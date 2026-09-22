Camp Nou cephesinin somut ilgisi, daha önce Premier League'den ciddi ilgi gören genç oyuncu için yarışı daha da kızıştırdı. Furacao yönetimi, CT do Caju akademisinin gözde mezunlarını yırtıcı yabancı girişimlerden korumakta kararlı, son derece çetin pazarlıkçılar olarak ün kazandı.

Kuzey Londra'dan gelen agresif girişimlere karşılık Paranaense'in, savunmacıyı elinde tutmak için Tottenham Hotspur'dan gelen 120 milyon reali (£17,5 milyon/€20,5 milyon) aşan teklifi reddettiği bildirildi. Bu kararlı duruş, Avrupa'daki taliplilere değerli oyuncunun ucuza ayrılmayacağı yönünde son derece net bir uyarı niteliği taşıyor.