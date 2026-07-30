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Barcelona, Frenkie de Jong ve Fermin Lopez'un sakatlıkları nedeniyle Hansi Flick'in yeniden bir araya gelmeyi istemesiyle eski Bayern Münih orta sahasını bedelsiz transferle kadrosuna katmayı değerlendiriyor
Goretzka'dan Barcelona transferi çağrısı
Sport'a göre Goretzka, Barcelona'ya resmen hizmetlerini teklif etti. 31 yaşındaki oyuncu, 1 Temmuz'da sözleşmesinin sona ermesiyle Bayern'den ayrıldıktan sonra şu anda serbest statüde bulunuyor. Aynı haberde, Alman milli futbolcunun Katalonya'ya transfer olmak için aktif şekilde girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Temsilcileri, olası bir yaz transferini önermek için Blaugrana yönetimiyle temasa geçti.
Bu teklif, orta sahadaki ciddi sakatlık kriziyle mücadele eden Barcelona için uygun bir zamanda geldi. A takımın düzenli oyuncularından Fermin Lopez ve Frenkie de Jong, uzun süreli kondisyon sorunları nedeniyle şu anda forma giyemiyor.
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Orta saha krizi kapıyı aralıyor
Barça, Flick yönetimindeki yeni sezon öncesinde orta saha seçenekleri açısından ciddi sıkıntı yaşıyor. Lopez, tarak kemiğindeki kırığın ardından iyileşme sürecinde, De Jong ise diz bağındaki yırtık nedeniyle uzun bir rehabilitasyon süreciyle karşı karşıya. Ayrıca kulübün Dünya Kupası kazanan bazı oyuncularına uzatılmış tatil izni verildi ve bu isimler sezon öncesi çalışmalara kadronun geri kalanından daha geç dönecek.
Bu kadro yetersizliği, Goretzka gibi formda ve hazır durumdaki tecrübeli bir oyuncuyu ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor. Camp Nou'ya yapılacak bir transfer, Flick ile yeniden bir araya gelmesini de sağlayacaktır. İkili daha önce Bayern'de birlikte büyük başarılar elde etmiş, iki Bundesliga şampiyonluğu ve 2019-20 Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.
Deco, Flick'le olası yeniden buluşmayı reddetti
Serbest oyuncu statüsündeki Goretzka, Barcelona'nın süregelen mali sıkıntılarıyla kusursuz şekilde örtüşüyor. Transfer bedeli ödemeden tecrübeli bir milli oyuncuyu kadroya katmak, genellikle Katalan kulübünün yönetim kurulunun belirlediği katı ekonomik kriterlere uyuyor.
Ancak Flick ile bariz bağlantılara ve kulübün sakatlık sorunlarına rağmen, Barcelona Sportif Direktörü Deco orta sahayı transfer etmeye ilgi duymuyor. Portekizli yöneticinin, önerilen anlaşmadan ikna olmadığı belirtiliyor. Deco, transfer piyasasına yönelmek yerine orta saha krizini çözmek için iç kaynaklara başvurmayı planlıyor. Kulüp içindeki hiyerarşi, 22 yaşındaki yetenek Marc Casado'nun De Jong'un yokluğunda bu boşluğu fazlasıyla doldurabilecek kapasitede olduğuna inanıyor.
- Getty Images Sport
Barça rotasını değiştirirken Goretzka seçeneklerini değerlendiriyor
Goretzka için bir hamle şimdilik gündemden düşmüş gibi görünürken, Barcelona ana odağını hücum hattına çevirdi. Robert Lewandowski'nin Chicago Fire'a transferinin ardından, İspanyol devi acil olarak yeni bir santrfor arıyor.
Bu sırada Goretzka da Avrupa'da ve ötesinde alternatif rotaları değerlendirmek zorunda. 31 yaşındaki oyuncu daha önce Serie A devleri Milan ve Juventus'un ilgisini çekmişti; Chicago gibi Major League Soccer kulüpleri de olası talipler arasında yer alıyor. Geleceği netleşene kadar deneyimli orta saha, maç kondisyonunu korumak için özel bir antrenörle yakın şekilde çalışıyor. Şu anda bir sonraki kariyer adımını beklerken altyapısından yetiştiği kulüp VfL Bochum'un tesislerinde antrenman yapıyor.
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