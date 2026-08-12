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Barcelona forveti, Premier League'e transferini sekteye uğratan ikinci ön çapraz bağ yırtığını yaşadı
Bardghji'ye acımasız sakatlık darbesi
Barcelona forveti Bardghji, sağ diz ön çapraz bağlarında yıkıcı bir yırtık yaşadı. İspanya şampiyonu ekip bunu salı günü doğruladı. Bu sakatlık, İsveç milli oyuncusunun yaz transfer dönemi 1 Eylül'de kapanmadan önce gönderilmesine yönelik planları tamamen bozdu.
20 yaşındaki oyuncu, ağır sakatlığı pazartesi günü yapılan bir antrenman sırasında yaşadı. Sağlık testleri, önümüzdeki günlerde ameliyat olması gerektiğini doğruladı ve bu da onu aylarca sahalardan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Bu aksilik, yönetimle yapılan görüşmelerin ardından Katalan kulübünden ayrılmaya aktif olarak hazırlanan Bardghji için son derece kötü bir zamanda geldi.
- Getty Images Sport
Flick, kanat oyuncusuna transfer aramasını söyledi
Talihsiz bir kader cilvesi sonucu bu sakatlık, teknik direktör Flick'in Bardghji'ye yeni bir kulüp araması gerektiğini söylemesinden yalnızca birkaç gün sonra meydana geldi. ESPN'e göre Flick, oyuncuya yaklaşan sezonda Barcelona'da A takımda süre bulmasının son derece zor olacağını açık şekilde ifade etti.
Oyuncuyu yaz aylarında olası bir ayrılık öncesinde yaşanabilecek muhtemel bir sakatlıktan korumak için Bardghji, cumartesi günü Nottingham Forest ve Udinese'e karşı oynanan hazırlık maçlarının kadrosuna bilerek alınmadı. Ancak kanat oyuncusu, nihayetinde pazartesi günkü antrenmanda bu yırtığı yaşadı. Barcelona'ya, Premier League'den gelen ilgi de dahil olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından zaten sorular ulaşmıştı ve trajik aksilikten önce transfer görüşmelerinin hız kazanması bekleniyordu.
İki yıl içinde ikinci ciddi diz sakatlığı
Bu, İsveçli milli oyuncunun sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşadığı ikinci kez oldu. Bardghji daha önce de 2024 yılında Kopenhag forması giyerken aynı ciddi sakatlığı geçirmişti. Kanat oyuncusu, geçen yaz Kopenhag'dan yaklaşık 2 milyon € bonservis bedeliyle Barcelona'ya katıldı. İspanya'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve iki gol attı.
Ancak maçlarının büyük bölümünde oyuna yedek kulübesinden dahil oldu. Yaz döneminde hücum oyuncuları Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin takıma katılmasının ardından düzenli forma şansı bulma ihtimalinin daha da azalması bekleniyordu.
- AFP
Transfer seçenekleri tükenirken ameliyat kapıda
Transfer döneminin 1 Eylül'de kapanacak olmasıyla birlikte, ağır sakatlık Bardghji'nin bu yaz olası herhangi bir ayrılığına kapıyı tamamen kapatıyor. 20 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki günlerde ameliyat olacak ve ardından Barcelona'da uzun bir rehabilitasyon sürecine başlayacak. Böylece yaklaşan sezonu başka bir yere transferini tamamlamak yerine kulüpte iyileşerek geçirecek. Bardghji, genç kariyerindeki ikinci büyük diz sakatlığını atlatmaya çalışırken tüm odağını iyileşme sürecine verecek.
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