Ancak kanıtlanamayan şey, bu iki durum arasında nedensellik ilişkisinin varlığıdır; dolayısıyla Real Madrid'in teklifinin, Atletico'yu daha sonra Julian'ın değerini yaklaşık 150 milyon euro olarak belirlemeye ittiği söylenemez.
Fakat Florentino Perez'in açıkladığı rakamın, sonunda tüm operasyonun temel referans fiyatına dönüştüğü kesin olarak vurgulanabilir.
Katalan bakış açısına göre şüphe tam da burada yatıyor: Eğer Atletico büyük yıldızını Real Madrid'e satmanın son derece zor olduğunu biliyorduysa ve Real Madrid bundan sonra onunla anlaşmayı denemeye geri dönmediyse, o teklif fiilen Barcelona'nın karşı karşıya kalması gereken mali tavanı yükseltme etkisi yaratmıştı.
Belgelenmiş gerçekler dolayısıyla dikkat çekici bir sıralamayı ortaya koyuyor: Apollo ve ACS, yüzde 50 eşit paylı ticari ortaklardı.
Ardından Apollo, Santiago Bernabeu stadının finansmanına katıldı ve şimdi de Atletico'nun en büyük hissedarı haline geldi. Ayrıca, Apollo'nun güçlü bir varlık gösterdiği Madrid kulübünün yeni yönetim kurulu da Barcelona ile müzakere etmeyi reddetme kararını oybirliğiyle destekliyor. Ve tüm bunlardan önce Real Madrid, Julian için 150 milyon euro değerinde bir teklif açıklamıştı; bu teklif Barcelona'da, belki de Arjantinli forvetle anlaşmanın maliyetini yükseltmeye yönelik bir manevra olarak yorumlandı.
Bunlar soru sormayı haklı kılan gerçekler; ancak temel soruya olumlu yanıt vermeye izin vermiyor. Zira Florentino Perez'in Alvarez'in Barcelona'ya transferini engellemek için Apollo ile olan ilişkisini kullandığına dair hiçbir aleni kanıt yok; aynı şekilde Apollo'nun, Atletico'nun kararını Real Madrid'in çıkarlarını düşünerek aldığına dair de bir kanıt yok.
Ticari ilişki mevcut. Bernabeu stadının finansmanı da gerçekten gerçekleşti. 150 milyon euroluk teklif de gerçekten oldu ve bunu Real Madrid resmen açıkladı; ayrıca teklifin, Barcelona'ya ekonomik zarar verebilecek bir hamle olarak yorumlanması da daha ilk andan itibaren ortaya çıktı.