ZUMA Press Wire
Çeviri:
Barcelona ile anılan Julian Alvarez'e karşı Atletico Madrid taraftarlarından tesislerde öfkeli protesto
Öfkeli taraftarlar ayrılık talep ediyor
Atletico taraftarları arasındaki öfke, kulübün antrenman tesisinde taşkınlığa dönüştü; burada "Julian Defol" yazılı pankartlar ve üzeri çizilmiş 19 numarasının yer aldığı görseller asıldı. Bu gözle görülür tepki, çarşamba günü Estadio Metropolitano'da Malaga'ya karşı oynanan La Liga açılış maçında forvete yönelik hakaret içeren tezahüratların ardından geldi. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun taraftarlarla ilişkisi, bu yaz Barcelona'ya gitme arzusunu açıkça dile getirmesinin ardından hızla kötüleşti.
- Getty Images Sport
Menajer fiziksel hazır olma durumunu küçümsedi
Diego Simeone, Alvarez'in sezon dışında resmen transfer talebinde bulunmasına rağmen forvetin planlarında merkezde yer almaya devam ettiğini vurgulayarak soyunma odasındaki gerilimi azaltmaya çalıştı.
Salı günü Malaga maçı öncesinde konuşan Simeone, Arjantinli oyuncunun yokluğunun tamamen maç kondisyonuyla ilgili olduğunu savundu; Alvarez'i hâlâ kadronun en iyi oyuncusu olarak gördüğünü yineledi ve pazar günü Villarreal karşısında forma giymesini beklediğini söyledi.
Katalan devi engele takıldı
2024 yazında Manchester City'den geldiğinden bu yana Alvarez, 106 maçta 49 gol ve 17 asistlik katkı vererek Atletico Madrid'in hücum hattındaki kilit odak noktası oldu. Atletico'nun, iddialara göre, Arsenal'e transfer için kapıyı aralamasına rağmen Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan forvet, odağını yalnızca Hansi Flick'in takımına katılmaya vermiş durumda. Ancak başkent ekibinin görüşmelere kesin olarak yanaşmaması, Katalan devlerini alternatif hücum hedeflerini değerlendirmeye yöneltti.
- Getty Images Sport
Forveti düşmanca bir karşılama bekliyor
Simeone'yi, özellikle diğer forvet Alexander Sorloth'un sakatlık nedeniyle forma giyemediği pazar günü sahada oynanacak Villarreal maçında Alvarez'i yeniden takıma kazandırma konusunda hassas bir görev bekliyor. Teknik ekip, saha dışındaki huzursuzluk giderek artarken takımı istikrara kavuşturmak için yeni savunma transferi Cristian 'Cuti' Romero'yu da hızla takıma entegre etmek zorunda. Alvarez'in forma giymesi halinde, transfer döneminin kapanışı yaklaşırken iç saha tribünlerinin acımasız baskısı altında mizaç açısından zorlu bir sınav onu bekliyor.
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