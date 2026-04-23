Barcelona Femeni, Liga F'deki üstünlüğünü sürdürerek üst üste YEDİNCİ şampiyonluğunu kazandı

Avrupa kupaları öncesinde birkaç önemli as oyuncuyu dinlendirmesine rağmen, Barcelona kadrosunun derinliği derbi boyunca açıkça görüldü. Ortalama yaşı sadece 22 olan ilk 11'de dört yedek takım oyuncusu ve ligde ilk kez forma giyen Rosalia Dominguez yer aldı, ancak takım sezon boyunca sergilediği acımasız taktik disiplini korudu. Takımın yerleşik felsefesine olan bu bağlılık, genç oyuncuların sorunsuz bir şekilde sahneye çıkmasını sağladı ve yoğun rotasyonun kulübün yedinci üst üste ulusal kupa kazanma hedefini etkilememesini garanti etti.



