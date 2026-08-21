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Adhe Makayasa

Çeviri:

Barcelona ile anılan Julian Alvarez'e karşı Atletico Madrid taraftarlarından tesislerde öfkeli protesto

J. Alvarez
Barcelona
Atletico Madrid
La Liga

Öfkeli Atletico Madrid taraftarları, Julian Alvarez'in bu yaz Barcelona'ya gitmek için bastırmasının ardından kulübün antrenman tesisinde Arjantinli oyuncuyu hedef alan sert protestolar düzenledi. La Liga'daki sezon açılış maçlarında yükselen düşmanca tezahüratların ardından, Arjantinli oyuncunun ayrılmasını isteyen pankartlar açıldı ve bu gelişme hücum oyuncusunun taraftarlarla ilişkisini paramparça etti.

  • Öfkeli taraftarlar ayrılık talep ediyor

    Atletico taraftarları arasındaki öfke, kulübün antrenman tesisinde taşkınlığa dönüştü; burada "Julian Defol" yazılı pankartlar ve üzeri çizilmiş 19 numarasının yer aldığı görseller asıldı. Bu gözle görülür tepki, çarşamba günü Estadio Metropolitano'da Malaga'ya karşı oynanan La Liga açılış maçında forvete yönelik hakaret içeren tezahüratların ardından geldi. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun taraftarlarla ilişkisi, bu yaz Barcelona'ya gitme arzusunu açıkça dile getirmesinin ardından hızla kötüleşti.


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  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Menajer fiziksel hazır olma durumunu küçümsedi

    Diego Simeone, Alvarez'in sezon dışında resmen transfer talebinde bulunmasına rağmen forvetin planlarında merkezde yer almaya devam ettiğini vurgulayarak soyunma odasındaki gerilimi azaltmaya çalıştı.

    Salı günü Malaga maçı öncesinde konuşan Simeone, Arjantinli oyuncunun yokluğunun tamamen maç kondisyonuyla ilgili olduğunu savundu; Alvarez'i hâlâ kadronun en iyi oyuncusu olarak gördüğünü yineledi ve pazar günü Villarreal karşısında forma giymesini beklediğini söyledi.

  • Katalan devi engele takıldı

    2024 yazında Manchester City'den geldiğinden bu yana Alvarez, 106 maçta 49 gol ve 17 asistlik katkı vererek Atletico Madrid'in hücum hattındaki kilit odak noktası oldu. Atletico'nun, iddialara göre, Arsenal'e transfer için kapıyı aralamasına rağmen Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan forvet, odağını yalnızca Hansi Flick'in takımına katılmaya vermiş durumda. Ancak başkent ekibinin görüşmelere kesin olarak yanaşmaması, Katalan devlerini alternatif hücum hedeflerini değerlendirmeye yöneltti.

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    Forveti düşmanca bir karşılama bekliyor

    Simeone'yi, özellikle diğer forvet Alexander Sorloth'un sakatlık nedeniyle forma giyemediği pazar günü sahada oynanacak Villarreal maçında Alvarez'i yeniden takıma kazandırma konusunda hassas bir görev bekliyor. Teknik ekip, saha dışındaki huzursuzluk giderek artarken takımı istikrara kavuşturmak için yeni savunma transferi Cristian 'Cuti' Romero'yu da hızla takıma entegre etmek zorunda. Alvarez'in forma giymesi halinde, transfer döneminin kapanışı yaklaşırken iç saha tribünlerinin acımasız baskısı altında mizaç açısından zorlu bir sınav onu bekliyor.

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