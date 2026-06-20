Barcelona, fiyatı İKİ KATINA ÇIKMADAN önce genç savunma oyuncusunun serbest kalma bedelini devreye sokmak için zamana karşı yarışıyor

Ünlü menajer Jorge Mendes, görüşmeleri kolaylaştırmak amacıyla kısa süre önce Santander’i ziyaret etti ve Katalan kulüp yönetimine, sol bek oyuncusunun şu anda 8 milyon avroluk makul bir serbest kalma bedeli olduğunu bildirdi. Tanınmış menajer, Camp Nou yönetimi ile olan güçlü ilişkisini kullanarak müzakereleri ilerletti ve sözlü bir anlaşma sağladı. Kulübün karar vericileri, çok yönlü 19 yaşındaki oyuncuyu olağanüstü bir transfer fırsatı olarak görüyor ve fiyatın yükselmesinden önce nihai anlaşmayı sonuçlandırmak için hızla çalışıyorlar.