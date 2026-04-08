Getty Images Sport
Çeviri:
Barcelona için zorlu iki dakika! VAR'ın müdahalesiyle sarı kart kararı iptal edilip Pau Cubarsi oyundan atıldı; ardından Julian Alvarez, Atlético Madrid adına golü attı
VAR, Cubarsí'yi cezalandırdı
Maçın gidişatı 43. dakikada dramatik bir şekilde değişti. Rakip yarı sahada top kaybının ardından Atlético Madrid kusursuz bir kontra atağa çıktı. Julián Álvarez, Giuliano Simeone’nin önüne mükemmel bir pas attı ve pozisyonunu kurtarmak için çaresizce müdahale eden Cubarsi, ceza sahası kenarında Arjantinli forveti düşürdü.
Hakem Istvan Kovacs ilk başta sarı kart gösterdi, ancak VAR odası müdahale ederek Rumen hakeme saha kenarındaki monitörden olayı tekrar izlemesini tavsiye etti. Tekrarları inceledikten sonra Kovacs kararını değiştirdi ve Cubarsí'yi son adam olarak değerlendirerek doğrudan kırmızı kart gösterdi. Böylece Hansi Flick'in takımı devre arasına bir kişi eksik girdi.
Alvarez, Camp Nou'yu susturdu
Ev sahibi takımın çilesi, genç stoperin oyundan atılmasıyla bitmedi. Maçın başlarında da tehlikeli pozisyonlar yaratmış olan Alvarez, kazanılan serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçti. Arjantinli oyuncu, dünya klasında bir vuruşla neden kıtanın en iyi golcülerinden biri olarak gösterildiğini kanıtladı.
Atletico'nun forveti, cerrahi bir hassasiyetle topa vurdu ve topu duvarın üzerinden üst köşeye gönderdi; Joan Garcia, tüm gücüyle atlasa da topu kurtarmaya imkan yoktu. Daha geniş bir futbol oynayan ancak her iki ceza sahasında da golcü vasıflarından yoksun olan Barça için bu, çifte darbe oldu.
İkinci yarıda Alexander Sorloth'un golüyle Atletico'nun üstünlüğü ikiye katlandı ve takım maçı tamamen kontrol altına aldı.
Flick'in takımının gol üstünlüğü
Fırtına kopmadan önce, Barcelona tartışmasız oyunun başrol oyuncusuydu. Marcus Rashford sol kanatta son derece hareketliydi ve Musso’yu birkaç etkileyici kurtarış yapmaya zorladı. Ev sahibi taraftarlar, Lamine Yamal’ın asistinin ardından İngiliz oyuncunun attığı golü kısa süreliğine kutladı, ancak genç 10 numaranın çok az bir ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.
Yamal da 32. dakikada üç savunma oyuncusunu geçerek dünya klasında yeteneğini sergiledi, ancak gol olabilecek şutu Robin Le Normand tarafından kahramanca engellendi. Flick'in takımı akıcı bir oyun sergilerken, Robert Lewandowski'nin keskinlik eksikliği ve isabetsiz ortaları, Atlético'nun altın fırsatı yakalayana kadar maçı bırakmamasını sağladı.
- AFP
Simeone fırsatı kaçırmıyor
Atlético, kendine özgü dirençli oyun stilini sergiledi. İlk yarının büyük bir bölümünde top hakimiyetinden mahrum kalmasına rağmen, sağlam savunması meyvesini verdi. David Hancko’nun sakatlığı nedeniyle Diego Simeone erken bir taktik değişikliğine gitmek zorunda kaldı ve 30. dakikada Marc Pubill oyuna girdi. Bununla birlikte, Rojiblancos dizilişini korudu ve maçın ilerleyen dakikalarında skoru ikiye katlamak için en uygun anı bekledi.
Toplamda 2-0 önde olan Simeone, takımının turu geçeceğinden emin olsa da, Barça, kadrosunda Lamine Yamal ve Robert Lewandowski gibi oyuncular olduğu için henüz pes etmediğini hissetmektedir.