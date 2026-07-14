Barcelona için büyük darbe! Frenkie de Jong, Dünya Kupası’ndan sakat olarak döndükten sonra ‘birkaç ay’ sahalardan uzak kalacak

MARCA’nın haberine göre, De Jong rutin sağlık kontrolleri için Pazartesi günü antrenman tesislerine geldi. Orta saha oyuncusu, Hollanda’nın son Dünya Kupası’ndaki tüm maçlarında forma giymişti; ancak takım, son 32 turunda Fas’a yenilerek turnuvadan elenmişti. De Jong, 1-1’lik çekişmeli berabere biten ve sonunda penaltı atışlarında mağlubiyetle sonuçlanan o maçta 110 dakika sahada kalmıştı.

Bazı oyunculara ekstra dinlenme süresi tanınırken, o Ronald Araujo ile birlikte antrenmana katıldı. İlk muayenelerde ciddi bir diz sakatlığı tespit edildi ve bu durum kulüp içinde büyük endişe yarattı. Barcelona henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak nihai teşhis sonuçları beklenirken durum son derece vahim görünüyor.