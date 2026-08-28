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Atletico Madrid v Real Madrid CF - Copa del ReyGetty Images Sport

Çeviri:

Barcelona ile masaya oturmayı reddeden Atletico'nun arkasında Perez mi var?

FEATURES
La Liga
J. Alvarez
Atletico Madrid
Barcelona
Real Madrid
İspanya
Arjantin

Atletico Madrid'in Julian Alvarez konusunda Barcelona ile masaya oturmayı kesin bir dille reddetmesi, pek çok soru işaretini beraberinde getiriyor. 

Sport gazetesi, Apollo Sports Capital'in geçen 12 Mart'ta Atletico'nun en büyük hissedarı olmasından bu yana meselenin özel bir boyut kazandığını aktardı. 

Apollo, Real Madrid Başkanı Florentino Perez için tanınmayan bir taraf değil; aksine, Amerikalı dev ile ACS ve bizzat Real Madrid arasında tümüyle belgelenmiş ticari ve mali ilişkiler bulunuyor.

Bu durum, Florentino Perez'in Atletico'nun Barcelona ile müzakere etmeyi reddetme kararının arkasında olduğunu söylemeye imkan vermiyor; zira bu konuda bir temas kurulduğuna, talimat verildiğine veya anlaşma yapıldığına dair kamuya açık herhangi bir kanıt yok. Ancak geçmiş örnekler, Barcelona taraftarları için kaçınılmaz görünen bir sorunun sorulmasına olanak tanıyor.

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  • Apollo ve ACS yüzde 50-50 eşit ortaklar

    En önemli ilişki 2014 yılına dayanıyor. O yılın 17 Aralık'ında, o dönemde Hochtief ve ACS şirketlerinin kurumsal yapısı içinde yer alan Leighton şirketi, kendisine bağlı hizmet biriminin yüzde 50'sini Apollo Global Management tarafından yönetilen fonlara sattı.

    ACS şirketinin yıllık hesapları konuyu açıkça ortaya koyuyor: Leighton yüzde 50'lik payı satmış ve Apollo ile ortak girişim için bir anlaşma imzalamıştı. Ayrıca Avustralyalı şirketin kendi belgeleri de bu işlemi 50:50 oranında bir yatırım ortaklığı olarak tanımlıyordu.

    Dolayısıyla bu ilişki, bir müşteri ile bir finansman kuruluşu arasındaki geçici bir iş birliğinden ibaret değildi. Yıllar boyunca Perez'in başkanlığındaki gruba bağlı şirketler ile Apollo fonları, daha sonra Avustralya'nın hizmet ve altyapı alanında faaliyet gösteren en büyük şirketlerinden biri olan Ventia'nın bir parçası haline gelen bir faaliyette, eşit koşullarda ticari ortaklardı. 2021 yılına kadar ACS'ye bağlı olan CIMIC, Ventia'yı Apollo ile birlikte yönetiyordu.

    Apollo ile Florentino'nun ticari grubunun birbirlerini iyi tanıdığı ve önemli ekonomik çıkarları paylaştıkları açıkça görülüyor.

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  • imago-sport-1082025494.jpgSOPA Images

    Apollo, Santiago Bernabeu stadyumunu finanse ediyor

    Bir başka temas noktası daha var ve bu kez doğrudan Real Madrid ile ilgili. Aralık 2021'de Kraliyet kulübü, Santiago Bernabéu Stadı'nın geliştirme çalışmaları için ayrılmış 225 milyon euro değerinde ek bir finansman anlaşmasını sonuçlandırdı. 

    El Confidencial gazetesinin GlobalCapital sitesine dayandırarak yayımladığına göre, JP Morgan ve Bank of America bankalarının yapılandırdığı bu işlemde Apollo, MetLife ve Northwestern Mutual öne çıkan yatırımcılar arasındaydı.

    Şimdiyse Apollo, Atlético Madrid'in kontrolünü ele geçirmiş durumda. Geçtiğimiz mart ayında Amerikan şirketi, Madrid kulübünün hisselerinin çoğunluğunu satın alma işlemini tamamladı. 

    Apollo, Apollo Sports Capital'in Atlético'nun en büyük hissedarı haline geldiğini resmen kendisi de doğruladı**; Miguel Ángel Gil Marín ve Enrique Cerezo ise kulübü yönetmeye devam ediyor.

    Bunun yanı sıra Apollo, yeni yönetim kurulunun 11 üyesinden beşini atadı. Barcelona ile müzakereyi reddetme kararını şu anda oy birliğiyle destekleyen kurul da işte bu kurulun ta kendisi.

  • Julian AlvarezGetty Images

    150 milyon euro tabloyu değiştiriyor

    Ve işte tüm hikâyenin en tartışmalı halkası burada ortaya çıkıyor. 9 Haziran 2026'da Real Madrid, hiç alışılmadık türden resmi bir açıklama yayımladı. 

    Kulüp, yönetim kurulunun Julian Alvarez'in tescil haklarını almak için Atletico Madrid'e 150 milyon euro değerinde bir teklif sunduğunu, ancak Rojiblancos'un teklifi reddettiğini doğruladı.

    Julian Alvarez o dönemde zaten Barcelona'nın başlıca hedeflerinden biriydi ve bu operasyon özel bir ilgi uyandırdı; çünkü Real Madrid'in Arjantinli forvete olan ilgisi bu açıklamanın ardından neredeyse tamamen ortadan kalktı. Barcelona cephesinden ortaya çıkan yorum ise, oyuncuyla anlaşmak için yapılmış başarısız bir girişimden çok daha farklıydı.

    Katalan kampı, bu adımı Barcelona'nın daha sonra ödemek zorunda kalacağı bedeli yükseltmeyi amaçlayan bir manevra olarak yorumladı.

    Haziran ayının başında Florentino ile Cerezo'yu yemek masasında bir araya getiren bir buluşma sızdırıldı ve olayların kronolojik sırası özellikle dikkat çekici görünüyor.

    Önce Real Madrid açıkça 150 milyon euroluk meblağı masaya koyuyor, ardından aynı rakam Atletico'nun Julian'ın ayrılığına fiilen izin vermek için kullandığı referansa dönüşüyor.

    Cadena SER'in aktardığına göre, Madrid kulübü oyuncuya ayrılmak istemesi hâlinde 20 Haziran'dan önce 150 milyon euro değerinde bir teklif sunması gerektiğini bildirdi.

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  • Florentino PérezGetty

    Benzerlik açık: dikkat çeken bir dizilim

    Ancak kanıtlanamayan şey, bu iki durum arasında nedensellik ilişkisinin varlığıdır; dolayısıyla Real Madrid'in teklifinin, Atletico'yu daha sonra Julian'ın değerini yaklaşık 150 milyon euro olarak belirlemeye ittiği söylenemez. 

    Fakat Florentino Perez'in açıkladığı rakamın, sonunda tüm operasyonun temel referans fiyatına dönüştüğü kesin olarak vurgulanabilir.

    Katalan bakış açısına göre şüphe tam da burada yatıyor: Eğer Atletico büyük yıldızını Real Madrid'e satmanın son derece zor olduğunu biliyorduysa ve Real Madrid bundan sonra onunla anlaşmayı denemeye geri dönmediyse, o teklif fiilen Barcelona'nın karşı karşıya kalması gereken mali tavanı yükseltme etkisi yaratmıştı.

    Belgelenmiş gerçekler dolayısıyla dikkat çekici bir sıralamayı ortaya koyuyor: Apollo ve ACS, yüzde 50 eşit paylı ticari ortaklardı. 

    Ardından Apollo, Santiago Bernabeu stadının finansmanına katıldı ve şimdi de Atletico'nun en büyük hissedarı haline geldi. Ayrıca, Apollo'nun güçlü bir varlık gösterdiği Madrid kulübünün yeni yönetim kurulu da Barcelona ile müzakere etmeyi reddetme kararını oybirliğiyle destekliyor. Ve tüm bunlardan önce Real Madrid, Julian için 150 milyon euro değerinde bir teklif açıklamıştı; bu teklif Barcelona'da, belki de Arjantinli forvetle anlaşmanın maliyetini yükseltmeye yönelik bir manevra olarak yorumlandı.

    Bunlar soru sormayı haklı kılan gerçekler; ancak temel soruya olumlu yanıt vermeye izin vermiyor. Zira Florentino Perez'in Alvarez'in Barcelona'ya transferini engellemek için Apollo ile olan ilişkisini kullandığına dair hiçbir aleni kanıt yok; aynı şekilde Apollo'nun, Atletico'nun kararını Real Madrid'in çıkarlarını düşünerek aldığına dair de bir kanıt yok.

    Ticari ilişki mevcut. Bernabeu stadının finansmanı da gerçekten gerçekleşti. 150 milyon euroluk teklif de gerçekten oldu ve bunu Real Madrid resmen açıkladı; ayrıca teklifin, Barcelona'ya ekonomik zarar verebilecek bir hamle olarak yorumlanması da daha ilk andan itibaren ortaya çıktı.

  • Bulanık bir arka planda birçok tesadüf

    Bulanık bir arka planda, Barcelona'yı Florentino'nun tüm bu karmaşada herhangi bir rol oynayıp oynamadığını sorgulamaya iten pek çok tesadüf var. 

    Belki de bunlar, oyuncuyla anlaşmayı başaramayacak olan tarafın bahanelerinden ibarettir ya da belki de Florentino Perez'in toplumun farklı kesimlerinde sahip olduğu muazzam nüfuzu ortaya koyan başka bir şey vardır.

    Her hâlükârda, Barcelona'nın Julian ile anlaşamaması, Real Madrid için bir rahatlama kaynağı olmalı; çünkü bu, Barcelona'nın kadrosunu istediği ölçüde güçlendiremeyeceği anlamına geliyor.

    Sport şu hatırlatmayı yaptı: "Florentino Perez ile Joan Laporta arasında, Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılmasından bu yana ve ayrıca Real Madrid'in Negreira davasında yaptığı şikâyetler nedeniyle kötü bir ilişki bulunduğunu hatırlatalım.