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Barcelona, Frenkie de Jong’un sakatlığı konusunda yanılttığını düşündüğü için Ronald Koeman ve Hollanda’ya öfkeli
De Jong’un durumu, Barcelona sağlık ekibini endişelendirdi
De Jong’un Pazartesi günü Ciutat Esportiva’ya dönüşü sırasında beklentiler düşüktü, ancak gerçek durum Barcelona’daki kimsenin tahmin ettiğinden çok daha kötüydü. 20 Temmuz’a kadar izinli olan orta saha oyuncusu, sağ dizindeki şiddetli şişlik nedeniyle kulüp doktorlarına muayene olmak üzere erken dönmeye karar verdi. Teknik direktör Hansi Flick ile yapılan ilk görüşmenin ardından, sağlık ekibi tarafından yapılan muayenede eklemin tamamen dengesiz olduğu ortaya çıktı.
İspanyol AS gazetesine göre, durum o kadar ciddi ki doktorlar bağ hasarı olduğundan şüpheleniyor; ancak iç kanama nedeniyle hemen MR çekilmesi mümkün olmadı. Kulüp, travmanın boyutunu kesin olarak belirleyebilmek için iltihabın dinmesini birkaç gün beklemek zorunda. İlk izlenimler, oyuncunun fiziksel durumu konusunda kulübü şok etti.
- AFP
Hollanda’nın kötü yönetim yaptığı iddiaları üzerine gerginlik artıyor
Katalan devi, Oranje yönetimi tarafından kasten yanıltıldığını düşünüyor. Barcelona, De Jong’un Tunus ve Fas’a karşı oynanan son maçlarda sahaya çıkabilmek için iki kez iğne yaptırdığının farkında olsa da, sorunun gerçek boyutundan haberdar edilmemişti. Camp Nou'da, De Jong'un Fas maçında ciddi bir sakatlıkla oynadığına dair şüpheler giderek artıyor. Uzatmalara giden ve sonunda Hollanda'nın penaltılarla son 32 turunda elendiği bu maç, muhtemelen sakatlığı katlanarak ağırlaştırdı.
Barcelona içinden kaynaklar, İspanyol gazetesine “Koeman ve Frenkie’nin bu büyük sorunu nasıl açıklayacaklarını göreceğiz” diyerek kulüpteki derin hayal kırıklığını vurguladı. Yönetim kurulu, milli takımın oyuncunun uzun vadeli sağlığı yerine kısa vadeli sonuçlara öncelik verdiğini öne sürerek, burada açık bir ihmal vakası olduğunu düşünüyor.
Koeman ve De Jong eleştirilerin hedefinde
Barcelona ile Koeman arasındaki ilişkiler zaten gergindi ve bu son gelişme eski anlaşmazlıkları yeniden alevlendirdi. Kulüp, 2023-24 sezonunun sonunda De Jong’un fiziksel durumunun yönetilmesine ilişkin Koeman’ın kamuoyuna yaptığı eleştirileri unutmadı; bu durum, sonuçta oyuncunun Avrupa Şampiyonası’nda yer almasını engelledi. Şimdi ise durum tersine döndü ve Barça yetkilileri, Hollandalı teknik ekibin neden bu kadar “kabul edilemez riskler” aldığını sorguluyor.
Sadece teknik ekip değil, sınırlarını belirtemediği için De Jong da fırtınanın gözünde bulunuyor. Kulüp, oyuncunun acıya rağmen zorlamaktansa ne zaman durması gerektiğini bilmesi gerektiğine inanıyor; bu karar, ameliyat gerekirse oyuncunun dört ila altı ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olabilir.
- AFP
Sağlık sorunları ve ameliyat korkusu
Ayrıca, daha önce Barcelona’ya durumun kontrol altında olduğunu ve enjeksiyonların sıkı denetim altında yapıldığını temin eden Hollanda sağlık ekibine yönelik ciddi bir öfke de var. Bu hafta görülen sonuçlar bunun aksini gösteriyor ve bu da Barça’nın, orta saha oyuncusundan makul sınırların ötesinde bir çaba talep edildiğine inanmasına neden oluyor.
Son testler en kötü senaryoyu doğrularsa, dizini stabilize etmek için tek seçenek ameliyat olacak. Böyle bir ameliyat, De Jong’u sezonun ilk yarısında fiilen sahalardan uzak tutacak ve Flick’i göreve başlar başlamaz kilit oyuncularından birini kaybetmiş durumda bırakacak. Hollandalı orta saha oyuncusu geçen sezon Barcelona formasıyla tüm turnuvalarda 38 maça çıkmış, bir gol atmış ve sekiz asist yaparak kulübün La Liga şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulunmuştu.
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