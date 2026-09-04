Yaz transfer dönemindeki çılgın hareketlilik artık geride kalırken, Barcelona sportif direktörü Deco ile teknik ekibi odağını iç meselelere çevirmekte gecikmedi. Hedef net: kulüp, altyapıdan Hansi Flick’in A takımına yükselen en umut verici genç oyuncularının sözleşmelerini güncellemek zorunda. Bu oyuncuların mevcut anlaşmaları, ilk olarak altyapı ya da rezerv takım dönemlerinde imzalandığı için artık güncelliğini yitirmiş kabul ediliyor.

SPORT'a göre, Ciutat Esportiva Joan Gamper'daki yönetim, makul serbest kalma bedelleri nedeniyle en parlak yeteneklerini kaybetme ihtimalinin önüne geçmekte kararlı. Abdelkarim, Espart ve Farinas'ın temsilcileriyle görüşmeler yaklaşık iki hafta önce başladı ve hızlı bir sonuca ulaşılacağına dair ortak bir iyimserlik bulunuyor.

Barcelona, ay sonuna kadar tüm evrak işlemlerini tamamlamayı umuyor. Böylece bu üçlü, kulübün uzun vadeli projesinin önemli bir parçası olmaya devam edecek ve oyuncuların etrafında dönmeye başlayan Avrupalı rakipler de caydırılmış olacak.