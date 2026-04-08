Barcelona için zorlu iki dakika! VAR'ın müdahalesiyle sarı kart kararı iptal edilip Pau Cubarsi oyundan atıldı; ardından Julian Alvarez, Atlético Madrid adına golü attı

Maçın gidişatı 43. dakikada dramatik bir şekilde değişti. Rakip yarı sahada top kaybının ardından Atlético Madrid kusursuz bir kontra atağa çıktı. Julián Álvarez, Giuliano Simeone’nin önüne mükemmel bir pas attı ve pozisyonunu kurtarmak için çaresizce müdahale eden Cubarsi, ceza sahası kenarında Arjantinli forveti düşürdü.

Hakem Istvan Kovacs ilk başta sarı kart gösterdi, ancak VAR odası müdahale ederek Rumen hakeme saha kenarındaki monitörden olayı tekrar izlemesini tavsiye etti. Tekrarları inceledikten sonra Kovacs kararını değiştirdi ve Cubarsí'yi son adam olarak değerlendirerek doğrudan kırmızı kart gösterdi. Böylece Hansi Flick'in takımı devre arasına bir kişi eksik girdi.



