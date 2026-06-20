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Barcelona, fiyatı İKİ KATINA ÇIKMADAN önce genç savunma oyuncusunun serbest kalma bedelini devreye sokmak için zamana karşı yarışıyor
Katalanlar, savunma alanındaki genç yeteneğin peşinde
Yaz transfer döneminde Anthony Gordon’ı kadrosuna katan Katalan devi, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde ikinci bir transferi gerçekleştirmeye odaklandı. İspanyol Sport gazetesinin haberine göre, Camp Nou yönetimi, genç savunma oyuncusu Salinas’ın ikinci ligdeki muhteşem performansının ardından transfer yarışında başı çekiyor. Kulüp, oyuncunun Blaugrana’ya katılma isteği sayesinde, çeşitli Premier Lig ve İspanyol kulüplerinden gelen yoğun ilgiyi başarıyla geride bıraktı.
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Mendes, hayati önem taşıyan müzakereleri yönetiyor
Ünlü menajer Jorge Mendes, görüşmeleri kolaylaştırmak amacıyla kısa süre önce Santander’i ziyaret etti ve Katalan kulüp yönetimine, sol bek oyuncusunun şu anda 8 milyon avroluk makul bir serbest kalma bedeli olduğunu bildirdi. Tanınmış menajer, Camp Nou yönetimi ile olan güçlü ilişkisini kullanarak müzakereleri ilerletti ve sözlü bir anlaşma sağladı. Kulübün karar vericileri, çok yönlü 19 yaşındaki oyuncuyu olağanüstü bir transfer fırsatı olarak görüyor ve fiyatın yükselmesinden önce nihai anlaşmayı sonuçlandırmak için hızla çalışıyorlar.
Çok yönlü genç yıldız, köklü bir değişime yol açıyor
Genç oyuncu, ikinci ligde olağanüstü bir çıkış sezonu geçirdi; 33 maçta 7 asist kaydederken, sol bek ve stoper pozisyonları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yaptı. Onun yakında gerçekleşecek transferi, Flick yönetimindeki daha geniş kapsamlı bir savunma revizyonuyla aynı zamana denk geliyor. Flick, İspanya U-19 Milli Takımı oyuncusunu sezon öncesi hazırlık kampı için doğrudan A takım kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Bu transfer çalışmaları, Al-Hilal’dan kiralık olarak gelen Portekizli bek Joao Cancelo’yu kalıcı olarak kadroda tutmak için yürütülen görüşmelerle eş zamanlı olarak devam ediyor.
- Getty Images Sport
Yaz için belirlenen son tarih hızla yaklaşıyor
Camp Nou yetkilileri, oyuncunun serbest kalma bedelinin 1 Temmuz’da iki katına çıkarak 16 milyon avroya yükseleceği için, transferi 30 Haziran’dan önce sonuçlandırmak zorundadır. Bu bedeli düşürmek amacıyla spor direktörü Deco, Kantabria ekibine kiralık olarak bir yedek oyuncuyu da transfer paketine dahil etmeyi hedefliyor. Bu transferin erken aşamada sonuçlandırılması, sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski’nin ayrılmasının ardından transfer departmanının önceliğini üst düzey bir santrforun transferine kaydırmasına olanak tanıyacaktır.