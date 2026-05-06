Barcelona, genç yetenek Lamine Yamal’ın tüm zamanların en iyisi Lionel Messi ile “özel” özellikleri paylaştığını nasıl anladı?
Nadir bir yeteneği keşfetmek
SPORT'a göre Javier Saviola, Oscar Lopez'in yardımcısı olarak Juvenil A takımında görev yaptığı dönemde Yamal hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı. Bu erken dönemdeki umutlar, Yamal'ın 29 Nisan 2023'te Real Betis'i 4-0 yendikleri maçta yedi dakika oynayarak La Liga'daki ilk maçına çıkmasıyla gerçeğe dönüştü. Engin tecrübesinden yola çıkan Saviola, Yamal'ın nadir rastlanan bir karizmaya sahip olduğunu belirtti. "Lamine'yi, örneğin sahayı kaplama şekliyle diğerlerinden farklı gördük. 12-13 yaşındayken izleme fırsatı bulduğum Messi gibi oyuncuları gördüğünüzde, bunu hemen anlarsınız, çünkü uzun süredir futbolla iç içesinizdir," diye açıkladı Saviola.
Geleceğin süperstarını yönetmek
Genç oyuncunun teknik yeteneği yadsınamaz olsa da, La Masia'daki teknik ekip onun hızlı gelişiminin psikolojik yönlerine büyük önem verdi. Dikkatli yönetimleri büyük meyve verdi; 18 yaşındaki oyuncu, Barcelona formasıyla şimdiden 151 maça çıktı, 49 gol attı ve 52 asist yaptı. Saviola, önceliğin onu üst düzey futbola zihinsel olarak hazırlamak olduğunu vurguladı. "Futbol yeteneği konusunda endişeli değildik, daha çok onu nasıl yöneteceğimiz konusunda endişeliydik, çünkü gelecekte Barça'nın A takımına girme şansının çok yüksek olduğunu biliyorduk," diye itiraf etti. "Bu kadar genç bir oyuncu farklı bir şey gösterdiğinde, özellikle de o yaşta nadir görülen nitelikler sergilediğinde, özel bir şey olduğunu anlarsınız."
Xavi'nin etkisi ve altın çağ
Eski forvet, bu altın neslin ortaya çıkmasında Xavi Hernandez'in oynadığı hayati rolü vurguladı. Xavi yönetiminde Yamal, şu anda iki La Liga şampiyonluğu, iki İspanya Süper Kupası, bir Copa del Rey ve İspanya ile kazandığı 2024 Avrupa Şampiyonası'nı içeren etkileyici bir kupa koleksiyonu oluşturmaya başladı. Ayrıca 2025 TM Sezonun En İyi Oyuncusu gibi bireysel ödülleri de kazandı ve 2025 Ballon d'Or sıralamasında Ousmane Dembele'nin ardından ikinci sırada yer aldı. "Yamal'ın yanı sıra Hector Fort ve iki veya üç oyuncu daha vardı. Bu gerçekten olağanüstü bir süreçti, Xavi bile bunu hemen fark etti ve bize onunla ilgili referanslar istedi," diyen Saviola, onların hızlı yükselişinden büyük gurur duyduğunu ifade etti.
Flick'in Barcelona'sı için bundan sonra ne olacak?
İleriye bakıldığında, Barcelona’nın Hansi Flick yönetiminde sağlam bir temeli var. Yamal, talihsiz bir sakatlık geçirmeden önce bu sezon tüm turnuvalarda 45 maçta 24 gol ve 18 asistle muhteşem bir performans sergiledi. Saviola, teknik direktörün taktiksel disiplinini övdü. "Bir teknik direktör için bu olağanüstü bir durum, çünkü herhangi bir oyuncuyu seçebilir ve hepsinin elinden gelenin en iyisini yapacağını bilir," diye sözlerini tamamladı.