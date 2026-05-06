Barcelona, genç yetenek Lamine Yamal’ın tüm zamanların en iyisi Lionel Messi ile “özel” özellikleri paylaştığını nasıl anladı?

Eski forvet, bu altın neslin ortaya çıkmasında Xavi Hernandez'in oynadığı hayati rolü vurguladı. Xavi yönetiminde Yamal, şu anda iki La Liga şampiyonluğu, iki İspanya Süper Kupası, bir Copa del Rey ve İspanya ile kazandığı 2024 Avrupa Şampiyonası'nı içeren etkileyici bir kupa koleksiyonu oluşturmaya başladı. Ayrıca 2025 TM Sezonun En İyi Oyuncusu gibi bireysel ödülleri de kazandı ve 2025 Ballon d'Or sıralamasında Ousmane Dembele'nin ardından ikinci sırada yer aldı. "Yamal'ın yanı sıra Hector Fort ve iki veya üç oyuncu daha vardı. Bu gerçekten olağanüstü bir süreçti, Xavi bile bunu hemen fark etti ve bize onunla ilgili referanslar istedi," diyen Saviola, onların hızlı yükselişinden büyük gurur duyduğunu ifade etti.