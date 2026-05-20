Barcelona, iki bedelsiz transfer teklifini geri çevirdi; ödüllü Premier Lig oyun kurucusu ve kendini kanıtlamış Serie A forvetinin Camp Nou'ya transferi gündemden düştü

Ünlü gazeteci Sique Rodriguez, Barcelona'nın Silva ve Vlahovic için gelen teklifleri kesin bir şekilde reddettiğini açıkladı. Kulüp, bu yaz sözleşmesi sona erecek olan Portekizli oyun kurucuyu kadroda tutmamaya karar verdi. Silva, 2017'de Manchester City'ye katıldığından bu yana 459 maça çıkıp 76 gol attı ve kazanılabilecek her türlü kupayı kazandı.

Ancak Rodriguez, Barca'nın orta sahasından memnun olduğunu, bu nedenle Silva'yı transfer etmeye gerek görmediğini ve kadronun diğer alanlarını güçlendirmeye odaklanmayı tercih ettiğini belirterek taktiksel gerekçeyi açıkladı.