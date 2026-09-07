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Eric Garcia BarcelonaGetty
Donny Afroni

Çeviri:

Barcelona için büyük rahatlama: Eric Garcia, Mestalla'da yaşadığı kanlı burun korkusunun ardından ciddi bir sakatlıktan kurtuldu

E. Garcia
Barcelona
La Liga

Barcelona, Eric Garcia'nın fiziksel durumuyla ilgili önemli bir moral kazandı. Savunmacı, takımın Mestalla'daki son maçında ciddi bir sakatlıktan kurtuldu. 25 yaşındaki oyuncu, burnu kanadığı için oyundan çıkmak zorunda kalınca teknik ekibin hemen endişelenmesine yol açtı. Ancak antrenman sahasından gelen son güncellemeler, sahalardan uzak kalacağı sürenin çok kısa olacağını gösteriyor.

  • Mestalla'daki sakatlık korkusu gerginlik yaratıyor

    Mestalla'da Barcelona için zafer havası hâkimdi; takım 5-0'lık net bir galibiyet aldı, ancak gece Garcia'yı ilgilendiren endişe verici bir olay nedeniyle kısa süreliğine gölgelendi. Valencia'nın kullandığı bir kornerin ardından ceza sahasında yaşanan karambolde eski Manchester City oyuncusu, Rodri'nin savrulan kolunun yüzüne gelmesiyle darbe aldı. Darbenin etkisi anında ve gözle görülür şekilde ortaya çıktı; burnundan kan akmaya başlayınca yüzünü tutan savunmacı için sağlık ekibinin sahaya girmesi acilen istendi.

    Garcia, kulübeye doğru götürülürken gözle görülür biçimde sıkıntılıydı ve sonunda henüz yarım saat dolmadan oyundan alındı. Oyuncunun yakın geçmişte benzer sorunlar yaşamış olması nedeniyle, Barcelona cephesinde çok yönlü İspanyol oyuncunun uzun bir süre sahalardan uzak kalabileceğine dair belirgin bir endişe vardı. Tıbbi ekip, burun kemiği ile elmacık kemiği bölgesinde yapısal bir hasar olup olmadığını belirlemek için onu derhal daha ayrıntılı değerlendirme amacıyla soyunma odasına götürdü.

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    Ciutat Esportiva'da olumlu işaretler

    Başlangıçta kırık endişesi yaşansa da, pazartesi sabahı Ciutat Esportiva Joan Gamper'den gelen haberler Hansi Flick için son derece olumlu oldu. Mundo Deportivo'ya göre Garcia, takımın toparlanma ve hazırlık antrenmanında belirgin bir zorluk yaşamadan yer alırken görüldü; bu da darbenin ilk korkulduğu kadar yıkıcı olmadığını gösteriyor. Onun grupla birlikte olması, sağlık ekibinin kendisine hafif çalışmalar için onay verdiğini düşündürüyor ki bu da sezon boyunca savunmada zaten önemli eksiklerle uğraşan kadro için çok büyük bir rahatlama.

    Oyuncu çalışmalar sırasında ciddi bir rahatsızlık belirtisi göstermese de, yaklaşan Avrupa maçında kafilede yer almayacak. Garcia şu anda Şampiyonlar Ligi'nde cezasını çekiyor, bu da Feyenoord karşılaşmasında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Bu zorunlu ara ise aslında Barcelona'nın lehine işliyor ve savunmacıya, yüzündeki travmadan tamamen kurtulması için acil bir maç temposu baskısı olmadan ekstra zaman tanıyor.

  • Koruyucu önlemler ve Flick'in taktiksel bağımlılığı

    Herhangi bir aksilik yaşanmaması için Garcia'nın önümüzdeki haftalarda koruyucu bir yüz maskesi kullanması bekleniyor. Bu durum, Martorell doğumlu oyuncu için tanıdık. Garcia, geçen sezon Club Brugge'e karşı oynanan maçta yaşadığı kırığın ardından benzer bir başlık takmıştı. Maske, etkilenen bölgeyi antrenmanlar ve maçlar sırasında yeniden fiziksel temastan korumak için önleyici bir tedbir işlevi görecek ve savunmadaki agresif stilini, sakatlığın yeniden açılma riski olmadan sürdürmesine olanak sağlayacak.

    Haberlere göre Alman teknik adam, Garcia'yı yeniden sahada görünce derin bir nefes aldı; çünkü taktik zekâsı yüksek bir oyuncuyu kaybetmek, eylül ayındaki yoğun fikstürde takımın rotasyon planlarını önemli ölçüde sekteye uğratacaktı.

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    La Liga'ya dönüş öncesinde

    Şampiyonlar Ligi cezası nedeniyle hafta içindeki vitrine çıkamayan Garcia için artık tüm gözler La Liga'ya dönüşünde. İyileşme sürecinin son aşamalarında geç bir komplikasyon ya da öngörülmeyen bir aksilik yaşanmaması halinde, savunmacının 13 Eylül Pazar günü Levante'ye karşı oynanacak maçta tamamen hazır olması bekleniyor. Kulübün sağlık ekibi hafta boyunca ilerleyişini takip etmeyi sürdürecek, ancak mevcut gidişat son derece umut verici.

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