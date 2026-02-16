Getty
Çeviri:
Barcelona için iyi haber! Raphinha nihayet Hansi Flick'in kadrosuna geri dönüyor, Marcus Rashford ise diz sakatlığı nedeniyle hala kadroda yer almıyor
Raphinha geri döndü, Rashford hala sakat
Raphinha'nın dönüşü büyük bir olumlu gelişme olsa da, Katalan kulübünün tedavi odası hala yoğun. Flick, Rashford'un dizindeki sakatlıktan kurtulmaya devam ettiği için Katalan derbisinde yer almayacağını doğruladı. Alman stratejist, Pedri, Gavi ve Andreas Christensen gibi kadroda yer alamayan birkaç anahtar oyuncuyla ilgili de bilgi verdi. Yıldız oyuncuların yokluğuna rağmen, 21 kişilik kadroda genç yetenekler Kochen ve Tommy Marques yer alıyor. Barça, Girona'nın son zamanlarda küme düşme hattına yakın bir performans sergilemesinden yararlanmayı hedefliyor.
- Getty
Flick, Raphinha'nın etkisini övüyor; yıldız oyuncu yeşil ışık aldı
Eski Leeds United oyuncusunun dönüşü, Flick için taktiksel bir destek olmanın ötesinde, son maçlarında yoğunluktan yoksun olan takımın moralini yükseltici bir etki yaratıyor. Flick, kanat oyuncusunu övgüyle bahsederek şunları söyledi: "Raphinha oynayabilecek. O bizim için çok önemli çünkü bize çok şey katıyor. O yokken onu özlüyoruz. Antrenmanlarda takımın temposunu ve yoğunluğunu nasıl artırdığını görebilirsiniz. Birden fazla kez söyledim: benim için geçen sezon dünyanın en iyi oyuncusuydu."
Tıbbi izin alınmasına rağmen, Raphinha'nın doğrudan ilk 11'e geri döneceği konusunda soru işaretleri var. Oyuncunun sezonun başlarında yaşadığı fiziksel sorunlar göz önüne alındığında, teknik ekip temkinli bir yaklaşım sergileyebilir. Haberlere göre Fermin Lopez yine kanatta başlayacak ve Raphinha, maçın son bölümünde bir kıvılcım gerektirirse etkili bir yedek olarak kullanılacak. Lamine Yamal'ın karşı kanatta garantili bir başlangıç yapacağı düşünülürse, Barça hala Michel'in takımını zorlayacak önemli bir güce sahip.
Flick sabır çağrısında bulunurken Rashford kadrodan çıkarıldı
Güncelleme Rashford konusunda daha az olumluydu. Geçen yaz kulübe geldiğinden beri, İngiltere'nin yıldız oyuncusu Katalonya'daki hayatına hayal kırıklığı dolu bir başlangıç yaptı ve tekrar eden sakatlıklar nedeniyle ilerlemesi defalarca durdu. Flick, forvetin oynayabilirliği konusunda kesin bir değerlendirme yaptı ve Rashford'un hala rekabetçi maçların zorluklarına hazır olmadığını belirtti.
"Marcus Rashford yarınki maçta forma giyemeyecek. Durumu çok daha iyi, ancak adım adım ilerlemesi gerekiyor" diyen teknik direktör, forvetin sağlığı konusunda erken bir dönüş riskine girmektense uzun vadeli bir bakış açısını vurguladı.
Orta saha durumu da hassaslığını koruyor. Taraftarlar kulübün yaratıcı motorlarının geri dönüşünü sabırsızlıkla beklerken, Flick temkinli davranılması gerektiğini vurguladı. Gavi'nin uzun süreli sakatlığından sonra iyileşmesi konusunda Alman teknik direktör, "Gavi konusunda dikkatli olmalıyız. Antrenmanlarda gördüklerim hoşuma gitti. Belki Şubat ayında hazır olmayacak, ama Mart ayında hazır olacağını düşünüyorum." Öte yandan Pedri'nin dönüşü daha yakın görünüyor. Teknik direktör, Kanarya Adalı oyuncunun bu ay içinde sahalara döneceğinden emin olduğunu, ancak bu akşamın bunun için çok erken olduğunu belirtti.
- Getty Images Sport
Montilivi deplasmanı için savunma hattında değişiklikler bekleniyor
Madrid'deki savunma çöküşünün ardından, Flick'in savunma hattında değişiklikler yapması bekleniyor. Önemli bir gelişme, Ronald Araujo'nun ilk on birde yer alması olabilir. Uruguaylı kaptan, tam maç formuna kavuşmak için çalışıyor ve son maçlarda takdire şayan bir performans sergiledi. Flick, savunmacının fiziksel özelliklerinin büyük bir hayranı olmaya devam ediyor ve savunma istikrarının öncelikli olduğu yüksek yoğunluklu maçlar için gücünün ve hızının çok önemli olduğunu belirtiyor.
Araujo'nun savunmanın merkezine eklenmesi, başka pozisyonlarda taktiksel değişikliklere yol açabilir. Tartışılan bir olasılık, Eric Garcia'yı sağ bek pozisyonuna kaydırmak. Bu, Jules Kounde'nin formuyla ilgili endişeler arasında daha sağlam bir varlık sağlayacaktır. Onların arkasında, kaleci Joan Garcia, Copa del Rey kabusundan sonra güvenini geri kazanmak için gol yemeden maçı bitirmek için çaresizce mücadele edecek. Şampiyonluk yarışı kızışırken, Barcelona, Real Madrid'i liderlik koltuğundan etmek istiyorsa, savunmada daha fazla hata yapma lüksü olmadığını biliyor.
