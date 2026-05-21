UWCL final battles
Barcelona ile Lyon arasında oynanacak Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalini belirleyecek altı maç

Barcelona - OL Lyonnes

Lyon ve Barcelona, Cumartesi günü Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde yedi yıl içinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Sırasıyla sekiz kez ve üç kez şampiyon olan bu iki takım, Avrupa’nın en prestijli turnuvasında bir nevi rekabet ortamı yaratıyor; bu sezon da, şu anda kadın futbolunun en iyi iki takımı oldukları yönündeki görüşü daha da güçlendiriyor.

İki takım ilk kez 2018 yılında çeyrek finalde karşı karşıya gelmişti. O dönemde Barça, bugün olduğu gibi bir takım değildi; Avrupa şampiyonu olma projesi henüz başlangıç aşamalarındaydı. Yine de Katalanların, o sezon beş ardışık kıtasal şampiyonluğunun üçüncüsünü kazanacak olan Lyon’u bu iki maçlık seride zorlaması olumlu bir işaretti.

Ertesi yıl, iki takımın finalde karşılaştığı maçta da benzer, ancak biraz farklı bir hikaye yaşandı. Barça, ilk kez bu aşamaya gelmek için harika bir performans sergiledi, ancak OL'nin 4-1'lik galibiyeti, bir sonraki adımı atmak için daha kat edilecek yol olduğunu gösterdi.

Barça, 2021'de bu sıçramayı gerçekleştirdi ve finalde Chelsea'yi 4-0 yenerek ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Ancak, onların Avrupa'nın yeni lider gücü olduğu yönündeki tüm konuşmalar, ertesi sezon Lyon'un Torino'daki finalde onları 3-1 yenmesiyle son buldu.

İspanyol şampiyonu, 2024 yılında kendini gerçekten kanıtladı ve kıtada uzun süredir hakim olan güçle aynı kefeye konabilecek hale geldi; en azından tarihsel anlamda değil, güncel anlamda. Bilbao'da Barça çok üstündü ve dört yıl içinde üçüncü zaferini 2-0'lık skorla elde etti.

Peki, 2026 finali nasıl geçecek? Lyon, 2024'teki yenilgisinin intikamını alacak ve rekor sekiz şampiyonluğuna bir yenisini daha ekleyecek mi? Yoksa Barça, geçen yılki finalde Arsenal'e karşı aldığı yenilginin acısını çıkaracak ve dördüncü şampiyonluğunu kazanarak Lyon'un şampiyonluk sayısına yaklaşacak mı? GOAL, Oslo'da izlenmesi gereken kilit mücadeleleri ele alırken, maçın heyecan verici geçeceği kesin...

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Wendie Renard ve Ingrid Engen - Ewa Pajor

    Barcelona’daki ikinci sezonunda Ewa Pajor, gol konusunda yine muhteşem bir formda. Bu sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Polonya milli takım oyuncusundan daha fazla gol atan kimse yok; Pajor, dokuz maçta dokuz gol atarak Katalan ekibinin bir kez daha finale yükselmesine katkıda bulundu. Şimdi, Cumartesi günkü finalde onun bu gidişatını durdurmak, iki tanıdık isme kalmış durumda.

    Pajor, genç bir kız olarak Aşağı Saksonya'ya geldikten sonra Wolfsburg'da adını duyurdu. O dönemde Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan Alman devi ile forvet, dört Şampiyonlar Ligi finalinde forma giydi ve üçünde Lyon'a yenildi. Pajor bu maçların ikisinde ilk 11'de yer aldı, ancak dünya çapında bir forvet ile dünya çapında bir stoper arasındaki düellodan galip çıkan, Fransa'nın efsane ismi Wendie Renard oldu. Bu ikili, bu hafta sonu yine karşı karşıya gelecek.

    Renard'ın yanında, Pajor'un daha önce hem Wolfsburg hem de Barcelona'da takım arkadaşı olarak adlandırdığı Ingrid Engen yer alacak. Norveç milli takım oyuncusu, Lyon'da olağanüstü bir ilk sezon geçirdi ve bu süreçte futbolun en iyi stoperlerinden biri olarak öne çıktı. Ancak Engen, Cumartesi günü Pajor ile ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, bu pozisyondaki mükemmelliği en zorlu sınava tabi tutulacak.

    Barcelona'nın forveti, şimdiye kadar bir türlü kazanamadığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu nihayet elde etmeye çalışırken, üç üst düzey oyuncunun yer alacağı bu karşılaşma heyecan verici bir mücadeleye sahne olacak.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    Patri Guijarro - Melchie Dumornay

    Lyon'un, Barcelona'nın orta sahadaki çeşitli tehditlerine karşı orta sahasını nasıl kuracağı merak konusu. Fransız devi, Ballon d'Or ödülüne layık görülebilecek formda olan Alexia Putellas'ı ve üç kez Altın Top ödülünü kazanan Aitana Bonmati'nin dönüşünü durdurmak için başvurabileceği çeşitli kombinasyonlara sahip. OL teknik direktörü Jonatan Giraldez hangi üçlüyü seçerse seçsin, Melchie Dumornay kadroda yer alacak ve onu nasıl durduracaklarını bulmak Barcelona için de en az o kadar büyük bir baş ağrısı olacak.

    Dumornay, bu sezon Lyon formasıyla sahaya çıktığı her maçta düzenli olarak sahanın en iyi oyuncusu olarak öne çıkarak, Ballon d'Or'u kazanma şansını da yakaladı. Bu gerçek, istatistiklere o kadar da net bir şekilde yansımıyor; çünkü önceki yıllarda yaptığı gibi göz kamaştırıcı gol ve asist rakamlarına ulaşamadı, ancak bu sizi yanıltmasın. Dumornay, tüm sezon boyunca olağanüstü bir performans sergiledi.

    Lyon bu maçı kazanacaksa, zaferin merkezinde o yer alacak ve işte burada Patri Guijarro devreye giriyor. Kadın futbolunun en iyi defansif orta saha oyuncusu olarak kabul edilen Barcelona yıldızı, bu hafta sonu bunun neden böyle olduğunu tam olarak göstermekle görevli olacak.

    Bu iki takımın en son karşılaştığı 2024 finalinde Dumornay forvet olarak oynamıştı ve bu nedenle Guijarro'dan çok Barça'nın stoperleri için daha büyük bir tehdit oluşturmuştu. Haiti'li yıldızın, Barça'nın inanılmaz orta sahasının tam ortasında, biraz daha geride nasıl bir performans sergileyeceğini görmek çok ilginç olacak.

  • Jule Brand Lyon Women 2025-26Getty Images

    Jule Brand - Ona Batlle

    Genç yaşta Hoffenheim'da kendini kanıtladıktan ve özellikle kulübün Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçlarında dikkatleri üzerine çektikten sonra, Jule Brand bu yıl bir üst seviyeye çıktığı izlenimi veriyor. Bir süredir adından söz ettiren bu gelecek vaat eden yetenek için bu başarı uzun zamandır bekleniyordu, ancak Wolfsburg'a transferi planlandığı gibi gitmeyince, 23 yaşındaki oyuncu Lyon'daki harika ilk sezonunda neden her zaman bu kadar yüksek değer gördüğünü gösteriyor.

    Brand'ın Şampiyonlar Ligi yarı finallerindeki etkisi, Arsenal'i yendikleri iki maçta da gol atmasıyla özellikle etkileyiciydi ve karşı kanattaki Kadidiatou Diani'nin maçı kaçıracağı haberinin gelmesiyle, Cumartesi günkü finaldeki önemi daha da arttı.

    Bu durumda, kanattan tehlike yaratma görevi Brand'e daha da fazla yüklenecek ve onu durdurma görevi Ona Batlle'ye düşecek. Bu, Batlle'nin Barça formasıyla oynayacağı son maçlardan biri olacak, zira Arsenal'e transferi ufukta görünüyor ve çocukluk kulübünün Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı olarak kariyerine güzel bir veda yapmak isteyecektir. Ancak bunu başarmak için, Bayern Münih ile oynanan yarı final maçında Klara Buhl'u durdurmakta zaman zaman zorlandığı için, kendini iyice vermesi gerekecek.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Caroline Graham Hansen - Selma Bacha

    Caroline Graham Hansen’ın sezonun en kritik döneminde gösterdiği performans gerçekten etkileyici. Sezon boyunca formda olan oyuncu, en önemli maçlardaki performanslarıyla baskı altında kalmayı başardığını kanıtladı; Cumartesi günü memleketi Oslo’da da bunu tekrarlamayı hedefliyor.

    Ancak onu durdurmaya çalışan bir başka dünya klasında oyuncu da Selma Bacha olacak. Fransa milli takımında forma giyen Bacha, hücumdaki katkısının yanı sıra savunma yetenekleriyle de dünyanın en iyi beklerinden biri. Bacha sahaya çıkmayı seviyor ve Lyon'un hücum oyununda çok önemli bir rol oynuyor. İkili bir kez daha Avrupa finalinde karşı karşıya geldiğinde, Bacha'nın bunu Graham Hansen'i kontrol etmekle nasıl dengeleyeceği merak konusu.

    2022'de Lyon, Torino'da Barça'yı yenerken bu düelloda Bacha üstünlük sağlamıştı. 2024'te ise Bilbao'da Barça intikamını alırken parlayan isim Graham Hansen olmuştu. Peki 2026'da durum nasıl olacak?

  • Esmee Brugts Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Esmee Brugts - Ashley Lawrence

    Esmee Brugts, üç yıl önce 20 yaşındayken Katalonya'ya geldiğinden beri Barcelona için her geçen yıl daha da önemli bir oyuncu haline geldi. Bu sezon, takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı ve sol bek pozisyonunda attığı dört gol ve yaptığı dört asistle, üç kez şampiyon olan takımın 2026 finaline yükselmesine katkıda bulundu.

    Brugts, Cumartesi günkü maçta Diani ile başa çıkmak zorunda kalacağını tahmin ediyordu ve bu nedenle onun hücum gücünü savunma sorumluluklarıyla en iyi şekilde nasıl dengeleyeceğini düşünüyordu. Ancak, Fransa milli takım oyuncusu diz sakatlığı nedeniyle finalde forma giyemeyecek ve bu da Lyon'un sağ kanadındaki tehlikeyi önemli ölçüde azaltacak.

    Vicki Becho'nun Diani'nin bu rolünü üstlenmesi bekleniyor ve yetenekli genç forvetin kalitesi yüksek olduğu için göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bu ayın başlarında Lyon'un Paris Saint-Germain'i mağlup ettiği Coupe de France maçında iki gol attı ve hafta sonu maçına, OL formasıyla son yedi maçında attığı dört gol ve yaptığı üç asistle giriyor; bu maçların sadece beşinde ilk on birde yer aldı.

    Ancak Becho, Diani kadar büyük sahnelerde aynı deneyime ve kanıtlanmış kaliteye sahip değil; bu da Brugts'a ileriye çıkıp Ashley Lawrence'a karşı hücum etme fırsatı sunabilir. Lawrence, özellikle günümüz futbolunda bu pozisyondaki birçok oyuncunun daha büyük hücum tehdidi oluşturduğu göz önüne alındığında, daha çok savunma konusunda zeki bir bek. Formda olan Brugts, onun bire bir yeteneklerini iyice test edecek, Lyon ise Diani'nin büyük kaybını telafi etmeye ve rakiplere boşluklar sunabilecek Barça takımının bu bölgesine yine de hücum etmeye çalışırken, Becho'ya hücumda destek olma konusundaki etkinliği de en az o kadar önemli olacak.

  • Jonatan Giraldez Lyon Women 2025-26Getty Images

    Jonatan Giraldez - Pere Romeu

    Bu finalde sahada pek çok heyecan verici mücadele yaşanacağı kesin olsa da, teknik direktörler arasındaki rekabet de bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde tanık olabileceğimiz en ilgi çekici karşılaşmalardan biri olacak.

    Barça en son 2024'te şampiyon olduğunda, onları bu başarıya ulaştıran Jonatan Giraldez'di ve bu, olağanüstü bir dörtlü kupanın parçasıydı. Bu, Katalonya'daki üçüncü ve son sezonu olacaktı ve kısa bir süre sonra Washington Spirit'in başına geçmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekti. Şimdi Avrupa'ya geri döndü ve Lyon'daki ilk sezonunda ilk kez eski işverenine karşı mücadele edecek.

    Karşı takımın teknik direktörü Pere Romeu, Giraldez'in Barça kadrosunda yer alıyordu ve 34 yaşındaki Giraldez iki yıl önce ayrıldığında, Romeu baş antrenörlüğe terfi etti. İkili birbirlerini çok iyi tanıyor, bu da ilginç bir taktiksel mücadeleye sahne olacak.

    Giraldez avantajlı durumda. Tecrübesi var, daha fazla büyük şampiyonluk kazandı ve Barça oyuncularını çok iyi tanıyor. Öte yandan Romeu için bu, kendini gerçekten kanıtlama fırsatı gibi görünüyor. Son iki yılda eleştiriler aldı, ancak bu sezon Barça'nın kısıtlı kadrosunu nasıl yönettiği ve özellikle de mali kısıtlamalar içinde bazı genç oyuncuları nasıl geliştirdiği konusunda büyük övgüyü hak ediyor.

    Çırak, ustasını alt edebilir mi? Yoksa Giraldez yine zafer kazanacak ve iki farklı kulüple Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör olacak mı?

