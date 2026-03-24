Barcelona, Julian Alvarez için ne kadar para harcamaya hazır? La Liga şampiyonu, yaz transfer döneminin en önemli hedefi için üst sınır belirledi

Barcelona, Alvarez’i Robert Lewandowski’nin ideal halefi olarak görüyor ve onun çok yönlülüğüne ve doğuştan gelen golcü içgüdüsüne hayranlık duyuyor. Ancak, yoğun ilgilerine rağmen Blaugrana, transfer için kesin bir üst sınır belirledi.

La Posesión podcast'indeki haberlere göre, kulüp forvet için 70 milyon avroluk bir üst sınır belirledi. Atletico Madrid'in 80 milyon avronun üzerinde bir rakam talep etmesi beklenirken, Barça bu rakamı aşmaya niyetli değil. Bu sezonki performansları, önceki sezonunda veya Arjantin milli takımında sergilediği patlayıcı seviyelere tam olarak ulaşamadığı için, oyuncunun son dönemdeki formu konusunda kulüp içinde endişeler var. Bu şüpheler, yönetim kurulunun teklif konusunda disiplinli kalma kararını pekiştirdi.