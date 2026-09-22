ZUMA Press Wire
Çeviri:
Barcelona gözlemcisi, Katalan devinin Brezilyalı genç sansasyon Arthur Dias'ı gündemine almasıyla onu izlerken görüldü
Katalan scout Curitiba'yı ziyaret etti
Amaral'ın, Bahia ile oynanan Brasileiro maçında Arena da Baixada'daki tribünlerde yer alması, Barcelona'nın stoper için duyduğu gerçek ilgiyi ortaya koyuyor. Katalan devi, Odair Hellmann yönetiminde düzenli olarak forma giyen savunmacının fiziksel gücü ve soğukkanlılığından fazlasıyla etkilendi. ESPN Brazil'e göre, Barcelona yetkilileri hâlâ değerlendirme aşamasında ve henüz Paranaense yönetimine resmî bir teklif sunmadı.
- Getty Images Sport
Tottenham, Brezilyalının değerini test ediyor
Camp Nou cephesinin somut ilgisi, daha önce Premier League'den ciddi ilgi gören genç oyuncu için yarışı daha da kızıştırdı. Furacao yönetimi, CT do Caju akademisinin gözde mezunlarını yırtıcı yabancı girişimlerden korumakta kararlı, son derece çetin pazarlıkçılar olarak ün kazandı.
Kuzey Londra'dan gelen agresif girişimlere karşılık Paranaense'in, savunmacıyı elinde tutmak için Tottenham Hotspur'dan gelen 120 milyon reali (£17,5 milyon/€20,5 milyon) aşan teklifi reddettiği bildirildi. Bu kararlı duruş, Avrupa'daki taliplilere değerli oyuncunun ucuza ayrılmayacağı yönünde son derece net bir uyarı niteliği taşıyor.
Brezilya Milli Takımı’na çağrılmak, gösterilen gelişimin karşılığı oldu
Dias üzerindeki ilgi odağı, Carlo Ancelotti'nin mevcut milli ara için kendisine Brezilya A Milli Takımı çağrısı yapma kararı sonrası daha da arttı. Henüz 19 yaşındayken Brezilya Milli Takımı kadrosuna girmesi, Curitiba altyapısından yetişen oyuncuyu Güney Amerika'nın elit savunma yetenekleri arasına taşıyor. Böylesine başarılı bir teknik adamın desteğini alması, Brezilya'nın en üst liginde ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmasından bu yana gösterdiği hızlı olgunlaşmayı yansıtıyor.
- ZUMA Press Wire
Hazırlık maçları vitrin sunuyor
Dias'ın, 25 ve 29 Eylül'de Avustralya'ya karşı art arda oynanacak hazırlık maçları öncesinde milli takım görevine katılması bekleniyor; bunun ardından 3 Ekim'de Hindistan'la karşılaşılacak. Bu milli ara, genç savunmacıya futbolun en üst seviyesine hazır olduğunu göstermek için ideal bir platform sunuyor. Küresel sahnede sergileyeceği güçlü performanslar, şüphesiz Barcelona ile Premier League'den taliplerini girişimlerini hızlandırmaya teşvik edecektir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun