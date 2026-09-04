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Barcelona hiçbir riski göze almak istemiyor! Katalan devi, çarpıcı çıkışların ardından Abdelkarim, Espart ve Farinas'ın sözleşmelerini iyileştirmek için görüşmelere başladı
Camp Nou'da yeni nesli korumak
Yaz transfer dönemindeki çılgın hareketlilik artık geride kalırken, Barcelona sportif direktörü Deco ile teknik ekibi odağını iç meselelere çevirmekte gecikmedi. Hedef net: kulüp, altyapıdan Hansi Flick’in A takımına yükselen en umut verici genç oyuncularının sözleşmelerini güncellemek zorunda. Bu oyuncuların mevcut anlaşmaları, ilk olarak altyapı ya da rezerv takım dönemlerinde imzalandığı için artık güncelliğini yitirmiş kabul ediliyor.
SPORT'a göre, Ciutat Esportiva Joan Gamper'daki yönetim, makul serbest kalma bedelleri nedeniyle en parlak yeteneklerini kaybetme ihtimalinin önüne geçmekte kararlı. Abdelkarim, Espart ve Farinas'ın temsilcileriyle görüşmeler yaklaşık iki hafta önce başladı ve hızlı bir sonuca ulaşılacağına dair ortak bir iyimserlik bulunuyor.
Barcelona, ay sonuna kadar tüm evrak işlemlerini tamamlamayı umuyor. Böylece bu üçlü, kulübün uzun vadeli projesinin önemli bir parçası olmaya devam edecek ve oyuncuların etrafında dönmeye başlayan Avrupalı rakipler de caydırılmış olacak.
- Getty Images Sport
Espart: Çok yönlü sürpriz çıkış
Espart, tartışmasız şekilde Katalonya'da sezonun ilk bölümünün en dikkat çekici hikâyesi oldu. Çok yönlü genç oyuncu, şimdiden Flick'in güvenini kazandı ve takımın sezondaki ilk üç La Liga maçına ilk 11'de başladı.
Farklı mevkilerde olgunlukla oynayabilmesi teknik ekibi etkiledi ve bunun sonucunda kendisine 12 numaralı forma verildi. Ancak mevcut serbest kalma bedeli yalnızca 20 milyon € seviyesinde. Bu rakam, akademideki gelişim yıllarında belirlenmişti ve artık piyasa değerini yansıtmıyor.
Bu hızlı yükselişe karşılık kulüp, Lamine Yamal ve Pau Cubarsi'de uygulananlara benzer bir strateji kullanmayı planlıyor. Bu da, kulübün onun potansiyeline duyduğu tam güveni yansıtan, caydırıcı seviyede yüksek bir serbest kalma bedeli belirlenmesini içeriyor.
Abdelkarim'in Al Ahly'den meteorit gibi yükselişi
Abdelkarim’in durumunun, Barcelona yönetimi için belki de en acil mesele olduğu düşünülüyor. Mısırlı forvet, kulübe Al Ahly’den katıldı ve mevcut serbest kalma bedeli mütevazı bir seviye olan 15 milyon euro olarak belirlendi. Yaz aylarında gençler Dünya Kupası’nda parlaması ve A takımda resmi maçlardaki ilk maçına çıkmasının ardından bu değerleme geçerliliğini yitirdi. Flick, forveti taktik planlarının kilit bir parçası olarak görüyor ve kulüp, lisansını korumak için radikal adımlar atmaya hazır.
Haberler, Barcelona’nın 18 yaşındaki oyuncu için sunduğu yeni teklifin çıkış bedelinde çarpıcı bir 10 katlık artış içerdiğini öne sürüyor. Plan, maddeyi 150 milyon euroya yükseltmek ve böylece diğer kulüplerin uygun bir bedelle transfer yapma umutlarını fiilen sona erdirmek. Kulüp ile oyuncunun cephesi arasındaki ilişki son derece iyi ve teklifin ciddi bir pürüz yaşanmadan kabul edilmesi bekleniyor.
- Getty Images Sport
Flick'in Brian Farinas üzerindeki etkisi
Farinas, Alman teknik direktörün gelişiyle kariyer rotası değişen bir diğer genç oyuncu oldu. Yaz aylarında Girona'ya transferi yakın olsa da Flick, bu hamleyi durdurmak için bizzat devreye girdi ve orta sahanın A takım rotasyonunda bir rolü olması gerektiğinde ısrar etti.
Farinas daha sonra daha önce Ronald Araujo'nun giydiği 4 numaralı formayla ödüllendirildi ve artık A takım kadrosunun tam üyesi olarak görülüyor. Takım arkadaşları gibi onun mevcut 20 milyon €'luk maddesi de derhal ele alınması gereken bir risk olarak değerlendiriliyor.
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