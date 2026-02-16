Eski Leeds United oyuncusunun dönüşü, Flick için taktiksel bir destek olmanın ötesinde, son maçlarında yoğunluktan yoksun olan takımın moralini yükseltici bir etki yaratıyor. Flick, kanat oyuncusunu övgüyle bahsederek şunları söyledi: "Raphinha oynayabilecek. O bizim için çok önemli çünkü bize çok şey katıyor. O yokken onu özlüyoruz. Antrenmanlarda takımın temposunu ve yoğunluğunu nasıl artırdığını görebilirsiniz. Birden fazla kez söyledim: benim için geçen sezon dünyanın en iyi oyuncusuydu."

Tıbbi izin alınmasına rağmen, Raphinha'nın doğrudan ilk 11'e geri döneceği konusunda soru işaretleri var. Oyuncunun sezonun başlarında yaşadığı fiziksel sorunlar göz önüne alındığında, teknik ekip temkinli bir yaklaşım sergileyebilir. Haberlere göre Fermin Lopez yine kanatta başlayacak ve Raphinha, maçın son bölümünde bir kıvılcım gerektirirse etkili bir yedek olarak kullanılacak. Lamine Yamal'ın karşı kanatta garantili bir başlangıç yapacağı düşünülürse, Barça hala Michel'in takımını zorlayacak önemli bir güce sahip.