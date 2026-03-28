Çeviri:
Barcelona, İspanyol forveti satmayı planlarken Manchester United'a Ferran Torres'i adeta altın tepside sundu
Kırmızı Şeytanlar, Camp Nou'daki acil satışa karşı tetikte
TEAMtalk'a göre Barcelona, Torres'i transfer etmek için Manchester United'a teklifte bulundu. Katalan kulübü şu anda zorlu bir mali dönemden geçiyor ve yeni transferlere kaynak ayırırken maaş giderlerini azaltmak için yaratıcı çözümler arıyor. 26 yaşındaki oyuncu, daha önce Manchester City'de iki yıl geçirdiği için Kuzey Batı'ya yabancı değil. Torres, bu sezon Hansi Flick'in kadrosunda verimli bir oyuncu olarak öne çıkmış ve tüm turnuvalarda 16 gol atmış olsa da, Barça'nın mali sıkıntıları onu satılabilir bir varlık haline getirebilir.
Mali kısıtlamalar Blaugrana'nın stratejisini belirliyor
Barcelona, transfer planlarını etkileyen mali kısıtlamalarla başa çıkmaya devam ediyor. Julian Alvarez gibi yeni hedeflerin peşine düşmek, bütçe kısıtlamaları nedeniyle zorlaşıyor ve kulübü, kadrodaki yıldız oyuncularla yollarını ayırmayı düşünmeye zorluyor. Camp Nou yönetimi, Torres’in transfer piyasasında hâlâ değerli bir varlık olduğunun farkında. Aracılar, eski Valencia oyuncusu için olası transfer destinasyonları üzerinde çalışıyor; haberlere göre Torres, Manchester United’ın aradığı profile uyuyor.
Rashford üzerindeki domino etkisi
Torres’in Old Trafford’a gelme ihtimali, Marcus Rashford’un geleceği açısından önemli sonuçlar doğurabilir. İspanyol oyuncuyla ilgili görüşmeler ayrı bir süreçte yürütülse de, onun hücum hattındaki çok yönlülüğü, United’a kendi altyapısından yetişen bu oyuncuyu bir kez daha kiralık olarak gönderme esnekliği sağlayabilir. Arsenal de Torres'i kadrosuna katmak için yarışta yer alıyor. Mikel Arteta'nın uzun süredir bu oyuncuyu takip ettiği biliniyor. Ancak, United yönetimi, hücum hattını güçlendirmek için Torres'i Premier League'e geri getirme olasılığından oldukça etkilenmiş durumda.
Şimdi ne olacak?
Herhangi bir karar alınmadan önce, ister Dünya Kupası öncesinde ister sonrasında olsun, Kırmızı Şeytanlar sahadaki performanslarına odaklanmaya devam edecek. Michael Carrick'in takımı, 31 maçta topladığı 55 puanla şu anda Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Aston Villa'nın sadece bir puan önünde bulunuyor. Takım, 13 Nisan'da Leeds United ile karşılaşacak.
Torres ise İspanya milli takımında kalmaya devam ediyor. Takımı, 31 Mart'ta Mısır ile oynayacağı bir başka hazırlık maçı öncesinde, kısa süre önce Sırbistan'ı 3-0'lık ikna edici bir skorla mağlup etti.