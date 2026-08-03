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Barcelona, Hansi Flick transfer kararını verirken Ferran Torres'in geleceği konusunda PSG'yi uyardı
Flick, Torres'i hayati bir değer olarak görüyor
Hansi Flick, Torres'i gelecek sezon planlarına dahil etti ve 26 yaşındaki oyuncuyu taktik düzeninin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Kulüp içindeki kaynaklar, Mudo Deprotivo'ya göre forvetin statüsü konusunda net bir tavır ortaya koyarak Torres'in satış listesinde olmadığını açıkça belirtti.
Kulübün eski Manchester City oyuncusuna olan bağlılığı, ona sözleşme uzatma teklif etmeyi planlamasıyla daha da belirginleşiyor. Eylül ayında yoğun yaz transfer dönemi sona erdiğinde, Barcelona yetkilileri yeni bir sözleşmeyi görüşmek için oyuncunun temsilcileriyle masaya oturmayı planlıyor. Bu durum, yenilemenin oyuncunun ilk transfer anlaşmasındaki belirli bir maddeyi devreye sokacak ve Barça'nın Manchester City'ye yaklaşık sekiz milyon euro ek ödeme yapmasını gerektirecek olmasına rağmen gündemde.
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PSG’nin ilgisi kararlı bir dirençle karşılaştı
Torres'i PSG ile ilişkilendiren söylentiler son dönemde iyice arttı; bazı haberlerde golcünün bu yaz Fransa'nın başkentine gitmeyi çoktan kafasına koyduğu bile öne sürüldü. Ancak Barcelona geri adım atmıyor ve kendisini takımda tutma isteğini değiştirecek herhangi bir resmî teklif gelmediğini savunuyor.
Ayrıca yeni bir santrforun gelişi, Camp Nou'da Torres için mutlaka yolun sonu anlamına gelmeyecek. Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için Atletico Madrid'in Julian Alvarez'ini bir numaralı hedef olarak belirledi; Arjantinli milli oyuncu da ünlü mavi-bordo formayı giymek istediğini dile getirdi. Ancak Atletico'nun ne kadar zorlu bir pazarlıkçı olduğu biliniyor ve kulüp, özellikle La Liga'daki doğrudan bir rakibine satış yapmaya pek yanaşmıyor.
Dünya Kupası kutlamaları sırasında oyuncunun sessizliği
Oyuncu cephesinde ise hesaplanmış bir sessizlik var. Ferran'ın yakın çevresi, şu anki tatil dönemine saygı göstermeyi tercih ederek geleceğiyle ilgili ayrıntılara girmemeyi seçti. Hücum oyuncusu, kendisinin İspanya'nın Dünya Kupası kupasını kaldırmasına yardımcı olduğu yorucu ama başarılı bir yazın ardından şu sıralar dinleniyor.
Aslında Barcelona, turnuvada ileri aşamalara kalan diğer İspanyol milliler için belirlenen tarihle aynı olan 12 Ağustos'a kadar hücum oyuncusunun antrenmanlara dönmesini beklemiyor. O tarihe kadar resmî tutum, Torres'in Barcelona oyuncusu olduğu yönünde.
- Getty Images
Olası ayrılık senaryoları ve kulübün tutumu
Kulüp şu anda tekliflere kapalı olsa da, Torres'in transfer piyasasına çıkarılmasına yol açacak tek bir senaryo olduğunu kabul etmiş durumda. Kulüp içindeki kaynaklar, onun vitrine çıkarılmasının tek yolunun, ağustos ayında bizzat satılmayı talep etmesi olduğunu belirtiyor. Bugüne kadar oyuncu bu yönde herhangi bir talepte bulunmadı. Eğer ayrılma isteğini dile getirirse, Barcelona yönetimi de kazançlı bir bonservis bedelinin avantajlarıyla, bir oyuncuyu isteği dışında takımda tutmanın sportif risklerini tartmak zorunda kalacak.
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