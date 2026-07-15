Barcelona, Frenkie de Jong’un sakatlığı konusunda yanılttığını düşündüğü için Ronald Koeman ve Hollanda’ya öfkeli

De Jong’un Pazartesi günü Ciutat Esportiva’ya dönüşü sırasında beklentiler düşüktü, ancak gerçek durum Barcelona’daki kimsenin tahmin ettiğinden çok daha kötüydü. 20 Temmuz’a kadar izinli olan orta saha oyuncusu, sağ dizindeki şiddetli şişlik nedeniyle kulüp doktorlarına muayene olmak üzere erken dönmeye karar verdi. Teknik direktör Hansi Flick ile yapılan ilk görüşmenin ardından, sağlık ekibi tarafından yapılan muayenede eklemin tamamen dengesiz olduğu ortaya çıktı.

İspanyol AS gazetesine göre, durum o kadar ciddi ki doktorlar bağ hasarı olduğundan şüpheleniyor; ancak iç kanama nedeniyle hemen MR çekilmesi mümkün olmadı. Kulüp, travmanın boyutunu kesin olarak belirleyebilmek için iltihabın dinmesini birkaç gün beklemek zorunda. İlk izlenimler, oyuncunun fiziksel durumu konusunda kulübü şok etti.