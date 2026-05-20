Barcelona, iki bedelsiz transfer teklifini geri çevirdi; ödüllü Premier Lig oyun kurucusu ve kendini kanıtlamış Serie A forvetinin Camp Nou'ya transferi gündemden düştü
Barça, Silva ve Vlahovic'i reddetti
Ünlü gazeteci Sique Rodriguez, Barcelona'nın Silva ve Vlahovic için gelen teklifleri kesin bir şekilde reddettiğini açıkladı. Kulüp, bu yaz sözleşmesi sona erecek olan Portekizli oyun kurucuyu kadroda tutmamaya karar verdi. Silva, 2017'de Manchester City'ye katıldığından bu yana 459 maça çıkıp 76 gol attı ve kazanılabilecek her türlü kupayı kazandı.
Ancak Rodriguez, Barca'nın orta sahasından memnun olduğunu, bu nedenle Silva'yı transfer etmeye gerek görmediğini ve kadronun diğer alanlarını güçlendirmeye odaklanmayı tercih ettiğini belirterek taktiksel gerekçeyi açıkladı.
Lewandowski'nin yerine geçecek doğru ismi arıyoruz
Lewandowski, kulüpte 191 resmi maçta attığı etkileyici 119 golün ardından bu dönemi noktaladı. Yönetim kurulu yeni bir santrfor arayışında olup, Juventus'un forveti Vlahovic üzerinde duruyor. Sırp oyuncu 2022'de İtalyan ekibine katılmıştı ve bu yaz sözleşmesi sona erecek. Rodriguez, kendisine yapılan teklifle ilgili olarak, bu pozisyonda Barcelona'nın önceliği olmadığını ve onun transferinin, kulübün Spotify Camp Nou'ya diğer hedeflerini çekemediğinin kanıtı olacağını belirtti.
Kulüp için mali engeller devam ediyor
Gazeteciye göre, Polonyalı tecrübeli oyuncunun 26 milyon avroluk dev brüt maaşından tasarruf edilmesine rağmen, yaz aylarında sözleşmesi sona ereceği için maaşı gelecek sezonun kulüp mali tablolarına yansıtılmadığı için ayrılışı Barça’nın mali durumunu iyileştirmiyor. La Liga'nın 1:1 kuralına uymak için Katalan ekibi, New Era Visionary Group'un VIP koltuklar için borçlu olduğu 32 milyon avroyu tahsil etmelidir. Ayrıca, 30 Haziran'dan önce Ansu Fati'yi yaklaşık 10 ila 11 milyon avroya satmak gibi küçük satışlara da ihtiyaçları var. Ancak o zaman yönetim kurulu, iddialı yaz transfer hedeflerini rahatça takip edebilir ve sadece bedelsiz transferlerle yetinmekten kaçınarak, olağan yönetim rakamlarının pozitif olmasını sağlayabilir.
Transfer piyasasında Barcelona'nın bundan sonraki hamlesi ne olacak?
İleriye bakıldığında, Barcelona aktif olarak müzakere masasına dönmeden önce, henüz sonuçlandırılmamış mali düzenlemelerini ve bazı oyuncuların satışını tamamlamalıdır. Rodriguez, La Liga ile ilişkilerin olumlu olduğunu belirtti; bu nedenle kulübün yeni sezon başlamadan önce yeni oyuncuları kadroya katıp tescil ettirebileceğine dair iyimser bir hava hakim.