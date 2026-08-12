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Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Barcelona, Jules Kounde'ye Arsenal'ın ilgisi sürerken Tottenham savunmacısı Pedro Porro için harekete geçti

Transfers
Barcelona
P. Porro
Tottenham Hotspur
Arsenal
La Liga
Premier Lig
J. Kounde

Barcelona, savunmada olası değişikliklere hazırlanırken Tottenham Hotspur'un sağ beki Pedro Porro'yu transfer etmek için ilk teması kurdu. Katalan devi, kendi savunmacısı Jules Kounde'ye Arsenal'in artan ilgisi sürerken Dünya Kupası kazanan oyuncunun çevresiyle aktif şekilde temas yokluyor.

  • Barcelona, Dünya Kupası kazananını takip ediyor

    İspanya'daki haberlere göre (Metro aracılığıyla), Barcelona, Tottenham'ın sağ beki Porro'yu kadrosuna katmak için resmi girişimde bulundu. Katalan devi, mevcut savunmacısı Kounde'nin olası ayrılığına karşı aktif olarak hazırlık yapıyor. Porro, kısa süre önce uluslararası arenada muhteşem bir yaz geçirdi. 26 yaşındaki oyuncu, İspanya'nın Kuzey Amerika'da görkemli bir Dünya Kupası zaferi elde ettiği turnuvada bir maç dışında tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı.

    2023 Ocak ayında Sporting CP'den ilk olarak kiralık olarak Spurs'e katılmasından bu yana Premier League'de etkileyici dört sezon geçirdi. Londra'daki istikrarlı performansları şimdi La Liga'nın devlerinin dikkatini çekmiş durumda.

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arsenal'ın ilgisi savunmada yeniden yapılanmayı tetikledi

    Barcelona'nın Porro'ya ilgisi, doğrudan Kounde'nin geleceğine ilişkin artan belirsizlikten kaynaklanıyor. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, yaz transfer dönemi kapanmadan önce Fransa Milli Takımı oyuncusunu kadrosuna katmayı fazlasıyla istiyor. Jijantes'e konuşan İspanyol gazeteci Gerard Romero, Barcelona'nın aktif şekilde ileriye dönük plan yaptığını doğruladı.

    Romero, "Son günlerde Pedro Porro'yla, bek oyuncusunun çevresiyle temas kuruldu" dedi. "Tottenham'da en yüksek maaş alan oyunculardan biri, çok kısa süre önce sözleşmesini yeniledi ama Barcelona, Jules Kounde'nin ayrılması ihtimaline karşı çevresiyle nabız yokladı. Kounde'nin Premier League'den çok sayıda teklifi var, şu ana kadar oyuncu ayrılmak istediğine dair herhangi bir işaret vermedi ama bu yarı açık bir dosya, bu yüzden her şey olabilir."

  • De Zerbi, Tottenham yıldızını övdü

    Porro'nun imzasını almak, Barcelona için şüphesiz son derece zor olacaktır. İspanya milli oyuncusu, daha haziran ayında yüksek ücretli yeni uzun vadeli bir sözleşme imzaladı ve bu anlaşma onu 2031'e kadar Tottenham'a bağladı. Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, beki taktik sisteminin temel parçalarından biri olarak görüyor.

    İtalyan çalıştırıcı, Porro'nun sözleşmesini yenilemesinin ardından, "Pedro bizim için çok önemli bir oyuncu. Hem savunmada hem hücumda maçlara etki etme becerisini istikrarlı şekilde gösterdi" dedi.

    "Teknik kalitesinin yanı sıra zihniyetine de bayılıyorum. Her gün çalışmak, öğrenmek ve gelişmek istiyor. Oyuncuların en üst seviyeye ulaşmasına yardımcı olan özellikler de bunlar."

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  • Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dev bir transfer kararı bekleniyor

    Barcelona şimdi Arsenal'ın Kounde için belirleyici bir hamle yapıp yapmayacağını değerlendirmek zorunda. Fransız oyuncu sonunda kuzey Londra'ya giderse, Katalan ekibi Porro konusunda Tottenham'ın katı tutumunu hızla test etmek zorunda kalacak.