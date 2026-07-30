Sport'a göre Goretzka, Barcelona'ya resmen hizmetlerini teklif etti. 31 yaşındaki oyuncu, 1 Temmuz'da sözleşmesinin sona ermesiyle Bayern'den ayrıldıktan sonra şu anda serbest statüde bulunuyor. Aynı haberde, Alman milli futbolcunun Katalonya'ya transfer olmak için aktif şekilde girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Temsilcileri, olası bir yaz transferini önermek için Blaugrana yönetimiyle temasa geçti.

Bu teklif, orta sahadaki ciddi sakatlık kriziyle mücadele eden Barcelona için uygun bir zamanda geldi. A takımın düzenli oyuncularından Fermin Lopez ve Frenkie de Jong, uzun süreli kondisyon sorunları nedeniyle şu anda forma giyemiyor.



