Barcelona Femeni, Liga F'deki üstünlüğünü sürdürerek üst üste YEDİNCİ şampiyonluğunu kazandı
Derbi zaferi şampiyonluğu garantiledi
Pere Romeu’nun takımı ilk denemede hata yapmadı; rotasyona uğramış ilk on biriyle Espanyol’u paramparça ederek lig şampiyonluğunu geri aldı. Eski Espanyol oyuncusu Carla Julia, maçın henüz ikinci dakikasında skoru açtı, ancak ev sahibi takım, 28. dakikada Laia Balleste'nin penaltı golüyle kısa süreliğine sürpriz bir galibiyet umudu yaşattı. Ancak Caroline Graham Hansen hemen ardından skoru yeniden öne geçirdi ve Martine Fenger'in ikinci yarıda attığı iki gol, Blaugrana'nın dört maç kala şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemesini sağladı.
Genç kadro, üst düzey standartlarını koruyor
Avrupa kupaları öncesinde birkaç önemli as oyuncuyu dinlendirmesine rağmen, Barcelona kadrosunun derinliği derbi boyunca açıkça görüldü. Ortalama yaşı sadece 22 olan ilk 11'de dört yedek takım oyuncusu ve ligde ilk kez forma giyen Rosalia Dominguez yer aldı, ancak takım sezon boyunca sergilediği acımasız taktik disiplini korudu. Takımın yerleşik felsefesine olan bu bağlılık, genç oyuncuların sorunsuz bir şekilde sahneye çıkmasını sağladı ve yoğun rotasyonun kulübün yedinci üst üste ulusal kupa kazanma hedefini etkilememesini garanti etti.
İspanya'da eşi benzeri görülmemiş bir istatistiksel üstünlük
Barcelona'nın bu sezonki üstünlüğünün boyutu, 26 maçta 116 gol atıp sadece 7 gol yiyerek elde ettiği +109'luk şaşırtıcı gol farkında kendini gösteriyor. 26 maçta 25 galibiyetlik rekorları, neredeyse kusursuz bir sezonu vurguluyor. Kasım ayında Real Sociedad'a karşı alınan tek mağlubiyet, ligdeki performanslarında tek leke olarak göze çarpıyor. Bu son zaferle, ikinci sıradaki Real Madrid'in 16 puan önüne geçtiler. Real Madrid'in 38'lik gol farkı, şampiyonunkiyle karşılaştırıldığında sönük kalıyor.
Hedef: Avrupa zaferi
Lig şampiyonluğunu başarıyla koruyan Barcelona, artık asıl hedefi olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaya odaklanıyor. Takım, bu Cumartesi Almanya’ya giderek Allianz Arena’da Bayern Münih ile oynayacağı yüksek riskli yarı final ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşma, iki yeni şampiyonun devasa bir mücadelesine sahne olacak; zira Bayern kadın takımı da bu hafta Bundesliga şampiyonluğunu garantiledi. Mevcut formları ve yedek oyuncuların başarılı entegrasyonu göz önüne alındığında, Romeu'nun takımı, prestijli bir iç ve Avrupa dublesini kovalamak için gereken ivmeyle sezonun son ayına giriyor.