeki haberlere göre, kulüp forvet için 70 milyon avroluk bir üst sınır belirledi. Atletico Madrid'in 80 milyon avronun üzerinde bir rakam talep etmesi beklenirken, Barça bu rakamı aşmaya niyetli değil. Bu sezonki performansları, önceki sezonunda veya Arjantin milli takımında sergilediği patlayıcı seviyelere tam olarak ulaşamadığı için, oyuncunun son dönemdeki formu konusunda kulüp içinde endişeler var. Bu şüpheler, yönetim kurulunun teklif konusunda disiplinli kalma kararını pekiştirdi.
- (C)Getty Images
Atlético Madrid'in kararlı transfer tutumu
Katalonya ve diğer yerlerden gelen sesler giderek artmasına rağmen, Atlético potansiyel alıcılara işleri kolaylaştırmıyor. Kulübün, Diego Simeone’nin projesinde hayati öneme sahip gördüğü bu oyuncu için 80 milyon avronun çok üzerinde bir bedel talep etmesi bekleniyor. Rojiblancos, yıldız forvetlerinin Manchester City’den büyük yankı uyandıran transferinin ardından takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları hemen yalanladı.
Süren spekülasyonlara değinen Atletico direktörü Mateu Alemany, forvetin geleceği konusunda net konuştu. Alemany, Movistar'a şunları söyledi: "Julian, Atletico'da çok mutlu olduğunu açıkça belirtti, ancak söylediği her şey yanlış yorumlanıyor. Kontratının bitmesine dört yıl var ve biz onun çok daha uzun süre kalmasını, hatta kontratını uzatmasını umuyoruz. Julian ile ilgili herhangi bir haber görmüyorum. Herhangi bir sorun yok; bu sadece insanların olmayan şeyleri araması meselesi."
Lewandowski sonrası dönem için planlama
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lewandowski'yi kamuoyu önünde desteklemeye devam etse de, efsanevi forvet bu sezon daha sınırlı bir rol üstlendi; yeni bir sözleşme imzalamaya karar vermesi halinde bu rolün daha da kısıtlanacağı tahmin ediliyor. 37 yaşındaki Polonyalı milli oyuncu, İspanya'daki kariyerinin son aşamasına giriyor; ancak kulübün, maaşında önemli bir kesintiye gidilmesini ve yedek kulübesinden ikinci seçenek olarak görev alacağını kabul etmesini şart koşan bir yıllık sözleşme uzatmasını değerlendirdiği bildiriliyor.
- Getty Images
Savunma hattının güçlendirilmesi ve Bastoni hayali
Hücumun ötesinde, Flick, yüksek kaliteli bir sol ayaklı stoperle savunma seçeneklerini güçlendirmek istiyor. Inter'den Alessandro Bastoni, Barça yönetimi nezdinde en gözde isimlerden biri olarak öne çıktı.
Ancak Bastoni için yapılacak transferin oldukça pahalı olması bekleniyor, zira Inter'in diğer transferleri finanse etmek için bu satışı gerçekleştirmek istediği söyleniyor. Geçmişteki diğer transferlerin aksine, Barcelona şu anda oyuncu takasını reddediyor ve doğrudan nakit transferini tercih ediyor. Milan'daki sözleşmesi 2028'e kadar süren Bastoni için müzakereler karmaşık geçecek, ancak Barça, İtalyan devini kendi yeniden yapılanma sürecini finanse etmek için savunmasının temel taşını elinden çıkarmaya ikna edebileceğini umuyor.