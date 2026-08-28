Atletico Madrid'in Julian Alvarez konusunda Barcelona ile masaya oturmayı kesin bir dille reddetmesi, pek çok soru işaretini beraberinde getiriyor.

Sport gazetesi, Apollo Sports Capital'in geçen 12 Mart'ta Atletico'nun en büyük hissedarı olmasından bu yana meselenin özel bir boyut kazandığını aktardı.

Apollo, Real Madrid Başkanı Florentino Perez için tanınmayan bir taraf değil; aksine, Amerikalı dev ile ACS ve bizzat Real Madrid arasında tümüyle belgelenmiş ticari ve mali ilişkiler bulunuyor.

Bu durum, Florentino Perez'in Atletico'nun Barcelona ile müzakere etmeyi reddetme kararının arkasında olduğunu söylemeye imkan vermiyor; zira bu konuda bir temas kurulduğuna, talimat verildiğine veya anlaşma yapıldığına dair kamuya açık herhangi bir kanıt yok. Ancak geçmiş örnekler, Barcelona taraftarları için kaçınılmaz görünen bir sorunun sorulmasına olanak tanıyor.

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