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FC Barcelona v Paris FC - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Barcelona Femeni tarih yazdı! Blaugrana, Paris FC'yi Şampiyonlar Ligi'nde farklı yenerek inanılmaz 900 galibiyet barajına ulaştı

Barcelona
Women's Champions League
Women's football
Barcelona - Paris FC
Paris FC

Barcelona Femení, Avrupa’daki sansasyonel performansının ardından 900 resmi galibiyete ulaşarak tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Pere Romeu’nun ekibi, sezona yenilgisiz başlangıcını farklı bir galibiyetle sürdürdü ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu koruma hedefi yolunda bir önemli adım daha attı.

  • Avrupa'da tarihi dönüm noktasına ulaşıldı

    Barça Femení, 23 Eylül Çarşamba günü kulüp tarihindeki 900. resmî galibiyetini aldı. Romeu'nun ekibi, 2026/27 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi sezonunun açılış maç gününde bu dev kilometre taşına ulaştı.

    İspanyol devi, tarihi zaferi Estadi Johan Cruyff'ta alarak Fransız ekibi Paris FC'yi rahat geçti. Bu galibiyet ayrıca Avrupa maceralarına da mükemmel bir başlangıç yaptırdı. Avrupa'nın son şampiyonu olan Barça Femení, mevcut sezonun açılış aşamalarında yenilgisiz kalmayı sürdürüyor.

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    Beş yıldızlı performans galibiyeti getirdi

    Barcelona Kadın Futbol Takımı, bu özel geceyi Paris FC karşısında aldığı 5-2'lik net galibiyetle taçlandırdı. Katalan ekibi, geceyi rekorlara yakışır bir şekilde tamamlamak için hücumda adeta ustalık dersi verdi.

    Ewa Pajor iki golle skora öncülük ederken, Kerolin, Clara Serrajordi ve Caroline Graham da fileleri havalandırarak baskın performansı tamamladı. Bu sonuç, Barcelona'nın şampiyonluk unvanını koruma yolculuğuna etkileyici bir başlangıç yapmasını sağladı. Farklı galibiyet, Romeu'nun ekibinin bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezliğini de sürdürdü.

  • Şaşırtıcı bir üstünlük mirası

    Barça Femení, 1988'den bu yana çıktığı yalnızca 1.247 resmi maçta 900 galibiyete ulaştı. Bu da kulübe, tarihindeki tüm resmi karşılaşmalarda yüzde 72'nin üzerinde olağanüstü bir galibiyet oranı kazandırıyor.

    Şaşırtıcı olmayan şekilde, bu zaferlerin büyük bölümü 619 galibiyet kaydettikleri Primera Division'da geldi. Ayrıca Segona Division'da 97, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 82, Copa de la Reina'da 66, Copa Catalunya'da 24 ve Supercopa d'Espanya'da 12 galibiyet elde ettiler.

    Bu son kilometre taşı, kulübün bu yılın başlarında ulaştığı bir diğer önemli başarının ardından geldi. Kulüp, Şubat 2026'da İspanya'nın en üst iki liginde toplam 700 lig galibiyetine ulaşmasını kutladı.

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  • FC Barcelona v Paris FC - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Hedef dört rakamlı bir rakamda belirlendi

    Avrupa tacını koruma yolundaki ilk galibiyetini rahat bir şekilde alan Barca Femení, durmaya dair hiçbir işaret vermiyor. Mevcut gidişatları, 1.000 resmî galibiyet barajının artık ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Romeu'nun ekibi, yurt içi ve kıta çapındaki organizasyonlarda yoğun bir fikstürden geçerken namağlup başlangıcının üzerine koymaya çalışacak.

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