Barcelona forveti, Premier League'e transferini sekteye uğratan ikinci ön çapraz bağ yırtığını yaşadı

Talihsiz bir kader cilvesi sonucu bu sakatlık, teknik direktör Flick'in Bardghji'ye yeni bir kulüp araması gerektiğini söylemesinden yalnızca birkaç gün sonra meydana geldi. ESPN'e göre Flick, oyuncuya yaklaşan sezonda Barcelona'da A takımda süre bulmasının son derece zor olacağını açık şekilde ifade etti.

Oyuncuyu yaz aylarında olası bir ayrılık öncesinde yaşanabilecek muhtemel bir sakatlıktan korumak için Bardghji, cumartesi günü Nottingham Forest ve Udinese'e karşı oynanan hazırlık maçlarının kadrosuna bilerek alınmadı. Ancak kanat oyuncusu, nihayetinde pazartesi günkü antrenmanda bu yırtığı yaşadı. Barcelona'ya, Premier League'den gelen ilgi de dahil olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından zaten sorular ulaşmıştı ve trajik aksilikten önce transfer görüşmelerinin hız kazanması bekleniyordu.