2024 yazında Manchester City'den geldiğinden bu yana Alvarez, 106 maçta 49 gol ve 17 asistlik katkı vererek Atletico Madrid'in hücum hattındaki kilit odak noktası oldu. Atletico'nun, iddialara göre, Arsenal'e transfer için kapıyı aralamasına rağmen Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan forvet, odağını yalnızca Hansi Flick'in takımına katılmaya vermiş durumda. Ancak başkent ekibinin görüşmelere kesin olarak yanaşmaması, Katalan devlerini alternatif hücum hedeflerini değerlendirmeye yöneltti.