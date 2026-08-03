Hansi Flick, Torres'i gelecek sezon planlarına dahil etti ve 26 yaşındaki oyuncuyu taktik düzeninin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Kulüp içindeki kaynaklar, Mudo Deprotivo'ya göre forvetin statüsü konusunda net bir tavır ortaya koyarak Torres'in satış listesinde olmadığını açıkça belirtti.

Kulübün eski Manchester City oyuncusuna olan bağlılığı, ona sözleşme uzatma teklif etmeyi planlamasıyla daha da belirginleşiyor. Eylül ayında yoğun yaz transfer dönemi sona erdiğinde, Barcelona yetkilileri yeni bir sözleşmeyi görüşmek için oyuncunun temsilcileriyle masaya oturmayı planlıyor. Bu durum, yenilemenin oyuncunun ilk transfer anlaşmasındaki belirli bir maddeyi devreye sokacak ve Barça'nın Manchester City'ye yaklaşık sekiz milyon euro ek ödeme yapmasını gerektirecek olmasına rağmen gündemde.







