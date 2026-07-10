Fabrizio Romano’nun Caught Offside’da aktardığına göre, Katalanlar 11 kez Almanya milli takımında forma giymiş bu oyuncuya “her şeyi ortaya koymaya” hazır. İtalyan transfer uzmanı, “Adeyemi transferi an meselesi” diyor.
Çeviri:
Barcelona ile BVB arasında bir anlaşma mümkün mü? Karim Adeyemi’nin transferiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı
Barcelona ile 24 yaşındaki oyuncu arasında bir anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Romano’ya göre, Barça teknik direktörü Hansi Flick de bu transferi çoktan onayladı.
Blaugrana, Adeyemi'de "finansal bir potansiyel de görüyor. Anlaşma kesinleşti; beş yıllık bir sözleşme söz konusu. Adeyemi, Barcelona'ya gitmek istiyor. Başka hiçbir kulüple görüşmüyor."
Yine de kulüplerin birbirleriyle anlaşmaya varmaları gerekiyor. Sky’ın verdiği bilgilere göre, BVB, FC Barcelona’nın kanat forveti için yaptığı 20 milyon avroluk ilk teklifi reddetmiş ve 40 milyon avroluk ilk transfer bedeli talebini yinelemişti.
Ruhr Nachrichten’e göre ise bu meblağ Siyah-Sarılar için “zor hatta imkansız” bir rakam olduğundan, bunun üzerine çeşitli medya kuruluşları bir oyuncu takasını gündeme getirdi. Barca, Dortmund’un talep ettiği transfer bedelini ödeyemezse, Katalan kulübünden bir oyuncu anlaşmaya dahil edilebilir. Roony Bardghji, Hector Fort ve Marc Casado’dan oluşan üçlü, görünüşe göre BVB’nin ilgisini çekiyor.
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Karim Adeyemi için transfer yarışı: Barcelona ve BVB anlaşabilecek mi?
Cuma akşamı Sky, başka bir olası model hakkında haber yaptı. Haberde, Barça’nın Borussia Dortmund’a 20 milyon avroyu hemen havale etmek ve geri kalan 10 milyon avroyu ise kolayca elde edilebilecek bonus ödemeleriyle karşılamak istediği belirtiliyor.
Dortmund ile artık yıldız menajer Jorge Mendes tarafından temsil edilen Adeyemi arasında 2027'nin ötesine uzanan bir sözleşme uzatması konusundaki görüşmeler, Bild gazetesi tarafından son olarak "başarısızlığa mahkum" olarak nitelendirildi; çünkü her iki tarafın "arasında uçurumlar" olduğu belirtildi. Adeyemi’nin şu anda yıllık yaklaşık 6,5 milyon avro kazandığı belirtiliyor, ancak görünüşe göre 10 milyon avrodan fazla bir ücret ve sözleşme uzatılması durumunda bir çıkış maddesi talep etti.
BVB yöneticileri, performansında defalarca gözle görülür dalgalanmalar sergileyen ve milli takımda 11 kez forma giymiş olan bu oyuncunun taleplerini, herhalde tam olarak karşılamak istemiyorlardı. Ruhr Nachrichten’in son haberine göre, Adeyemi ile müzakerelerin bu kadar tıkanması nedeniyle son haftalarda BVB karar vericileri arasında “gerginlikler” yaşandığı belirtiliyor.
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