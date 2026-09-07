Mestalla'da Barcelona için zafer havası hâkimdi; takım 5-0'lık net bir galibiyet aldı, ancak gece Garcia'yı ilgilendiren endişe verici bir olay nedeniyle kısa süreliğine gölgelendi. Valencia'nın kullandığı bir kornerin ardından ceza sahasında yaşanan karambolde eski Manchester City oyuncusu, Rodri'nin savrulan kolunun yüzüne gelmesiyle darbe aldı. Darbenin etkisi anında ve gözle görülür şekilde ortaya çıktı; burnundan kan akmaya başlayınca yüzünü tutan savunmacı için sağlık ekibinin sahaya girmesi acilen istendi.

Garcia, kulübeye doğru götürülürken gözle görülür biçimde sıkıntılıydı ve sonunda henüz yarım saat dolmadan oyundan alındı. Oyuncunun yakın geçmişte benzer sorunlar yaşamış olması nedeniyle, Barcelona cephesinde çok yönlü İspanyol oyuncunun uzun bir süre sahalardan uzak kalabileceğine dair belirgin bir endişe vardı. Tıbbi ekip, burun kemiği ile elmacık kemiği bölgesinde yapısal bir hasar olup olmadığını belirlemek için onu derhal daha ayrıntılı değerlendirme amacıyla soyunma odasına götürdü.