Barça Femení, 1988'den bu yana çıktığı yalnızca 1.247 resmi maçta 900 galibiyete ulaştı. Bu da kulübe, tarihindeki tüm resmi karşılaşmalarda yüzde 72'nin üzerinde olağanüstü bir galibiyet oranı kazandırıyor.

Şaşırtıcı olmayan şekilde, bu zaferlerin büyük bölümü 619 galibiyet kaydettikleri Primera Division'da geldi. Ayrıca Segona Division'da 97, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 82, Copa de la Reina'da 66, Copa Catalunya'da 24 ve Supercopa d'Espanya'da 12 galibiyet elde ettiler.

Bu son kilometre taşı, kulübün bu yılın başlarında ulaştığı bir diğer önemli başarının ardından geldi. Kulüp, Şubat 2026'da İspanya'nın en üst iki liginde toplam 700 lig galibiyetine ulaşmasını kutladı.