Barcelona ile 24 yaşındaki oyuncu arasında bir anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Romano’ya göre, Barça teknik direktörü Hansi Flick de bu transferi çoktan onayladı.

Blaugrana, Adeyemi'de "finansal bir potansiyel de görüyor. Anlaşma kesinleşti; beş yıllık bir sözleşme söz konusu. Adeyemi, Barcelona'ya gitmek istiyor. Başka hiçbir kulüple görüşmüyor."

Yine de kulüplerin birbirleriyle anlaşmaya varmaları gerekiyor. Sky’ın verdiği bilgilere göre, BVB, FC Barcelona’nın kanat forveti için yaptığı 20 milyon avroluk ilk teklifi reddetmiş ve 40 milyon avroluk ilk transfer bedeli talebini yinelemişti.

Ruhr Nachrichten’e göre ise bu meblağ Siyah-Sarılar için “zor hatta imkansız” bir rakam olduğundan, bunun üzerine çeşitli medya kuruluşları bir oyuncu takasını gündeme getirdi. Barca, Dortmund’un talep ettiği transfer bedelini ödeyemezse, Katalanların bir oyuncusu anlaşmaya dahil edilebilir. Roony Bardghji, Hector Fort ve Marc Casado’dan oluşan üçlü, görünüşe göre BVB’nin ilgisini çekiyor.