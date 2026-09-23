Getty Images Sport
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Barcelona Femeni tarih yazdı! Blaugrana, Paris FC'yi Şampiyonlar Ligi'nde farklı yenerek inanılmaz 900 galibiyet barajına ulaştı
Avrupa'da tarihi dönüm noktasına ulaşıldı
Barça Femení, 23 Eylül Çarşamba günü kulüp tarihindeki 900. resmî galibiyetini aldı. Romeu'nun ekibi, 2026/27 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi sezonunun açılış maç gününde bu dev kilometre taşına ulaştı.
İspanyol devi, tarihi zaferi Estadi Johan Cruyff'ta alarak Fransız ekibi Paris FC'yi rahat geçti. Bu galibiyet ayrıca Avrupa maceralarına da mükemmel bir başlangıç yaptırdı. Avrupa'nın son şampiyonu olan Barça Femení, mevcut sezonun açılış aşamalarında yenilgisiz kalmayı sürdürüyor.
- AFP
Beş yıldızlı performans galibiyeti getirdi
Barcelona Kadın Futbol Takımı, bu özel geceyi Paris FC karşısında aldığı 5-2'lik net galibiyetle taçlandırdı. Katalan ekibi, geceyi rekorlara yakışır bir şekilde tamamlamak için hücumda adeta ustalık dersi verdi.
Ewa Pajor iki golle skora öncülük ederken, Kerolin, Clara Serrajordi ve Caroline Graham da fileleri havalandırarak baskın performansı tamamladı. Bu sonuç, Barcelona'nın şampiyonluk unvanını koruma yolculuğuna etkileyici bir başlangıç yapmasını sağladı. Farklı galibiyet, Romeu'nun ekibinin bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezliğini de sürdürdü.
Şaşırtıcı bir üstünlük mirası
Barça Femení, 1988'den bu yana çıktığı yalnızca 1.247 resmi maçta 900 galibiyete ulaştı. Bu da kulübe, tarihindeki tüm resmi karşılaşmalarda yüzde 72'nin üzerinde olağanüstü bir galibiyet oranı kazandırıyor.
Şaşırtıcı olmayan şekilde, bu zaferlerin büyük bölümü 619 galibiyet kaydettikleri Primera Division'da geldi. Ayrıca Segona Division'da 97, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 82, Copa de la Reina'da 66, Copa Catalunya'da 24 ve Supercopa d'Espanya'da 12 galibiyet elde ettiler.
Bu son kilometre taşı, kulübün bu yılın başlarında ulaştığı bir diğer önemli başarının ardından geldi. Kulüp, Şubat 2026'da İspanya'nın en üst iki liginde toplam 700 lig galibiyetine ulaşmasını kutladı.
- Getty Images Sport
Hedef dört rakamlı bir rakamda belirlendi
Avrupa tacını koruma yolundaki ilk galibiyetini rahat bir şekilde alan Barca Femení, durmaya dair hiçbir işaret vermiyor. Mevcut gidişatları, 1.000 resmî galibiyet barajının artık ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Romeu'nun ekibi, yurt içi ve kıta çapındaki organizasyonlarda yoğun bir fikstürden geçerken namağlup başlangıcının üzerine koymaya çalışacak.
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