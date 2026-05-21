Barcelona ile Lyon arasında oynanacak Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalini belirleyecek altı maç

İki takım ilk kez 2018 yılında çeyrek finalde karşı karşıya gelmişti. O dönemde Barça, bugün olduğu gibi bir takım değildi; Avrupa şampiyonu olma projesi henüz başlangıç aşamalarındaydı. Yine de Katalanların, o sezon beş ardışık kıtasal şampiyonluğunun üçüncüsünü kazanacak olan Lyon’u bu iki maçlık seride zorlaması olumlu bir işaretti.

Ertesi yıl, iki takımın finalde karşılaştığı maçta da benzer, ancak biraz farklı bir hikaye yaşandı. Barça, ilk kez bu aşamaya gelmek için harika bir performans sergiledi, ancak OL'nin 4-1'lik galibiyeti, bir sonraki adımı atmak için daha kat edilecek yol olduğunu gösterdi.

Barça, 2021'de bu sıçramayı gerçekleştirdi ve finalde Chelsea'yi 4-0 yenerek ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Ancak, onların Avrupa'nın yeni lider gücü olduğu yönündeki tüm konuşmalar, ertesi sezon Lyon'un Torino'daki finalde onları 3-1 yenmesiyle son buldu.

İspanyol şampiyonu, 2024 yılında kendini gerçekten kanıtladı ve kıtada uzun süredir hakim olan güçle aynı kefeye konabilecek hale geldi; en azından tarihsel anlamda değil, güncel anlamda. Bilbao'da Barça çok üstündü ve dört yıl içinde üçüncü zaferini 2-0'lık skorla elde etti.

Peki, 2026 finali nasıl geçecek? Lyon, 2024'teki yenilgisinin intikamını alacak ve rekor sekiz şampiyonluğuna bir yenisini daha ekleyecek mi? Yoksa Barça, geçen yılki finalde Arsenal'e karşı aldığı yenilginin acısını çıkaracak ve dördüncü şampiyonluğunu kazanarak Lyon'un şampiyonluk sayısına yaklaşacak mı? GOAL, Oslo'da izlenmesi gereken kilit mücadeleleri ele alırken, maçın heyecan verici geçeceği kesin...