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Barcelona için büyük darbe! Frenkie de Jong, Dünya Kupası’ndan sakat olarak döndükten sonra ‘birkaç ay’ sahalardan uzak kalacak
Dünya Kupası’nda yaşanan hayal kırıklığı ve sakatlığın ortaya çıkması
MARCA’nın haberine göre, De Jong rutin sağlık kontrolleri için Pazartesi günü antrenman tesislerine geldi. Orta saha oyuncusu, Hollanda’nın son Dünya Kupası’ndaki tüm maçlarında forma giymişti; ancak takım, son 32 turunda Fas’a yenilerek turnuvadan elenmişti. De Jong, 1-1’lik çekişmeli berabere biten ve sonunda penaltı atışlarında mağlubiyetle sonuçlanan o maçta 110 dakika sahada kalmıştı.
Bazı oyunculara ekstra dinlenme süresi tanınırken, o Ronald Araujo ile birlikte antrenmana katıldı. İlk muayenelerde ciddi bir diz sakatlığı tespit edildi ve bu durum kulüp içinde büyük endişe yarattı. Barcelona henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak nihai teşhis sonuçları beklenirken durum son derece vahim görünüyor.
- Getty Images Sport
Orta saha ustasının uzun süreli yokluğu
İlk tahminlere göre De Jong, birkaç ay boyunca sahalardan uzak kalabilir. Haberlere göre, bu süre dört aya kadar uzayabilir; bu durumda Kasım ayına kadar sahalara dönmesi mümkün olmayacaktır.
Temmuz 2019’da kulübe katıldığından bu yana edindiği engin deneyim göz önüne alındığında, bu durum Barcelona için büyük bir kayıp. De Jong, tüm turnuvalarda toplam 197 maça çıkmış ve 20 gol atmıştır. Haziran 2029’a kadar süren mevcut sözleşmesiyle, takımın temel taşlarından biri olmaya devam etmektedir. Bu uzun süreli yokluk, yeni sezon yaklaşırken kulübü orta saha seçeneklerini yeniden düşünmeye zorluyor ve kalan kadro üyelerine daha fazla sorumluluk üstlenmeleri için acil bir baskı yaratıyor.
Savaşta kaybolan, bol süslemeli bir oyuncu
Bu son aksilik, De Jong için hayal kırıklığı yaratan sakatlık serüveninin bir devamı niteliğinde. Geçen sezon, uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle neredeyse iki ay sahalardan uzak kalmıştı.
Bu zorluklara rağmen De Jong, inanılmaz bir kupa koleksiyonuna sahiptir. İspanya'da geçirdiği süre boyunca 22-23, 24-25 ve 25-26 sezonlarında şampiyonluklar kazanarak üç kez İspanya şampiyonu oldu. Ayrıca, Barcelona onun kadroda olduğu dönemde iki İspanya Kupası ve üç İspanya Süper Kupası kazandı. Bunlara, 18-19 sezonunda Ajax ile kazandığı Hollanda şampiyonluğu ve Hollanda Kupası da ekleniyor. Önümüzdeki sezonun kritik dönemlerinde, onun kazanma azmi çok özlenecek.
- Getty Images Sport
De Jong için bundan sonra ne olacak?
De Jong, dizindeki hasarın tam boyutunu belirlemek üzere kapsamlı tıbbi muayenelerden geçecek. Sonuçlar kesinleştiğinde, Barcelona, oyuncunun iyileşme süresini teyit eden resmi bir açıklama yayınlayacak. Bu arada kulüp, sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken, De Jong ise formunu geri kazanmak için zorlu bir rehabilitasyon programına başlayacak.
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