Porro'nun imzasını almak, Barcelona için şüphesiz son derece zor olacaktır. İspanya milli oyuncusu, daha haziran ayında yüksek ücretli yeni uzun vadeli bir sözleşme imzaladı ve bu anlaşma onu 2031'e kadar Tottenham'a bağladı. Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, beki taktik sisteminin temel parçalarından biri olarak görüyor.

İtalyan çalıştırıcı, Porro'nun sözleşmesini yenilemesinin ardından, "Pedro bizim için çok önemli bir oyuncu. Hem savunmada hem hücumda maçlara etki etme becerisini istikrarlı şekilde gösterdi" dedi.

"Teknik kalitesinin yanı sıra zihniyetine de bayılıyorum. Her gün çalışmak, öğrenmek ve gelişmek istiyor. Oyuncuların en üst seviyeye ulaşmasına yardımcı olan özellikler de bunlar."